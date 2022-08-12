Оккупанты 5 ракетами нанесли удар по Запорожью, - ОВА (обновлено)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.
Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 ракет. Разрушения потерпели объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар.
Пока известно об одной раненой женщине. Информация впоследствии будет уточнена, – написал Старух в телеграме.
Глава ОВА призвал жителей Запорожья не разглашать информацию об ударах.
Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, "зафиксированы ракетные удары по инфраструктурному объекту и АЗС, расположенным в Шевченковском районе".
В настоящее время известно об одной пострадавшей женщине. Также есть сведения о "прилетах" в пригород Запорожья, - добавил чиновник.
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Скоріше друге, раз не змогли збити...
Спочатку були вибухи потім тривога.
Кто как обзывается, тот так и называется, сказал твой фюрер
Но хер они угадали,народ требует возмездия и контрнаступления!