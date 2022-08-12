Зеленский обсудил по телефону с Папой Римским преступления России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине", - написал Зеленский в твиттере.

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