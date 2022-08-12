Зеленский обсудил по телефону с Папой Римским преступления России в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине", - написал Зеленский в твиттере.
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який результат??? особисті кошти терепер у банку Ватикану буде ховати? як хутін?
Недоробочка, шановні редактори!
А він х..м по роялю ..
Але в папаші такий бекграунд, що він міг відповісти так : - Сину мій, "росія - країна великомучителів, це окупація від чистого серця, це геноцид з самими благими намірами"
(Ю.Великий)
та ба, політес унд дипломатик
а пора б покаяться, може Господь змилувався б над Україною