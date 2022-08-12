Зеленський обговорив телефоном із Папою Римським злочини Росії в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні", - написав Зеленський у твіттері.
Топ коментарі
+4 Майор Чернобаев
показати весь коментар12.08.2022 20:03 Відповісти Посилання
+3 Марина Кравець
показати весь коментар12.08.2022 19:47 Відповісти Посилання
+3 Вася Невася
показати весь коментар12.08.2022 19:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
який результат??? особисті кошти терепер у банку Ватикану буде ховати? як хутін?
Недоробочка, шановні редактори!
А він х..м по роялю ..
Але в папаші такий бекграунд, що він міг відповісти так : - Сину мій, "росія - країна великомучителів, це окупація від чистого серця, це геноцид з самими благими намірами"
(Ю.Великий)
та ба, політес унд дипломатик
а пора б покаяться, може Господь змилувався б над Україною