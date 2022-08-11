Радник Єрмака Арестович збирається йти в президенти

Якщо Володимир Зеленський не балотуватиметься на другий термін, радник голови Офісу президента Олексій Арестович хоче зайняти його місце.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо частину розшифровки інтерв’ю.

"- Якщо він (президент Володимир Зеленський. - Ред.) піде на другий термін я, звісно, не буду його підрізати в жодному разі. Це технічно неможливо.

- А якщо ні?

- А якщо ні - треба буде думати вже.

- Тобто якщо президент із якихось причин не піде на другий термін...

- Я подаватимуся.

- Ви підете у президенти.

- Піду. Я хочу подивитись, як це буде".

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Арестович додав, що участь у виборах президента України для нього - це можливість "зіграти в найцікавішу гру в своєму житті, закрити якісь комплекси, рани та все інше". А також можливість допомогти великій кількості людей та своїй країні.

"Я довго думав, навіщо так рано потрапив у цю історію? А потім я зрозумів. Я бачу, як це працює. Тобто, школа така, знаєте, навчання. А по-друге, я розумію, де недоробки та що треба було б зробити. Тобто, по суті, я зараз пришвидшене навчання проходжу і в тому чи іншому варіанті це спрацює", - додав він про своє співробітництво з ОП.

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