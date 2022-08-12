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Новини Війна
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Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілу Запоріжжя, – міськрада

запоріжжя

Внаслідок обстрілу Запоріжжя у п’ятницю, 12 серпня, загинула людина, ще двоє отримали поранення та були госпіталізовані.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті сьогоднішнього обстрілу постраждали троє людей. Від отриманих травм одна жінка померла по дорозі до лікарні. Ще дві людини з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують у лікарні медичну допомогу", - повідомив чиновник.

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Запоріжжя (2295) обстріл (29141) жертви (1816)


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А в цей час в тилу :

"Мешканка Херсона обізвала хлопчика зі Львова через те, що маленький українець запитав у доньки її подруги (самі вони тимчасово переїхали до Львова з Харкова), чому вона говорить російською мовою.

Жінка-героїня відео заявила, що зараз «не на часі обговорювання питання про мову», а також дорікнула жителям західних регіонів України, що вони «війни на власні очі не бачили, і взагалі поняття не мають про що йдеться». Та й за ціни на житло не забули для переселенців."

https://t.me/glavcomua/13366
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12.08.2022 22:54 Відповісти
не на часі обговорювання питання про мову

Не будем
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12.08.2022 23:14 Відповісти
А мене заблокували на інтернет юа ...мать там підараси козложопі сидять... Я відітєлі кацапів ********...
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12.08.2022 22:58 Відповісти
Ти добрий казак ,i правильно робив, ми тебе пiдтримуемо
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12.08.2022 23:29 Відповісти
 
 