Оккупанты 5 ракетами нанесли удар по Запорожью, - ОВА (обновлено)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 ракет. Разрушения потерпели объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар.

Пока известно об одной раненой женщине. Информация впоследствии будет уточнена, – написал Старух в телеграме.

Глава ОВА призвал жителей Запорожья не разглашать информацию об ударах.

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Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, "зафиксированы ракетные удары по инфраструктурному объекту и АЗС, расположенным в Шевченковском районе".

В настоящее время известно об одной пострадавшей женщине. Также есть сведения о "прилетах" в пригород Запорожья, - добавил чиновник.