ПВО сбила вражескую ракету в Николаевской области, - ОВА
Выпущенная российскими оккупантами ракета сбита в небе над пгт Домановка Вознесенского района Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"ПВО сбила вражескую ракету над Домановкой", - говорится в сообщении.
Куда упали обломки ракеты, повлекло ли это разрушения и есть ли пострадавшие глава обладминистрации не уточнил.
Доманевка расположена в 133 км северо-западнее областного центра.
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хай змагаються..