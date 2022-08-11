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Радник Єрмака Арестович збирається йти в президенти

арестович

Якщо Володимир Зеленський не балотуватиметься на другий термін, радник голови Офісу президента Олексій Арестович хоче зайняти його місце.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо частину розшифровки інтерв’ю.

"- Якщо він (президент Володимир Зеленський. - Ред.) піде на другий термін я, звісно, не буду його підрізати в жодному разі. Це технічно неможливо.

- А якщо ні?

- А якщо ні - треба буде думати вже.

- Тобто якщо президент із якихось причин не піде на другий термін...

- Я подаватимуся.

- Ви підете у президенти.

- Піду. Я хочу подивитись, як це буде".

Читайте: Арестович понарікав на українських активістів і назвав їх "гандонами". Йому нагадали про загиблого у бою з росіянами Романа Ратушного

Арестович додав, що участь у виборах президента України для нього - це можливість "зіграти в найцікавішу гру в своєму житті, закрити якісь комплекси, рани та все інше". А також можливість допомогти великій кількості людей та своїй країні.

"Я довго думав, навіщо так рано потрапив у цю історію? А потім я зрозумів. Я бачу, як це працює. Тобто, школа така, знаєте, навчання. А по-друге, я розумію, де недоробки та що треба було б зробити. Тобто, по суті, я зараз пришвидшене навчання проходжу і в тому чи іншому варіанті це спрацює", - додав він про своє співробітництво з ОП.

Також читайте: "Для Єрмака, Татарова, Арестовича активісти - вороги. Корумповані політики нападають на активістів" - Шабунін

Автор: 

вибори (6718) Президент (815) Офіс Президента (2032) Арестович Олексій (382)


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Топ коментарі
+62
Пусть лучше сходит на йух
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11.08.2022 10:30 Відповісти
+51
Люся президент-досить українцям цирку...
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11.08.2022 10:30 Відповісти
+49
Це звиздець...
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11.08.2022 10:30 Відповісти
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Ти таки порепаний правдоруб - зареструвався 9 серпня, а вже пацріот.
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11.08.2022 15:46 Відповісти
Нє, но люсінда явно то *****************. Адже ж не стягне президентську кампанію ні проста давалка, ні трасовичка, а ні ескорт "дьєвушка"
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11.08.2022 15:34 Відповісти
Додам навздогін, бо люсіндоподібні не догнали тему. Тут я називаю речі своїми іменами. А якщо лахудрам то не подобається - то така їх доля.
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11.08.2022 15:53 Відповісти
Люсінда- президент....трєш
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11.08.2022 15:44 Відповісти
ДРИСТОВИЧА В ПРЕЗИДЕНТИ (гей клубу) 🤣
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11.08.2022 15:44 Відповісти
...люся, слухай класіку
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11.08.2022 15:45 Відповісти
Після клоуна Люся вважає себе майже готовим президентом. Нарцис і хвора на голову істота.
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11.08.2022 15:46 Відповісти
Але на жаль, ті ж самі 76% населення (особливо жіночої статі) за нього з радістю проголосують
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11.08.2022 17:28 Відповісти
Не буде, я перша із 25% вийду і разхерячу к ****** банкову. Після цього пекла, мене вже нічого не зупинить.
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16.08.2022 15:52 Відповісти
ЛЮСЯ ЛУЧШЕ иди в проститутки,у тебя рабочий язык !!!!!
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11.08.2022 19:07 Відповісти
Еще раз по приколу?
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11.08.2022 15:50 Відповісти
Вовчиці трохи розбіглись за кордон, під завивання сирен, але ж можна по смартфону проголосувати...
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11.08.2022 16:00 Відповісти
Ще одного безвідповідального клоуна країна не переживе
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11.08.2022 15:51 Відповісти
Другого такого ж дибіла ні країна, ні світ не витримає
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11.08.2022 15:57 Відповісти
Краще вже ядерний удар.
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11.08.2022 15:59 Відповісти
Одразу згадав, як колись на радіо була передача присвячена пам'яті Борислава Брондукова. Він у житті був великий приколіст. Якось у 1970 році, коли у СРСР широко відзначали 100-ліття Леніна, у Ленінграді, на якомусь фестивалі, у Борі журналісти брали інтерв'ю, ну й запитали про його творчі плани - кого він хоче зіграти. Ну, той, не прямо, а доволі прозорим натяком, повідав їм, про яку роль він "мріє". Тих, наче вітром, здуло.
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11.08.2022 16:03 Відповісти
Ура,будуть нові казки наніч!
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11.08.2022 16:04 Відповісти
і не тільки наніч
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11.08.2022 17:22 Відповісти
Бесплатный советник крота ФСБ Ермака на общественных началах Обдрестович совсем погнал..... Война для него ничто, главное манёвры..
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11.08.2022 16:05 Відповісти
Давно кажуть,екстасенси,що презедентом має бути жінка і Україна процвіте!Чому єрмак не йде?Агент про якого лінивий в світі не писав.Якщо взяти всіх разом призедентів України,можно охарактеризувати чемно-абракадабра,або писець.
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11.08.2022 16:06 Відповісти
Хм ... Якщо він не агент, то чого має йти ??
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11.08.2022 16:15 Відповісти
Це казали кацапськи екстрасенси, коли рухали на президента свою консєрву - жЮлю

