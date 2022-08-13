РФ готовит свой ОПК к длительной войне в Украине, - ISW

Россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для ведения продолжительной войны в Украине.

Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Американские эксперты обращают внимание на то, что Кремль пытается мобилизовать промышленность для поддержки длительной войны в Украине. Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что в начале августа Москва инициировала "промышленную мобилизацию" оборонных предприятий и запретила некоторым сотрудникам и всему руководству "Ростеха" брать отпуска.

Военно-промышленная комиссия РФ под председательством Путина готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа и увеличить расходы на 600-700 млрд рублей (около $10 млрд).

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Между тем, министр обороны РФ Шойгу, вероятно, 12 августа посетил завод "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков в России. Отмечается, что у этого предприятия возникли финансовые проблемы из-за санкций и невыполнения государственных контрактных обязательств.

"Если это правда, визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается возобновить или расширить работу военно-промышленного комплекса", – объяснили в ISW.