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Новости Война
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Оккупанты 5 ракетами нанесли удар по Запорожью, - ОВА (обновлено)

вибух,обстріл

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 ракет. Разрушения потерпели объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар.

Пока известно об одной раненой женщине. Информация впоследствии будет уточнена, – написал Старух в телеграме.

Глава ОВА призвал жителей Запорожья не разглашать информацию об ударах.

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Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, "зафиксированы ракетные удары по инфраструктурному объекту и АЗС, расположенным в Шевченковском районе".

В настоящее время известно об одной пострадавшей женщине. Также есть сведения о "прилетах" в пригород Запорожья, - добавил чиновник.

Запорожье (2680) обстрел (27860) Старух Александр (145)


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Топ комментарии
+36
пока кацапы не ощутят всеми ощущалами все прелести спецоперации на своих ****** ничего не изменится...
око за око...
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12.08.2022 20:28 Ответить
+23
От ссуки, сволочі
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12.08.2022 20:15 Ответить
+16
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.08.2022 20:24 Ответить
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От ссуки, сволочі
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12.08.2022 20:15 Ответить
Гітлер був мерзота але не д*в*ой*б а Х**ло...
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12.08.2022 20:20 Ответить
Гиркин заявил о провале РФ в Украине и предложил перекрасить Кремль в "жовто -блакитный цвет"
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12.08.2022 20:22 Ответить
дыркин не овторитетет даже в жыдоугрофиннобурятии..
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12.08.2022 20:39 Ответить
Пуская начинает перекрашивать. Мы чуть позже подойдем.
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12.08.2022 23:04 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.08.2022 20:24 Ответить
пока кацапы не ощутят всеми ощущалами все прелести спецоперации на своих ****** ничего не изменится...
око за око...
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12.08.2022 20:28 Ответить
Согласен на 100%, я сам из Запорожья, и если честно я думал что это работает наше ПВО, были очень сильные взрывы. По этому пока не будут *башить, покуй по Крыму, Даунбасу, эти мрази не угомонятся, и срать на обеспокоенность ООН, Амнести **********, и всяких озабоченых
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12.08.2022 21:46 Ответить
Калібр чи кинджал?
Скоріше друге, раз не змогли збити...
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12.08.2022 20:33 Ответить
Смерч чи Ураган.

Спочатку були вибухи потім тривога.
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12.08.2022 22:04 Ответить
Падлюки
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12.08.2022 20:44 Ответить
Слово падлюки для них замало, точніше буде фашисти і терористи.
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12.08.2022 20:49 Ответить
Местные власти, Старух и Куртнев врут, - тревога была 19-20, отмена в 19-35 а ракеты прилетели через несколько минут после отмены тревоги!
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12.08.2022 20:55 Ответить
Ні, не так. Перши два вибухи були до тривоги, потім вона, і доки лунала - ще декілька. Якщо це щось змінює взагалі(
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12.08.2022 21:26 Ответить
Я живу недалеко от места взрыва и знаю когда закончилась тревога (есть программа карта тревог), - не защищайте коллаборантов!
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12.08.2022 21:52 Ответить
навіщо казати неправду?
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12.08.2022 22:08 Ответить
Ты в своем уме? Окстись, какие колаборанты?
Кто как обзывается, тот так и называется, сказал твой фюрер
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12.08.2022 23:21 Ответить
Так і було. Перши вибухи були до тривоги.
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12.08.2022 22:06 Ответить
Это ты врешь. Глянь в приложение Повітряна тривога. Часы проверь.
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12.08.2022 23:18 Ответить
Не все можно засечь. То что летит с небольшого расстояния отловить сложно. Тревога сработала весьма оперативно.
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13.08.2022 00:00 Ответить
Я живу мв Запорожье , и у меня один вопрос ? До того как великий ZE объявил контрнаступление , в Запорожье взрывов практически не было. А сейчас когда мы погнали врага обстрелы увеличились. Что не так????
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12.08.2022 21:11 Ответить
у москалів проснувся сенька разін: так нє доставайся же ти нікаму...
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12.08.2022 21:17 Ответить
Що не так? Зе у владі!
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12.08.2022 21:18 Ответить
С Никополем такая же *****.кацапы обстрелами добиваются давления на Зе с надеждой что народ с криками памагите,потребует подписания перемирия.
Но хер они угадали,народ требует возмездия и контрнаступления!
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12.08.2022 23:55 Ответить
Склонение к "миру" угрозой убийством.
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13.08.2022 01:50 Ответить
Ахахаха...объявил))))
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13.08.2022 07:56 Ответить
Рашисты-нелюди , убийцы ,мрази ,террористы извращенцы ,БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ
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12.08.2022 21:21 Ответить
П"ять? Я більше нарахувала. ((( Гупало добряче.
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12.08.2022 22:04 Ответить
Было, вроде, 8, но не все прилетело по городу.
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13.08.2022 00:39 Ответить
Я близько 20 нарахувала. Чому нам брешуть?
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13.08.2022 11:36 Ответить
Ждём, когда англичане предупредят кацапетовку о том, что проблемы с запорожской АЭС приравниваются к ядерной бомбардировке и ответ по кацапетовке будет мощный и без согласования с союзниками.
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13.08.2022 11:48 Ответить
 
 