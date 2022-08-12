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Новини Війна
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ППО збила ворожу ракету на Миколаївщині, - ОВА

ракета,крилата

Випущена російськими окупантами ракета збита у небі над смт Доманівка Вознесенського району Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"ППО збила ворожу ракету над Доманівкою", - йдеться у дописі.

Куди впали уламки ракети, чи спричинило це руйнування і чи є постраждалі голова обладміністрації не уточнив.

Доманівка розміщена за 133 км на північний захід від обласного центру.

Також дивіться: Окупанти "демілітаризували" села та ліси на Миколаївщині, вогнеборці гасили три пожежі, - Кім. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаївська область (2297) ППО (3274) ракети (4070) Кім Віталій (471)


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12.08.2022 20:32 Відповісти
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12.08.2022 20:43 Відповісти
Обдристович сбил ракету ! Это у него какая на счету ?
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12.08.2022 20:51 Відповісти
Обдристович твой дед, а ракету сбили війська протиповітряної оборони ЗСУ.
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12.08.2022 20:55 Відповісти
а чьто сбіл Обдристович?
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12.08.2022 21:00 Відповісти
Это новая мода у петухов, обдрыстовича пиарить.
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12.08.2022 21:02 Відповісти
Лупу зi своего прутня...
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12.08.2022 21:25 Відповісти
повідомте ппошників шо у дпсу є сторінка на фб..
хай змагаються..
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12.08.2022 20:51 Відповісти
 
 