Де вона зараз, не підкажете?
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11.08.2022 16:22 Відповісти
У ВР ... Депутат, голова фракції.
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11.08.2022 16:25 Відповісти
Эту сказку для лохов придумала старуха с косой баба Бздюля, профинансировале экстраСексов, а тупой народишко и повелся на этот бред. ( а потом с клоуном) Не вышло у старухи, слишком мало людей повелось на этот бред сивой кобылы.
А где сейчас старуха с косой баба Бздюля? Она осталась как " гівно на цідилкі" (с) Она хоть десять гривень выделила из наворованных миллиардов в помощь нашим ВСУ?
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11.08.2022 17:24 Відповісти
Ну, якщо власного розуму не маєш, тоді звісно слухай екстрасенсів. Вас, ідіотів, за обявою на стовпі наьрали?
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11.08.2022 19:26 Відповісти
Одного уклониста достаточно.Ну а с Люсей будет очередной дурдом
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11.08.2022 16:14 Відповісти
Ще одного довбойоба Україна не витримає.
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11.08.2022 16:17 Відповісти
А що не так ?
Красавєц, радник ОП, філософ, ексактор, підполковник запасу, чоловік і батько, бізнесмен, блогер..
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11.08.2022 16:28 Відповісти
підполковник запасу філософії
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11.08.2022 16:49 Відповісти
треба тікати звідси хто може
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11.08.2022 16:28 Відповісти
У країну "трампів" ?? "меркель" ... "макрон" ... "сі" ... "и" ... "мадуро" ...
Куди, сестра ?? Куди ?? Де тебе чекають ??
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11.08.2022 16:34 Відповісти
Тобі так, не має різниці куди їхати, головне щоб там був якийсь дебіл фсбешний крот який би платив тобі рублі за лизання сраки.
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11.08.2022 19:13 Відповісти
Не треба тут розводити свої вологі фантазії !
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11.08.2022 22:08 Відповісти
Треба не тікати, а гнати.
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11.08.2022 18:32 Відповісти
Красные директора были, Банкиры были, Зеки были, Шоумены были - сказочников-******** еще не было Дай Бог ума и хорошей памяти всем людям в нашей стране))
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11.08.2022 16:32 Відповісти
Помню, был уже один шоумен кто говорил, "ранiше я робив все щоб укранцi посмiхалися, а тепер зроблю щоб не плакали". Может в следующий раз нужно выбрать президента из какой-нибудь другой категории? Ну, пчеловод, зэк, олигарх уже были может теперь уже надо выбрать военного?
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11.08.2022 16:34 Відповісти
Ну так Люська-насквозь военная.
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11.08.2022 19:15 Відповісти
Це вже навіть не смішно!
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11.08.2022 16:35 Відповісти
«Чем ниже человек душой,
Тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда,
куда душою не дорос».
© Омар Хайям
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11.08.2022 16:46 Відповісти
@

RE: «Чем ниже человек душой,
Тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда,
куда душою не дорос».
© Омар Хайям

"Из гроба встал Омар Хайям.
- Кто переводчик?
- Изя Румер.
Омар посла его к ху@ям,
Вернулся в гроб и -
Снова умер".

