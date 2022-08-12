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Окупанти 5 ракетами завдали удару по Запоріжжю, - ОВА (оновлено)

вибух,обстріл

Російські окупанти нанесли ракетний удар по Шевченківському району Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа.

Наразі відомо про одну поранену жінку. Інформація згодом буде уточнена, - написав Старух у телеграмі.

Голова ОВА закликав мешканців Запоріжжя не розголошувати інформацію про удари.

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Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, "зафіксовано ракетні удари по інфраструктурному об‘єкту та АЗС, розташованим в Шевченківському районі".

На цей час відомо про одну постраждалу жінку. Також є відомості про "прильоти" в передмістя Запоріжжя, - додов чиновник. 

Автор: 

Запоріжжя (2295) обстріл (29141) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+36
пока кацапы не ощутят всеми ощущалами все прелести спецоперации на своих ****** ничего не изменится...
око за око...
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12.08.2022 20:28 Відповісти
+23
От ссуки, сволочі
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12.08.2022 20:15 Відповісти
+16
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.08.2022 20:24 Відповісти
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От ссуки, сволочі
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12.08.2022 20:15 Відповісти
Гітлер був мерзота але не д*в*ой*б а Х**ло...
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12.08.2022 20:20 Відповісти
Гиркин заявил о провале РФ в Украине и предложил перекрасить Кремль в "жовто -блакитный цвет"
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12.08.2022 20:22 Відповісти
дыркин не овторитетет даже в жыдоугрофиннобурятии..
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12.08.2022 20:39 Відповісти
Пуская начинает перекрашивать. Мы чуть позже подойдем.
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12.08.2022 23:04 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.08.2022 20:24 Відповісти
пока кацапы не ощутят всеми ощущалами все прелести спецоперации на своих ****** ничего не изменится...
око за око...
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12.08.2022 20:28 Відповісти
Согласен на 100%, я сам из Запорожья, и если честно я думал что это работает наше ПВО, были очень сильные взрывы. По этому пока не будут *башить, покуй по Крыму, Даунбасу, эти мрази не угомонятся, и срать на обеспокоенность ООН, Амнести **********, и всяких озабоченых
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12.08.2022 21:46 Відповісти
Калібр чи кинджал?
Скоріше друге, раз не змогли збити...
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12.08.2022 20:33 Відповісти
Смерч чи Ураган.

Спочатку були вибухи потім тривога.
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12.08.2022 22:04 Відповісти
Падлюки
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12.08.2022 20:44 Відповісти
Слово падлюки для них замало, точніше буде фашисти і терористи.
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12.08.2022 20:49 Відповісти
Местные власти, Старух и Куртнев врут, - тревога была 19-20, отмена в 19-35 а ракеты прилетели через несколько минут после отмены тревоги!
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12.08.2022 20:55 Відповісти
Ні, не так. Перши два вибухи були до тривоги, потім вона, і доки лунала - ще декілька. Якщо це щось змінює взагалі(
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12.08.2022 21:26 Відповісти
Я живу недалеко от места взрыва и знаю когда закончилась тревога (есть программа карта тревог), - не защищайте коллаборантов!
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12.08.2022 21:52 Відповісти
навіщо казати неправду?
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12.08.2022 22:08 Відповісти
Ты в своем уме? Окстись, какие колаборанты?
Кто как обзывается, тот так и называется, сказал твой фюрер
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12.08.2022 23:21 Відповісти
Так і було. Перши вибухи були до тривоги.
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12.08.2022 22:06 Відповісти
Это ты врешь. Глянь в приложение Повітряна тривога. Часы проверь.
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12.08.2022 23:18 Відповісти
Не все можно засечь. То что летит с небольшого расстояния отловить сложно. Тревога сработала весьма оперативно.
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13.08.2022 00:00 Відповісти
Я живу мв Запорожье , и у меня один вопрос ? До того как великий ZE объявил контрнаступление , в Запорожье взрывов практически не было. А сейчас когда мы погнали врага обстрелы увеличились. Что не так????
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12.08.2022 21:11 Відповісти
у москалів проснувся сенька разін: так нє доставайся же ти нікаму...
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12.08.2022 21:17 Відповісти
Що не так? Зе у владі!
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12.08.2022 21:18 Відповісти
С Никополем такая же *****.кацапы обстрелами добиваются давления на Зе с надеждой что народ с криками памагите,потребует подписания перемирия.
Но хер они угадали,народ требует возмездия и контрнаступления!
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12.08.2022 23:55 Відповісти
Склонение к "миру" угрозой убийством.
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13.08.2022 01:50 Відповісти
Ахахаха...объявил))))
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13.08.2022 07:56 Відповісти
Рашисты-нелюди , убийцы ,мрази ,террористы извращенцы ,БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ
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12.08.2022 21:21 Відповісти
П"ять? Я більше нарахувала. ((( Гупало добряче.
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12.08.2022 22:04 Відповісти
Было, вроде, 8, но не все прилетело по городу.
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13.08.2022 00:39 Відповісти
Я близько 20 нарахувала. Чому нам брешуть?
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13.08.2022 11:36 Відповісти
Ждём, когда англичане предупредят кацапетовку о том, что проблемы с запорожской АЭС приравниваются к ядерной бомбардировке и ответ по кацапетовке будет мощный и без согласования с союзниками.
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13.08.2022 11:48 Відповісти
 
 