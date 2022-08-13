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Новости Война
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РФ готовит свой ОПК к длительной войне в Украине, - ISW

рф

Россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для ведения продолжительной войны в Украине.

Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Американские эксперты обращают внимание на то, что Кремль пытается мобилизовать промышленность для поддержки длительной войны в Украине. Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что в начале августа Москва инициировала "промышленную мобилизацию" оборонных предприятий и запретила некоторым сотрудникам и всему руководству "Ростеха" брать отпуска.

Военно-промышленная комиссия РФ под председательством Путина готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа и увеличить расходы на 600-700 млрд рублей (около $10 млрд).

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Между тем, министр обороны РФ Шойгу, вероятно, 12 августа посетил завод "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков в России. Отмечается, что у этого предприятия возникли финансовые проблемы из-за санкций и невыполнения государственных контрактных обязательств.

"Если это правда, визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается возобновить или расширить работу военно-промышленного комплекса", – объяснили в ISW.

Автор: 

промышленность (297) россия (96184) санкции (11469) танк (2274) Шойгу Сергей (715) ОПК (154)


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Топ комментарии
+21
Зрозуміло,що пуйло буде дригатися,поки йому голову не відрубають.Використовуватиме всі гебістскі методи до цивільного населення,цьому він добре навчився,потвора...
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13.08.2022 08:34 Ответить
+19
Суперважну і дрібні інформацію зливають дермаки і його радники, а Марченко хочуть зробити цапом-відбувайлом. Це помста, що не дав захопити Миколаїв і Одесу. Думаєте так просто кацапи знищили Героя України Вадатурського?
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13.08.2022 08:37 Ответить
+18
Шизофренічні кацапські довбой@би.🤦
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13.08.2022 08:28 Ответить
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Шизофренічні кацапські довбой@би.🤦
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13.08.2022 08:28 Ответить
Зрозуміло,що пуйло буде дригатися,поки йому голову не відрубають.Використовуватиме всі гебістскі методи до цивільного населення,цьому він добре навчився,потвора...
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13.08.2022 08:34 Ответить
Тут новину сорока на хвості принесла, генерала Марченка, того самого що захистив Миколаїв, викликали з того самого Миколаєва в Київ, інтерв'ю він давав і злив якусь там супер секретну інформацію.
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13.08.2022 08:35 Ответить
Суперважну і дрібні інформацію зливають дермаки і його радники, а Марченко хочуть зробити цапом-відбувайлом. Це помста, що не дав захопити Миколаїв і Одесу. Думаєте так просто кацапи знищили Героя України Вадатурського?
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13.08.2022 08:37 Ответить
Мав намір вичистити Херсон,але його зняли, і верховний гімнюк-омАндувач взяв Миколаїв під "особистий контроль"!
О как!
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13.08.2022 09:56 Ответить
Думаєте так просто кацапи знищили Героя України Вадатурського?
Вiн власник вкраденого зерна,тому i вбили,щоб не судився.
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13.08.2022 13:36 Ответить
Сказав, що Херсон візьмуть легко і швидко. Що бахнуть по кримському мосту. Де тут секрет? Секрет,що його повернули на південь, бо ротації генералами від слуг були провпльні
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13.08.2022 08:38 Ответить
В фейсбуці Марченко є ця інфа.
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13.08.2022 08:41 Ответить
На закаті радянського совка в ньому теж було дуже багато набоїв, танків, ракет, гармат та літаків. В магазинах були пусті полиці. Люди доїдали останній куй без солі. Скрізь черги та безвихідь. Все працювало на ОПК проти проклятущого імперіалізму.
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13.08.2022 08:35 Ответить
так сегодня на параше просто откроют курсы заочного питания для крепостных и проблема продовольствия будет решена ))
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13.08.2022 08:49 Ответить
Правда и то, что ВПК коллективного Запада тоже разворачивается для длительной войны с рф, для поставок всевозможного оружия Украине.
К неописуемому восторгу западных производителей оружия - ведь на них обрушится ЦУНАМИ денег!
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13.08.2022 08:39 Ответить
Америка з ленд лінзом також розвертає ресурси. Коли оркас тільки підсанкційні допоможуть,то Україні увесь світ. Боріться і перемагайте
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13.08.2022 08:49 Ответить
Це їм уже не допоможе,від цього тільки швидше економіка кацапстана захлинеця та рухне..хотіли СССР вони це получать і кінець буде таким самим,крах,розпадголод та ніжки Байдена
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13.08.2022 08:39 Ответить
хай готуються у нас також не сидять просто так ми будемо назло кацапам будівництво хай ******** а ми будуем знову-Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не можуть чекати, коли завершиться війна, .«Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя. Україна зараз потребує відбудови.«Україна потребує відбудови. Зараз! Саме зараз! І тим паче напередодні зимового сезону», - сказав він.
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13.08.2022 08:40 Ответить
І знов закатують гроші в асфальт,знов "велике годівницво". Зезиденту мало вкраденого особисто для себе 1мільярда $,треба терміново другий.
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13.08.2022 10:03 Ответить
А Україна НЕ ГОТОВИТЬ, навіть не збирається. Умні люди
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13.08.2022 08:40 Ответить
А ****** клоуни-мародери навіть не почали будувати патронно-снарядовий завод. Бо в їх тупорилій макітрі, ми вже давно дагаварілісь пасрєдінє і вони почали освоювати сотні мільярдів євро на відбудову країни.
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13.08.2022 08:42 Ответить
Так они дороги строят и сейчас
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13.08.2022 08:48 Ответить
Виробляти зброю, а тим більш будувати завод по виробництву зброї та *********** зараз в України - оце як раз був би ідіотизм. Бо завод не сховати від ракет. Кацапи ракетами можуть розбити любий завод бо ми не взмозі перехопити усі ракети. Завод під Житомиром кацапи ********** ще на початку війни. Тому наші домовилися з поляками про розробку та виробництво зброї у Польщі. Де вже напевно працюють наші робітники та виробляють стугни, нептуни та вільхи. Тож аеродром у Криму можливо був розбитий новою українською зброєю.
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13.08.2022 09:01 Ответить
І де вас таких довпойопів пустоголових набирають?!
Навіщо спонсорувати економіку польщі і бути від когось залежним, якщо ми самі можемо це все виробляти?! У нас є все для цього!
Чи відомо тобі, що ракети не здатні знищувати приміщення, які знаходяться під землею?! Я тобі скажу більше, ті калібри мають дуже низьку підривну здатність, якщо мова йде про дуже сильно захищену споруду. Ну а про можливість наведення ракети у складній природній місцевості я взагалі промовчу. Так що хто хоче шукає способи, а хто не хоче - шукає виправдання власної тупості. Можливостей в Україні виробляти зброю дуже багато.
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13.08.2022 09:32 Ответить
Але щось можна виробляти і в Україні? Патронна лінія досить компактна. Щось можна ховати під землею. Економіка падає, то ВПК міг би стати опорою нової економіки. Стояти весь час з простягнутою рукою теж не дуже далекоглядно.
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13.08.2022 09:33 Ответить
Якби відбудову! Тільки розпил,і користуючись В.С. та единим тб крадуть не криючись!
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13.08.2022 10:05 Ответить
А в нас готуються до ямочного ремонту доріг і нової фігурації "Великого крадівництва", закупляються самоскиди, бульдозери, крани... Вже навіть ідуть далі і домовляються відбудовувати пошкоджені війною міста, як будьто війна виграна, а на оборону, крім американських грошей нічогісінько. Чи хтось бачив нашу техніку, наші ракети? Все ходимо з протягнутою рукою по світу і звинувачуємо і соромимо їх, що нас вбивають, а самі нічогісінько. Чи можливо я помиляюся і Володя на днях покаже нові ракетні вироби, бо вже скоро буде 3,5 років при владі. "Барига" спромігля правдами і неправдами передати готові проекти на 5 ракетних програм, САУ "Богдана", недовершену ППО, яка якраз згодилася би для захисту Миколаєва, Нікополя, Харкова та інших міст, але цього ми не бачимо. "США і НАТО закрийте небо", "де наші Хаймерси"", "де ваші-наші САУ"? "Ви що не бачите, нас вбивають"? Де гроші"?.. А де твої ракети, де наші бюджетні гроші?
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13.08.2022 08:46 Ответить
Заходу теж треба пітнатужитись -- останніи танк Абрамс був випущении в США в 1992 р.
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13.08.2022 08:53 Ответить
А мы им ответим новыми дорогами.....как обычно...
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13.08.2022 08:53 Ответить
Україна повинна розбомбити деякі російські збройові заводи, а потім оголосити, що інші російські заводи, які виготовляють зброю проти України, зрештою також будуть розбомблені.
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13.08.2022 08:56 Ответить
Чекаємо продуктових карток в Рашке.

