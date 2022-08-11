Радник Єрмака Арестович збирається йти в президенти
Якщо Володимир Зеленський не балотуватиметься на другий термін, радник голови Офісу президента Олексій Арестович хоче зайняти його місце.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо частину розшифровки інтерв’ю.
"- Якщо він (президент Володимир Зеленський. - Ред.) піде на другий термін я, звісно, не буду його підрізати в жодному разі. Це технічно неможливо.
- А якщо ні?
- А якщо ні - треба буде думати вже.
- Тобто якщо президент із якихось причин не піде на другий термін...
- Я подаватимуся.
- Ви підете у президенти.
- Піду. Я хочу подивитись, як це буде".
Арестович додав, що участь у виборах президента України для нього - це можливість "зіграти в найцікавішу гру в своєму житті, закрити якісь комплекси, рани та все інше". А також можливість допомогти великій кількості людей та своїй країні.
"Я довго думав, навіщо так рано потрапив у цю історію? А потім я зрозумів. Я бачу, як це працює. Тобто, школа така, знаєте, навчання. А по-друге, я розумію, де недоробки та що треба було б зробити. Тобто, по суті, я зараз пришвидшене навчання проходжу і в тому чи іншому варіанті це спрацює", - додав він про своє співробітництво з ОП.
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Де вона зараз, не підкажете?
А где сейчас старуха с косой баба Бздюля? Она осталась как " гівно на цідилкі" (с) Она хоть десять гривень выделила из наворованных миллиардов в помощь нашим ВСУ?
Красавєц, радник ОП, філософ, ексактор, підполковник запасу, чоловік і батько, бізнесмен, блогер..
Куди, сестра ?? Куди ?? Де тебе чекають ??
Тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда,
куда душою не дорос».
© Омар Хайям
RE: «Чем ниже человек душой,
Тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда,
куда душою не дорос».
© Омар Хайям
"Из гроба встал Омар Хайям.
- Кто переводчик?
- Изя Румер.
Омар посла его к ху@ям,
Вернулся в гроб и -
Снова умер".
спочатку отсідєвшич (януковіч)
тепер арестовіч
наступна буде нєвіноватая-я
єдине що тішить, що між цими "історичними постатями" трапляються й адекватні люди
http://www.youtube.com/watch?v=Po1HdQYbB3w&t=2s www.youtube.com/watch?v=Po1HdQYbB3w&t=2s
Хороші люди швидко стають поганими, як тільки отримують квиток мрії у заможне життя з владою: де всі політики починаючи з 2000: Ющенки, Яценюки, вона, Авакови, Пінчуки, Гелетеї - хапанули і легалізували капітали у закордонних бізнесах своїх дітей та онуків.
Думаю що не те зі всім народом цей тип не "замутить", а навіть в конкретних галузях його рівень "контакту" нижче плінтуса - не той рівень, астральщик.
Коли починаєш думати про українських президентів, то починаєш підозрювати, що можливо найкращим президентом був... ні, не Порошенко, а таки, може, Кучма?
Він був єдиний, хто спромігся дати путлеру по морді, відразу, без прелюдій і заглядань в очі - згадайте Тузлу.
Інший достойний вчинок це була військова допомога Македонії (тепер Північна Македонія), яка тепер віддає Україні літаки і танки як подяку за ту давню допомогу.
Правда, щодо моральних якостей, він був людиною хе%овою, але він все ж таки керував країною з розумінням, що Україна - не росія.
По-перше, він доволі ерудований чоловік. А у нас ******* дебілів, таких як Яник або Зе.
По-друге, він не засвітився в корупційних схемах. А в нас ******* злодіїв, таких як Кучма або Порох.
По-третє, він зробив величезну послугу Україні - заспокоював народ на початку війни. А в нас ******* тільки таких, які діють виключно у своїх власних інтересах, таких як Кравчук або Ющ.
Коротше, в нас народ вибирає найбільшого покидька з-посеред усіх можливих варіантів, тобто по своєму образу і подобію.
Скоро будет отставлен, выведен из состава, развенчан)
минетчицасоветница.
У нас, например, есть такие ограничения.
Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, ne mažiau **** trejus pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau **** keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu.
Перевод: Президентом Литвы может быть избран гражданин Литовской Республики ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ(!) и т.д.