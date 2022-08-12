ППО збила ворожу ракету на Миколаївщині, - ОВА
Випущена російськими окупантами ракета збита у небі над смт Доманівка Вознесенського району Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"ППО збила ворожу ракету над Доманівкою", - йдеться у дописі.
Куди впали уламки ракети, чи спричинило це руйнування і чи є постраждалі голова обладміністрації не уточнив.
Доманівка розміщена за 133 км на північний захід від обласного центру.
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хай змагаються..