Один человек погиб, двое ранены вследствие обстрела Запорожья, – горсовет

Вследствие обстрела Запорожья в пятницу, 12 августа, погиб человек, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"В результате сегодняшнего обстрела пострадали три человека. От полученных травм одна женщина скончалась по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь", - сообщил чиновник.

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