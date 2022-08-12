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Зеленський обговорив телефоном із Папою Римським злочини Росії в Україні

папа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні", - написав Зеленський у твіттері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск про вивезення зерна з України: "Цей крок показує, що можна вести діалог"

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) Папа Римський (336) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+4
Покажчик стурбометра зафiксував 800 мiллiмеркелiв.
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12.08.2022 20:03 Відповісти
+3
прям двогодинний діалог...

який результат??? особисті кошти терепер у банку Ватикану буде ховати? як хутін?
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12.08.2022 19:47 Відповісти
+3
А не хочет ли зечмо провести беседу с прокурором и обьяснить,как на великом будивныцтви с 1 гривны тырили 5 и больше?
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12.08.2022 19:56 Відповісти
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С тем же успехом он мог бы с Гундяйкой поговорить.
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12.08.2022 19:45 Відповісти
А папа слушаєт да єст...
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12.08.2022 19:46 Відповісти
Наверно, договаривался о бегстве и убежище. Уж сильно по времени совпадает.
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12.08.2022 19:46 Відповісти
прям двогодинний діалог...

який результат??? особисті кошти терепер у банку Ватикану буде ховати? як хутін?
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12.08.2022 19:47 Відповісти
Это из серии - скажи мне , кто твой друг . Зачем вообще разговаривать с продажными маразматиками ?
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12.08.2022 19:49 Відповісти
заодно бы попытался узнать о вкладах кацапов в банках ватикана и их участие в репарациях..
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12.08.2022 19:50 Відповісти
А чому пропущені слова "вперше в історіЇ сьогоднішнього дня"?
Недоробочка, шановні редактори!
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12.08.2022 19:50 Відповісти
а на фото что? - папа на приеме у Ze почтительно просит о милосердии к русне ... или как?
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12.08.2022 19:50 Відповісти
фото архивное... Зеленський провів телефонну розмову з Папою - цитата
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12.08.2022 19:54 Відповісти
я уже буквы выучил, и читать умею. а при чем здесь это фото?
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12.08.2022 20:06 Відповісти
главное скрытый смысл - фото отца и сына. новорублёв, "двоица" ))
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12.08.2022 20:38 Відповісти
А не хочет ли зечмо провести беседу с прокурором и обьяснить,как на великом будивныцтви с 1 гривны тырили 5 и больше?
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12.08.2022 19:56 Відповісти
Прости Господи...
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12.08.2022 19:57 Відповісти
Мабуть був обурений, що Папа Римський небо не закрив.
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12.08.2022 20:01 Відповісти
мав би подякувати католицькій Польщі за все християнське
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13.08.2022 00:19 Відповісти
Мон папа не ве па ...
А він х..м по роялю ..
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12.08.2022 20:02 Відповісти
Покажчик стурбометра зафiксував 800 мiллiмеркелiв.
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12.08.2022 20:03 Відповісти
Залік, стурбометр та ще і в меркелях розкрийте тему далі, скільки це о обамах та штанмаерах?
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12.08.2022 20:48 Відповісти
Ще б трохи натиснув - і був би цілій (чи ціла?) Меркель!
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12.08.2022 20:56 Відповісти
Ватікан надасть зброю...святу воду і срібні кулі
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12.08.2022 20:10 Відповісти
Боже! Святий католицький Боже! Що ж воно там папі наговорило?!
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12.08.2022 20:14 Відповісти
За одне і гріхи відпустив. Тепер крастиме, як не в себе.
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12.08.2022 20:34 Відповісти
Завтра в "спортлото" зателефонує
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12.08.2022 20:43 Відповісти
Не могу определиться: это "ух ты!" или "не ух ты"?
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12.08.2022 21:25 Відповісти
Думал ли когда-то клоун, который выступал в бане у Янека или в Горловке перед Безлером, что что-то когда-то будет требовать от Папы Римского, или Президента США, например? А 73% лохов сделали невозможное возможным.
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12.08.2022 21:51 Відповісти
Зелепух "поінформував про страшні злочини росії".
Але в папаші такий бекграунд, що він міг відповісти так : - Сину мій, "росія - країна великомучителів, це окупація від чистого серця, це геноцид з самими благими намірами"

(Ю.Великий)
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12.08.2022 22:19 Відповісти
И что же ему ответила мама римская? -Подставь другую щеку?
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12.08.2022 22:29 Відповісти
я вже подумав, може на сповідь потягнуло...
та ба, політес унд дипломатик
а пора б покаяться, може Господь змилувався б над Україною
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13.08.2022 00:18 Відповісти
 
 