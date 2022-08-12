ПВО сбила вражескую ракету в Николаевской области, - ОВА

Выпущенная российскими оккупантами ракета сбита в небе над пгт Домановка Вознесенского района Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"ПВО сбила вражескую ракету над Домановкой", - говорится в сообщении.

Куда упали обломки ракеты, повлекло ли это разрушения и есть ли пострадавшие глава обладминистрации не уточнил.

Доманевка расположена в 133 км северо-западнее областного центра.

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