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11.08.2022 17:33 Відповісти
піти на президента не означає ним стати ))
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11.08.2022 16:47 Відповісти
все в Україні відбувається в зворотньому хронологічному порядку:

спочатку отсідєвшич (януковіч)
тепер арестовіч
наступна буде нєвіноватая-я

єдине що тішить, що між цими "історичними постатями" трапляються й адекватні люди
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11.08.2022 16:48 Відповісти
АдекватнІ?!!! Їх було багато?
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11.08.2022 19:29 Відповісти
3
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11.08.2022 22:09 Відповісти
З нього такий президент, як з мене глава ЦРУ !
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11.08.2022 16:54 Відповісти
Это вас за то, что не молитесь (с)
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11.08.2022 16:55 Відповісти
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11.08.2022 19:16 Відповісти
ОДИН ГАНДОН СКАЗАЛ ДРУГОМУ ЛИСОМУ ГОНДОНУ . А НЕ СХОДИТЬ ЛИ МНЕ
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11.08.2022 16:55 Відповісти
Клоунада без клоунів...В 1991 році Чорновіл і ко. помилилися,коли обрали демократію.Орієнтувалися на США, але не до кінця.Потрібно було обрати Конституційну Республіку,,як форму правління,і мали б зараз спокій може.

http://www.youtube.com/watch?v=Po1HdQYbB3w&t=2s www.youtube.com/watch?v=Po1HdQYbB3w&t=2s
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11.08.2022 17:03 Відповісти
Уважно читайте будь ласка дискусії під відео.
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11.08.2022 22:11 Відповісти
Президент ЦЕНТРОБОЛТА Люська, що танцює РАКОМ
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11.08.2022 17:08 Відповісти
А на...й він іти не збирається?
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11.08.2022 17:08 Відповісти
Коли вже Українському народу набридне щоб про нього піклувалися "хороші люди", і він почне вимагати здійснених програм та жорсткої відповідальності за їх не виконання ...
Хороші люди швидко стають поганими, як тільки отримують квиток мрії у заможне життя з владою: де всі політики починаючи з 2000: Ющенки, Яценюки, вона, Авакови, Пінчуки, Гелетеї - хапанули і легалізували капітали у закордонних бізнесах своїх дітей та онуків.
Думаю що не те зі всім народом цей тип не "замутить", а навіть в конкретних галузях його рівень "контакту" нижче плінтуса - не той рівень, астральщик.
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11.08.2022 17:08 Відповісти
@

Коли починаєш думати про українських президентів, то починаєш підозрювати, що можливо найкращим президентом був... ні, не Порошенко, а таки, може, Кучма?

Він був єдиний, хто спромігся дати путлеру по морді, відразу, без прелюдій і заглядань в очі - згадайте Тузлу.
Інший достойний вчинок це була військова допомога Македонії (тепер Північна Македонія), яка тепер віддає Україні літаки і танки як подяку за ту давню допомогу.

Правда, щодо моральних якостей, він був людиною хе%овою, але він все ж таки керував країною з розумінням, що Україна - не росія.
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11.08.2022 17:45 Відповісти
"Мудрий нарід" вибирав президентом трижди зека, чотириразового уклоніста від призиву в ЗСУ і супер піарщика і супер брехуна,а тепер на черзі просто придурок і пустий базіка. Боже,дай розуму нашому народу.
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11.08.2022 17:11 Відповісти
Тупое быдло повелось на бред Бени КАЛ.омойскаго и выбрало шута. Могут и этого брехуна, Люсю Обдрыстович выбрать.
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11.08.2022 17:27 Відповісти
Стоп!!!! Зупиніть планету, я зійду!
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11.08.2022 17:39 Відповісти
Люся Арестович в президенти не пройде.
По-перше, він доволі ерудований чоловік. А у нас ******* дебілів, таких як Яник або Зе.
По-друге, він не засвітився в корупційних схемах. А в нас ******* злодіїв, таких як Кучма або Порох.
По-третє, він зробив величезну послугу Україні - заспокоював народ на початку війни. А в нас ******* тільки таких, які діють виключно у своїх власних інтересах, таких як Кравчук або Ющ.

