Зеленський обговорив телефоном із Папою Римським злочини Росії в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні", - написав Зеленський у твіттері.

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