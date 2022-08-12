Окупанти 5 ракетами завдали удару по Запоріжжю, - ОВА (оновлено)

Російські окупанти нанесли ракетний удар по Шевченківському району Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа.

Наразі відомо про одну поранену жінку. Інформація згодом буде уточнена, - написав Старух у телеграмі.

Голова ОВА закликав мешканців Запоріжжя не розголошувати інформацію про удари.

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Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, "зафіксовано ракетні удари по інфраструктурному об‘єкту та АЗС, розташованим в Шевченківському районі".



На цей час відомо про одну постраждалу жінку. Також є відомості про "прильоти" в передмістя Запоріжжя, - додов чиновник.