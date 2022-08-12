Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілу Запоріжжя, – міськрада
Внаслідок обстрілу Запоріжжя у п’ятницю, 12 серпня, загинула людина, ще двоє отримали поранення та були госпіталізовані.
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"В результаті сьогоднішнього обстрілу постраждали троє людей. Від отриманих травм одна жінка померла по дорозі до лікарні. Ще дві людини з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують у лікарні медичну допомогу", - повідомив чиновник.
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"Мешканка Херсона обізвала хлопчика зі Львова через те, що маленький українець запитав у доньки її подруги (самі вони тимчасово переїхали до Львова з Харкова), чому вона говорить російською мовою.
Жінка-героїня відео заявила, що зараз «не на часі обговорювання питання про мову», а також дорікнула жителям західних регіонів України, що вони «війни на власні очі не бачили, і взагалі поняття не мають про що йдеться». Та й за ціни на житло не забули для переселенців."
https://t.me/glavcomua/13366
Не будем