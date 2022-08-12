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Новости Война
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ПВО сбила вражескую ракету в Николаевской области, - ОВА

ракета,крилата

Выпущенная российскими оккупантами ракета сбита в небе над пгт Домановка Вознесенского района Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"ПВО сбила вражескую ракету над Домановкой", - говорится в сообщении.

Куда упали обломки ракеты, повлекло ли это разрушения и есть ли пострадавшие глава обладминистрации не уточнил.

Доманевка расположена в 133 км северо-западнее областного центра.

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Николаевская область (2145) ПВО (2833) ракеты (3612) Ким Виталий (243)


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12.08.2022 20:32 Ответить
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12.08.2022 20:43 Ответить
Обдристович сбил ракету ! Это у него какая на счету ?
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12.08.2022 20:51 Ответить
Обдристович твой дед, а ракету сбили війська протиповітряної оборони ЗСУ.
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12.08.2022 20:55 Ответить
а чьто сбіл Обдристович?
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12.08.2022 21:00 Ответить
Это новая мода у петухов, обдрыстовича пиарить.
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12.08.2022 21:02 Ответить
Лупу зi своего прутня...
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12.08.2022 21:25 Ответить
повідомте ппошників шо у дпсу є сторінка на фб..
хай змагаються..
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12.08.2022 20:51 Ответить
 
 