Коротше, в нас народ вибирає найбільшого покидька з-посеред усіх можливих варіантів, тобто по своєму образу і подобію.
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11.08.2022 17:40 Відповісти
т😅нкий аналіз
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11.08.2022 18:48 Відповісти
вполне ожидаемо. У найвэлычнишого рейтинг проседает, вот для мудрого нарида подходящий кандидат. Жалко тех кого сейчас убют или покалечат, ради того чтоб потом 73% выбрали вот это...
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11.08.2022 17:43 Відповісти
Не понял, он что, на дурочку начал косить? Ну там он запросто будет ************ 100%. Запомните, ни один "кадр" с этого кодла зелёного, не должен быть в президентах. Довольно уже, наступать на одни и те же грабли, хватит нам уже одного циркача-клоуна, все сыты им по горло.
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11.08.2022 17:46 Відповісти
А вот тут Аферистович дал маху, - такого мнительный и закомплексованный Вова ему не простит.
Скоро будет отставлен, выведен из состава, развенчан)
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11.08.2022 17:48 Відповісти
Ну он же во всеуслышанье заявил,что не будет Зелупу "подрезать".Перестраховалась Люська- минетчица советница.
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11.08.2022 19:24 Відповісти
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11.08.2022 17:49 Відповісти
Отакої!!! Ще один з цирку....
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11.08.2022 17:57 Відповісти
Хіба що президентом кацапстану чи бульбостану, хай йде
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11.08.2022 17:58 Відповісти
А премьер-министром будет Дерьмак, не так ли? И Фейгину место найдётся. Дурдом.
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11.08.2022 17:58 Відповісти
Голохвастов.....
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11.08.2022 18:00 Відповісти
Война, какой в президенты???!
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11.08.2022 18:09 Відповісти
А разве в Конституции Украины нет ограничения по происхождению? Арестович родился в Грузии, по национальности, с его слов, белорус...
У нас, например, есть такие ограничения.
Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, ne mažiau **** trejus pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau **** keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu.
Перевод: Президентом Литвы может быть избран гражданин Литовской Республики ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ(!) и т.д.
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11.08.2022 18:09 Відповісти
В Прибалтике Невзоров военный преступник, так что помолчи лучше любитель конституций.
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11.08.2022 18:43 Відповісти
Мне бы этого не знать... Только при чем тут Невзоров? Речь идет об Арестовиче, который собирается "идти" в президенты. Или вы ветки перепутали?
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11.08.2022 20:38 Відповісти
Країнах Балтії ..! Альо !!
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11.08.2022 22:14 Відповісти
А чего? Членом по роялям тоже поди играл и на флейтах
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11.08.2022 18:13 Відповісти
Арестович так отмазывал работу Верещук и Ермака, что понятно, что он такой же и наберёт всех тех же.
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11.08.2022 18:15 Відповісти
Не дійде
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11.08.2022 18:40 Відповісти
а в ср@ку він не хоче піти?
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11.08.2022 18:46 Відповісти
В сраку хоче, але не піти.
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11.08.2022 19:08 Відповісти
Люся подивився що мудрий нарід вибрав такого дурня як неЛох, і подумав: а чому б і не мене?
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11.08.2022 19:05 Відповісти
Мерзота фсбешна - іван *******.
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11.08.2022 19:09 Відповісти
Пусть лучше продолжает сказачки на ночь рассказывать
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11.08.2022 19:24 Відповісти
Єтому гандону Арестовичу можно лишь сидеть в частном туалете и продавать билеты.... на вход!!....Тупица!!! ....Упаси господи увидеть такое чмо в президентах !.....Хватит с нас и одного тупого-неуча клоуна зеленского !!Доведшего всю Украину до нищеты и войны, со своими долбаными крадивництвами на дорогах и надо просто перестать стрелять!!.... Одни Придурки у руля страны!!!
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11.08.2022 19:25 Відповісти
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11.08.2022 19:30 Відповісти
У бій підуть лише шалуни.
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11.08.2022 19:38 Відповісти
не дай Боже ще це стане презом - Україні остаточно прийде... *******!
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11.08.2022 19:36 Відповісти
Людк, а Людк! Это ж пипец🙄
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11.08.2022 19:40 Відповісти
ще не все абдристав ?
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11.08.2022 20:22 Відповісти
Чим більш нікчемна особа, тим вищої вона про себе думки.
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11.08.2022 22:08 Відповісти
Омерзительно трепло.Нарцисс непревзойденный.
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11.08.2022 23:03 Відповісти
а вы говорите зеленский плох мы его еще просить будем остаться
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11.08.2022 23:30 Відповісти
Украина второго президента без команды профессионалов, а только с благими намерениями. уже не выдержит.
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12.08.2022 16:51 Відповісти
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