РФ готовит свой ОПК к длительной войне в Украине, - ISW
Россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для ведения продолжительной войны в Украине.
Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Американские эксперты обращают внимание на то, что Кремль пытается мобилизовать промышленность для поддержки длительной войны в Украине. Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что в начале августа Москва инициировала "промышленную мобилизацию" оборонных предприятий и запретила некоторым сотрудникам и всему руководству "Ростеха" брать отпуска.
Военно-промышленная комиссия РФ под председательством Путина готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа и увеличить расходы на 600-700 млрд рублей (около $10 млрд).
Между тем, министр обороны РФ Шойгу, вероятно, 12 августа посетил завод "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков в России. Отмечается, что у этого предприятия возникли финансовые проблемы из-за санкций и невыполнения государственных контрактных обязательств.
"Если это правда, визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается возобновить или расширить работу военно-промышленного комплекса", – объяснили в ISW.
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О как!
Вiн власник вкраденого зерна,тому i вбили,щоб не судився.
К неописуемому восторгу западных производителей оружия - ведь на них обрушится ЦУНАМИ денег!
Навіщо спонсорувати економіку польщі і бути від когось залежним, якщо ми самі можемо це все виробляти?! У нас є все для цього!
Чи відомо тобі, що ракети не здатні знищувати приміщення, які знаходяться під землею?! Я тобі скажу більше, ті калібри мають дуже низьку підривну здатність, якщо мова йде про дуже сильно захищену споруду. Ну а про можливість наведення ракети у складній природній місцевості я взагалі промовчу. Так що хто хоче шукає способи, а хто не хоче - шукає виправдання власної тупості. Можливостей в Україні виробляти зброю дуже багато.
«Фінансові ресурси країн НАТО та їх вплив у жодне порівняння не йдуть із російськими. Оборонний бюджет країн НАТО - 1,3 трильйона доларів на рік. У росії на ці цілі виділяють приблизно 60 мільярдів доларів.» Джерело:
https://2plus2.ua/novyny/nato-proti-rosii-porivnyannya-viyskovogo-potencialu-dvoh-sil https://2plus2.ua/novyny/nato-proti-rosii-porivnyannya-viyskovogo-potencialu-dvoh-sil
Хоча ця країна на відміну від КНР, підтримує Україну.
З Тайванем, ми уже б давно зробили і своє ПВО, і винищувачі.
А КНР , ця китайська комуняцька ДНР, тільки хоче вкрасти МоторСіч і інші технології, скуповує зерно, а допомогає рашці
Де мобілізація країни за для перемоги?
Зелене чекає бабла від Заходу на "відновлення".
Яке відновлення!?
Зелені руки ********* красти.