«Фінансові ресурси країн НАТО та їх вплив у жодне порівняння не йдуть із російськими. Оборонний бюджет країн НАТО - 1,3 трильйона доларів на рік. У росії на ці цілі виділяють приблизно 60 мільярдів доларів.» Джерело:

https://2plus2.ua/novyny/nato-proti-rosii-porivnyannya-viyskovogo-potencialu-dvoh-sil https://2plus2.ua/novyny/nato-proti-rosii-porivnyannya-viyskovogo-potencialu-dvoh-sil
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13.08.2022 08:56 Ответить
Представляю эти уральские танки - ствол из сырого металла на пол шестого, чипы от стиралки, двигатель по карте замены от Т-34.......
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13.08.2022 08:58 Ответить
Не, у них там комфортные супер-"арматы" со встроенным унитазом, чтобы мысли о мародёрстве в голову не приходили.
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13.08.2022 14:11 Ответить
Сподіваюсь українська влада робить те ж саме.
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13.08.2022 09:44 Ответить
Рашці допомогає КНР. А Слуги - Арахамії та інші заради торгівлі з китайськими комуняками, не хочуть визнати легітимрий уряд Китаю на о.Тайвань!
Хоча ця країна на відміну від КНР, підтримує Україну.
З Тайванем, ми уже б давно зробили і своє ПВО, і винищувачі.
А КНР , ця китайська комуняцька ДНР, тільки хоче вкрасти МоторСіч і інші технології, скуповує зерно, а допомогає рашці
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13.08.2022 09:48 Ответить
А у нас?
Де мобілізація країни за для перемоги?
Зелене чекає бабла від Заходу на "відновлення".
Яке відновлення!?
Зелені руки ********* красти.
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13.08.2022 10:24 Ответить
Рукожопые уже построили несколько аналоГовнет...подлодка Курск утонула крейсер маськва утонул... что осталось на Трубе москальской?правильно...танк Срамата чи армата..и истрибители Су-57... который Индия послала на большой и толстый...
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13.08.2022 11:07 Ответить
Краснопузое дерьмо во все стороны равно ..что китайское что рабZeянское...
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13.08.2022 11:11 Ответить
Мы поедим мы помчимся!Пускай оленей разводят больше.........................
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13.08.2022 11:50 Ответить
 
 