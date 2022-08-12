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Новости Война
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Один человек погиб, двое ранены вследствие обстрела Запорожья, – горсовет

запоріжжя

Вследствие обстрела Запорожья в пятницу, 12 августа, погиб человек, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"В результате сегодняшнего обстрела пострадали три человека. От полученных травм одна женщина скончалась по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь", - сообщил чиновник.

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Запорожье (2680) обстрел (27860) жертвы (2097)


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А в цей час в тилу :

"Мешканка Херсона обізвала хлопчика зі Львова через те, що маленький українець запитав у доньки її подруги (самі вони тимчасово переїхали до Львова з Харкова), чому вона говорить російською мовою.

Жінка-героїня відео заявила, що зараз «не на часі обговорювання питання про мову», а також дорікнула жителям західних регіонів України, що вони «війни на власні очі не бачили, і взагалі поняття не мають про що йдеться». Та й за ціни на житло не забули для переселенців."

https://t.me/glavcomua/13366
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12.08.2022 22:54 Ответить
не на часі обговорювання питання про мову

Не будем
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12.08.2022 23:14 Ответить
А мене заблокували на інтернет юа ...мать там підараси козложопі сидять... Я відітєлі кацапів ********...
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12.08.2022 22:58 Ответить
Ти добрий казак ,i правильно робив, ми тебе пiдтримуемо
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12.08.2022 23:29 Ответить
 
 