Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілу Запоріжжя, – міськрада

Внаслідок обстрілу Запоріжжя у п’ятницю, 12 серпня, загинула людина, ще двоє отримали поранення та були госпіталізовані.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті сьогоднішнього обстрілу постраждали троє людей. Від отриманих травм одна жінка померла по дорозі до лікарні. Ще дві людини з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують у лікарні медичну допомогу", - повідомив чиновник.

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