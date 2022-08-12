"Я не боявся. Я спер гранатомет, щоб підбити російський БТР чи БМП перед Офісом Президента", - радник Єрмака Арестович
Радник керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович розповів, що не вірив, що виживе після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.
"Тобто мені було все зрозуміло. Мені коли надійшло перше повідомлення... Вони ж масово йшли, одне за одним. По 1200 одиниць, 800 одиниць техніки, одночасний проліт 40 гелікоптерів, одночасний проліт 50 гелікоптерів... Я бачив, що діється в Гостомелі. Я розумів, навіщо це, куди і як. І я зрозумів: нам кінець упродовж 12 годин. Тобто я коли виходив на трибуну вперше, я розумів... Це зараз кажуть: "Розпіарився на війні". Але я вам можу сказати, що коли я виходив на трибуну, я був упевнений, що мене розстріляють за цей вихід протягом 12 годин", - заявив він в інтерв'ю Гордону, передає Цензор.НЕТ.
"Україні – не знаю. Я вірив, що західні області встоять, третину України ми збережемо, чи буде якийсь спротив – це залежить від Заходу. А те, що нам в офісі кінець, я не сумнівався жодної секунди взагалі.Я вірив десь у два тижні вуличних боїв. Але потім, думав, Київ таки захоплять. Надто співвідношення сил було не на нашу користь. Абсолютно не на нашу. Ну, можу сказати, приблизно один до 20. Тому це технічно неможливо з військового погляду. Якби вони правильно діяли... Вони ж ідіотами виявилися, дякувати богу. Вони – ідіотами, а ми – молодцями. Такий от секрет", - додав він.
"Президент був на бойовому взводі, на козацькому драйві. Андрій Борисович був ще спокійніший, ніж зазвичай. І всі усміхалися... А мені було дуже цікаво. Я ж військовий. І я хотів подивитися, як цивільні люди будуть поводитися. Усі дуже розмірено і спокійно працювали. На диво розмірено і спокійно. Там була евакуація: вивозили таємні документи, вивозили будь-яке таємне обладнання. Президент випускав людей відвезти батьків. Тобто частина виїжджала, а потім поверталася. Я вам скажу, що перед цими людьми двічі знімаю капелюх: виїхати з оточеного міста, а потім туди повернутися – потрібно мати трохи мужності. Повернулися всі абсолютно. І навіть не було спроби затягнути час, сказати: "Ви знаєте, документи погано вивозяться. Я ще дві доби вивозитиму". Коли журналістів попросили піти, ми отримали зброю, бронежилети, засоби захисту. Було дуже смішно: Єрмак здоровий, на нього бронежилет не наліз. Він і так, і так... Потім каже: "Ну, гаразд, буду без бронежилета". Охорона каже: "Усі приготувалися до бою. Тому що вже диверсанти пішли по Києву, нам повідомили". Пішли, так. Знову ж таки, битва за Гостомель... Це був момент, коли вони на Оболонь проникли, – тоді їх там гальмували. Ще десь вони тоді виринули – зараз уже не пам'ятаю. Основна кількість диверсантів полізла на другу-третю добу. На Лук'янівці коротка стрілянина була. Коли працювали по Генштабу з навколишніх будівель, працювали по Нацгвардії в Солом'янському районі. Ми запитуємо у фахівців: "Яка приблизна чисельність диверсантів у Києві?" Вони кажуть: "Ну, за активністю – від 300 до 1600". І це ж, треба розуміти, лише кістяк. Тобто група із чотирьох осіб зайшла – до неї потім тут "сплячі" приєднуються. І – раз! – стрілянина біля офісу – два! – стрілянина біля офісу... Увечері того самого дня блокпости навколо офісу розпочали бій із невідомими, назвімо це так. І ми постояли з автоматами біля вікон разом з охороною. Я і ще кілька людей, які воювали, знають, як це робити. Нам нічого не довелося робити – на блокпостах відбилися. І в цей момент президент каже: "Я вийду надвір, бо там вкинули інформаційно, що ми втекли", - розповів Арестович.
