Окупанти 5 ракетами завдали удару по Запоріжжю, - ОВА (оновлено)
Російські окупанти нанесли ракетний удар по Шевченківському району Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа.
Наразі відомо про одну поранену жінку. Інформація згодом буде уточнена, - написав Старух у телеграмі.
Голова ОВА закликав мешканців Запоріжжя не розголошувати інформацію про удари.
Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, "зафіксовано ракетні удари по інфраструктурному об‘єкту та АЗС, розташованим в Шевченківському районі".
На цей час відомо про одну постраждалу жінку. Також є відомості про "прильоти" в передмістя Запоріжжя, - додов чиновник.
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Скоріше друге, раз не змогли збити...
Спочатку були вибухи потім тривога.
Кто как обзывается, тот так и называется, сказал твой фюрер
Но хер они угадали,народ требует возмездия и контрнаступления!