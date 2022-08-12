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Зеленский обсудил по телефону с Папой Римским преступления России в Украине

папа

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине", - написал Зеленский в твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск о вывозе зерна из Украины: "Этот шаг показывает, что можно вести диалог"

Зеленский Владимир (20867) Папа Римский (454) Франциск (181)


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Топ комментарии
+4
Покажчик стурбометра зафiксував 800 мiллiмеркелiв.
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12.08.2022 20:03 Ответить
+3
прям двогодинний діалог...

який результат??? особисті кошти терепер у банку Ватикану буде ховати? як хутін?
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12.08.2022 19:47 Ответить
+3
А не хочет ли зечмо провести беседу с прокурором и обьяснить,как на великом будивныцтви с 1 гривны тырили 5 и больше?
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12.08.2022 19:56 Ответить
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С тем же успехом он мог бы с Гундяйкой поговорить.
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12.08.2022 19:45 Ответить
А папа слушаєт да єст...
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12.08.2022 19:46 Ответить
Наверно, договаривался о бегстве и убежище. Уж сильно по времени совпадает.
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12.08.2022 19:46 Ответить
прям двогодинний діалог...

який результат??? особисті кошти терепер у банку Ватикану буде ховати? як хутін?
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12.08.2022 19:47 Ответить
Это из серии - скажи мне , кто твой друг . Зачем вообще разговаривать с продажными маразматиками ?
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12.08.2022 19:49 Ответить
заодно бы попытался узнать о вкладах кацапов в банках ватикана и их участие в репарациях..
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12.08.2022 19:50 Ответить
А чому пропущені слова "вперше в історіЇ сьогоднішнього дня"?
Недоробочка, шановні редактори!
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12.08.2022 19:50 Ответить
а на фото что? - папа на приеме у Ze почтительно просит о милосердии к русне ... или как?
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12.08.2022 19:50 Ответить
фото архивное... Зеленський провів телефонну розмову з Папою - цитата
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12.08.2022 19:54 Ответить
я уже буквы выучил, и читать умею. а при чем здесь это фото?
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12.08.2022 20:06 Ответить
главное скрытый смысл - фото отца и сына. новорублёв, "двоица" ))
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12.08.2022 20:38 Ответить
А не хочет ли зечмо провести беседу с прокурором и обьяснить,как на великом будивныцтви с 1 гривны тырили 5 и больше?
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12.08.2022 19:56 Ответить
Прости Господи...
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12.08.2022 19:57 Ответить
Мабуть був обурений, що Папа Римський небо не закрив.
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12.08.2022 20:01 Ответить
мав би подякувати католицькій Польщі за все християнське
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13.08.2022 00:19 Ответить
Мон папа не ве па ...
А він х..м по роялю ..
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12.08.2022 20:02 Ответить
Покажчик стурбометра зафiксував 800 мiллiмеркелiв.
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12.08.2022 20:03 Ответить
Залік, стурбометр та ще і в меркелях розкрийте тему далі, скільки це о обамах та штанмаерах?
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12.08.2022 20:48 Ответить
Ще б трохи натиснув - і був би цілій (чи ціла?) Меркель!
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12.08.2022 20:56 Ответить
Ватікан надасть зброю...святу воду і срібні кулі
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12.08.2022 20:10 Ответить
Боже! Святий католицький Боже! Що ж воно там папі наговорило?!
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12.08.2022 20:14 Ответить
За одне і гріхи відпустив. Тепер крастиме, як не в себе.
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12.08.2022 20:34 Ответить
Завтра в "спортлото" зателефонує
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12.08.2022 20:43 Ответить
Не могу определиться: это "ух ты!" или "не ух ты"?
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12.08.2022 21:25 Ответить
Думал ли когда-то клоун, который выступал в бане у Янека или в Горловке перед Безлером, что что-то когда-то будет требовать от Папы Римского, или Президента США, например? А 73% лохов сделали невозможное возможным.
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12.08.2022 21:51 Ответить
Зелепух "поінформував про страшні злочини росії".
Але в папаші такий бекграунд, що він міг відповісти так : - Сину мій, "росія - країна великомучителів, це окупація від чистого серця, це геноцид з самими благими намірами"

(Ю.Великий)
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12.08.2022 22:19 Ответить
И что же ему ответила мама римская? -Подставь другую щеку?
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12.08.2022 22:29 Ответить
я вже подумав, може на сповідь потягнуло...
та ба, політес унд дипломатик
а пора б покаяться, може Господь змилувався б над Україною
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13.08.2022 00:18 Ответить
 
 