"Я взагалі не боявся. Це не драматургічно, можливо, звучить, але в мене було одне бажання: я хотів застрелити російську одиницю бронетехніки, щоб не даремно померти. Бо той, хто застрелив, у Вальгаллу потрапляє. А хто не застрелив – не потрапляє. Я спер гранатомет. Там їх лежало багато. Заникався за фіранкою і думаю: "Якщо дійде до офісу, то моє завдання – один "Тигр", один БТР, одна БМД, але спалити перед смертю". І ще один варіант у мене був. Я одразу прорахував: вуличні бої. Тому що готуватися треба по всьому спектру варіантів. І якщо, наприклад, офіс зруйнували й нас усіх убили, а ти чомусь залишився живим... Таке теж іноді буває", - запевнив він.
Будь ласка, зачекайте...
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Полистал свою ветку на то время, и вото что нашёл:
Под мостом на Бересетейской - остатки сгоревней машины диверсантов. ЛИЧНО ночью слышал автоматные очереди (минут 15) со стороны АП. Может днём схожу посмотреть...
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Таки какой-то шухер там был!
Дошалились... Выехал танк и успокоил.
09:04 12.08.2022 31 086https://m.censor.net/ua/blogs/3360180/protivno_chitat_reznikova_pro_mosty#comments
Вот реально противно читать такие заявления от министра обороны.
"Подрыв моста не остановил бы наступление"!
Да, 100% и кто с этим спорит?
"Остановил" и задержал, создав благоприятные условия для уничтожения врага, это не одно и тоже, но и этого не мало для будущей победы.
Поэтому, кому нужны столь "сенсационные заявления" уровня школьника от целого министра обороны?
Если вы хотите, чтобы мы (общество) ходили с этой лапшой на ушах как идиоты, то ответьте: а для чего вообще погран заставы погибали, а не бежали?
Для чего блок посты строили, и на них погибали герои?
Для чего все дороги Украины ежами завалили?
Для чего другие мосты взрывали (скажем в Ирпене)?
Для чего вообще рвы противотанковые роют и минные поля устанавливают?
Для чего в Мариуполе в котле оставляли войска?
Разве всё это "остановило" врага?
Нет!
Но это всё задерживало его и позволило уже уничтожить 43 тысячи орков и не дать захватить Украину за три дня!
Но теперь, как мы понимаем этого хотел не только *****, а и все те кто не взорвал мосты из Крыма и те кто давал команды на разминирования направлений, четко понимая, какая там собрана мощная группировка войск за 8 лет.
А кто забыл заявление президента по Азовцам : "они выполнили свою задачу"?
Какую задачу?
Задачу ценой своих тысяч жизней и пленом, "остановить врага", или всё-таки сковать его группировку, задержать её и нанести максимальный урон?
А разве минные поля и взорванные мосты не эту задачу выполняют при наступлении противника?
Или надо было по логике "не разминёров и не взрывателей" сказать: а **** нам всё равно не остановить, а давай эти новые дороги, ещё для них и заметем?
Или тогда "задача" не взорванного моста и разминирования была именно в обеспечении беспрепятственного и молниеносного прохода всех войск из Крыма?
А разве это не 100% преступление на фоне уже 100% понимания о скорой войне?
Почему не сегодня общество продолжает слушать бредятину про "после войны", от Резникова, Данилова, Арестовича ....?
Разве это не новое преступление и возможно с ещё большими угрозами для Украины, чем то что произошло на Чонгаре?
Разве не должно быть срочное отстранение явных участников и проведено расследование с установлением и пониманием под какую статью это подпадает?
Как можно таким вообще рисковать?
Кому не понятно, что цена риска, это наша армия и государственность Украины?
