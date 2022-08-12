Один человек погиб, двое ранены вследствие обстрела Запорожья, – горсовет
Вследствие обстрела Запорожья в пятницу, 12 августа, погиб человек, еще двое получили ранения и были госпитализированы.
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
"В результате сегодняшнего обстрела пострадали три человека. От полученных травм одна женщина скончалась по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь", - сообщил чиновник.
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"Мешканка Херсона обізвала хлопчика зі Львова через те, що маленький українець запитав у доньки її подруги (самі вони тимчасово переїхали до Львова з Харкова), чому вона говорить російською мовою.
Жінка-героїня відео заявила, що зараз «не на часі обговорювання питання про мову», а також дорікнула жителям західних регіонів України, що вони «війни на власні очі не бачили, і взагалі поняття не мають про що йдеться». Та й за ціни на житло не забули для переселенців."
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Не будем