Кому этого мало?
А у этого преступления только два варианта и оба они хреновые.
Это или преступная халатность целого ряда должностных лиц, или продуманный подрыв обороноспособности и создание благоприятных условий для успешного захвата всего Юга Украины, а значит и страны в целом.
Кто не понимает, что скажем на узком участке фронта, каким был выход из Крыма, можно было выстроить много эшелонированную и фактически не преступную оборону с концентрацией всех видов огня (артиллерия, ПВО, ПТРС…), с куда меньшим сосредоточением войск, чем сейчас на растянутом в сотни километров фронте?
И вот теперь ответьте, как можно продолжать войну, не отвечая на выше сказанное, когда главные подозреваемые, (которых знает всё общество) не только известны, они публичны и находятся на высших должностях с допуском до стратегических и ВОЕННЫХ решений?
В чем проблема быстрого расследования и почему "после войны", когда все СМИ наглядно показывали и тех кто это инициировал (опять Ермак) и тех кто добивался досрочного выполнения и про что громко докладывала (Верещук)?
Если и есть, что ещё расследовать, так это роль и тех кто не отказался выполнять преступные приказы.
Тех кто не подал рапорта по команде в СБУ и до Верховного (а если подал?).
Скажем роль СНБО и очевидное самоустранение многих, или участие?
Тех кто видел, что происходит и не обратился в прокуратуру с заявлением о преступлении направленном на измену Родине.
Вот и получается, что если это преступная халатность, или "про@бали по Арестовичу", то вину за такое, надо давно смывать собственной кровью в окопах рядовыми.
Ну а если продуманное преступление, то всем этим им надо давно висеть на Майдане в назидание для будущих врагов и предателей.
Бляха муха, кто не понимает, что речь о глобальном предательстве, или про@бе, что не меняет сути, а не о каком-то корректировщике огня.
Речь о судьбах миллионов людей, десятков тысяч погибших, сотнях миллиардов долларов ущерба и десятилетий на восстановление государства нашими поколениями.
Так, что вы суки мелете про "после войны и победы"???
Вы гражданскую оборону Украины "после победы" тоже уже очевидно, что будете создавать?
Для кого?
Это тоже "не на часе"?
Если мы имеем в руководстве, или таких долбо@бов, или врагов, то "после", может не наступить вообще!
Эти твари в самый ответственный момент сольют врагу ещё одну нашу группировку и этого будет достаточно.
Вот и возникает резонный вопрос: а кто тогда больше враг Украины, (та или тот) кто ждёт "руССкий мир" ляпая языком про счастье в СССР и кто уже в СИЗО, или те кто врагу дороги расчищал и разминировал, сохраняя мосты для быстрого и беспрепятственного захвата Украины?
И почему, первых необходимо "сажать" именно сейчас, а этих может быть потом "после войны" и "не на часе"?
А вы там случайно все не охренели товариСчи?
Р.S/ Почему скажем в мордоре (со слов нашего зам НГШ генерала Громова) уже отстранены и проводится расследование по 40% высшего военного и военно-политического руководства сейчас, а у нас не на часе?
Так у них только 43 тысячи погибших и нет разбитых городов, оккупированных территорий, миллионов беженцев..., а у нас всё по плану?
"Про@бали", а нам ****, потом разберемся?
Это на кого такой идиотизм рассчитан?
P.S. А что значит "генерал в политической оппозиции"?
А генерал не "в политической опозиции" про подобное должен молчать?
Резников вы же юрист и знаете, что подобное под подает под сокрытие преступления.
Так при такой постановке, у нас всё общество в оппозиции, кто хочет понимать кто враг, или идиот управляющий процессами и кто не хочет, чтобы подобные продолжали свою деятельность.
Не может быть оппозиция к своему государству, Родине не зависимо от политических взглядов.
В этих вопросах, ты или гражданин и патриот, или коллаборант и враг!
И тут сразу встает очередной вопрос, так кто тогда этот генерал или кто вы?
На войне только так встают вопросы и на них надо давать ответы.
Думай-те!
Полистал свою ветку на то время, и вото что нашёл:
Под мостом на Бересетейской - остатки сгоревней машины диверсантов. ЛИЧНО ночью слышал автоматные очереди (минут 15) со стороны АП. Может днём схожу посмотреть...
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Таки шухер какой-то был!
В інфовійськах фсб.
Прокуроры ауу....
Тут Арестович признался в краже и незаконном хранении оружия....
Где реакция?
Да и 2го брехла и клоуна подряд я не переживу....
Про спокійну роботу держслужбовців - один з проявів адреналіну саме чипляння за звичне, обманювати мозок, що ось все рушиться, але ось вона робота така як завжди, сконцентруватися, щоб не думати про те що може бути через кілька годин.
Про гранатомет, чергування біля вікна та інше - теж можливо, коли думаєшь що вже кінець надходить якась злобна апатія, мол та хай йому грець, що буде то буде, аби із собою побільше забрати…
Арестович заявляет, что он ожидал падения Киева в течение 12 часов... С ума сойти! Даже российские эксперты признают, что сил для штурма Киева было безнадежно мало. Факты это подтвеждают. Фронт возле Киева стабилизировался сразу, когда на позиции вышла 72-я механизированная бригада (база - в Білій Церкві; це та, в колоні якій марширував Порох зі знаменитим "гражданских осечь"), с частями усиления. А приказ на выдвижение 72-я получила утром 23 февраля и на момент вторжения россиян она находилась в движении. Одно то что батальоны 72-й прошли сквозь охваченный паникой Киев и остановили врага, можно считать подвигом. Но. Этого никогда бы не случилось, если бы 72-й и прочим бригадам северной группировки ВСУ дали команду выйти на границы хотя бы за две недели до вторжения. Вообще, тогда врага можно было бы встретить на границе. Не было бы ни Бучи, ни Ирпеня.
Но даже без 72-й в Киеве были Нацгвардия, президентский полк, одна из самых сильных в стране тероборона. И наконец, был спецназ ГУРа, бойцы генерала Буданова. Как Арестович забыл о них? Он не забыл. Он врет.
Арестович говорит, что на Ермака не налазил ни один бронежилет... Какой бронежилет? Всю первую неделю после вторжения, Ермака в Киеве не видела ни одна живая душа. Так же как Баканова, Тимошенко и большую половину фракции "Слуга народа".
Арестович снова повторил сказку Данилова о якобы бое возле Офиса президента. Слушайте, ну в центре Киева живет множество людей. Как можно настолько безсовесно лгать всем им в глаза?
Бой возле Офиса президента? Это где? Вообще-то дороги к Офису президента были перекрыты барикадами и техникой задолго на подъезде к ОП. Например по Грушевского был перекрыт полностью участок от Национального художественного музея, до Дома офицеров. Перекрыт был весь центр Киева. Сам Офис президента, это бывшее здание ЦК Компартии Украины, оборудованное подземными выходами в город и в метро, и противоядерным бункером. Осаду в таком бункере можно держать месяцами. Внутри, улицы были перегорожены дополнительными барикадами. Охранял всю эту "крепось в центре столицы" гарнизон численностью не меньше батальона, постоянно координировавший свои действия с... 206-м батальоном теробороны, сформированным при активном участии Петра Порошенко и размешавшимся неподалеку, на Лаврской.
Бой возле Офиса президента? Как этот бой не заметил ни один киевский журналист и не сообщило о нем ни одно издание? Нам уже всерьез интересно. Неужели украинцы, люди поднявшие две революции и способные противостоять Москве, способны поверить таким потокам откровенной лжи? Неужели они настолько деградировали, чтобы после обманувшего их Зеленского, они поверили Арестовичу?
Крыса тыловая....