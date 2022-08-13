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Новини Війна
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РФ готує свій ОПК до тривалої війни в Україні, - ISW

рф

Росія намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для ведення тривалої війни в Україні.

Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Американські експерти звертають увагу на те, що Кремль намагається мобілізувати промисловість для підтримки тривалої війни в Україні. Зокрема, Головне управління розвідки Міноборони України поінформувало, що на початку серпня Москва ініціювала "промислову мобілізацію" оборонних підприємств та заборонила деяким співробітникам і всьому керівництву "Ростеху" брати відпустки.

Військово-промислова комісія РФ під головуванням Путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення та збільшити видатки на 600-700 млрд рублів (близько $10 млрд).

Тим часом міністр оборони РФ Шойгу, ймовірно, 12 серпня відвідав завод "Уралвагонзавод", найбільшого виробника танків у Росії. Зазначається, що в цього підприємства виникли фінансові проблеми через санкції та невиконання державних контрактних зобов’язань.

Також читайте: Кремль проводить приховану "промислову мобілізацію" та контролює пересування персоналу оборонних підприємств, - ГУР

"Якщо це правда, візит Шойгу може свідчити про те, що Кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу", - пояснили в ISW.

Автор: 

промисловість (601) росія (66037) санкції (12104) танк (2085) Шойгу Сергій (629) ОПК (227)


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Топ коментарі
+21
Зрозуміло,що пуйло буде дригатися,поки йому голову не відрубають.Використовуватиме всі гебістскі методи до цивільного населення,цьому він добре навчився,потвора...
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13.08.2022 08:34 Відповісти
+19
Суперважну і дрібні інформацію зливають дермаки і його радники, а Марченко хочуть зробити цапом-відбувайлом. Це помста, що не дав захопити Миколаїв і Одесу. Думаєте так просто кацапи знищили Героя України Вадатурського?
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13.08.2022 08:37 Відповісти
+18
Шизофренічні кацапські довбой@би.🤦
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13.08.2022 08:28 Відповісти
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Шизофренічні кацапські довбой@би.🤦
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13.08.2022 08:28 Відповісти
Зрозуміло,що пуйло буде дригатися,поки йому голову не відрубають.Використовуватиме всі гебістскі методи до цивільного населення,цьому він добре навчився,потвора...
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13.08.2022 08:34 Відповісти
Тут новину сорока на хвості принесла, генерала Марченка, того самого що захистив Миколаїв, викликали з того самого Миколаєва в Київ, інтерв'ю він давав і злив якусь там супер секретну інформацію.
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13.08.2022 08:35 Відповісти
Суперважну і дрібні інформацію зливають дермаки і його радники, а Марченко хочуть зробити цапом-відбувайлом. Це помста, що не дав захопити Миколаїв і Одесу. Думаєте так просто кацапи знищили Героя України Вадатурського?
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13.08.2022 08:37 Відповісти
Мав намір вичистити Херсон,але його зняли, і верховний гімнюк-омАндувач взяв Миколаїв під "особистий контроль"!
О как!
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13.08.2022 09:56 Відповісти
Думаєте так просто кацапи знищили Героя України Вадатурського?
Вiн власник вкраденого зерна,тому i вбили,щоб не судився.
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13.08.2022 13:36 Відповісти
Сказав, що Херсон візьмуть легко і швидко. Що бахнуть по кримському мосту. Де тут секрет? Секрет,що його повернули на південь, бо ротації генералами від слуг були провпльні
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13.08.2022 08:38 Відповісти
В фейсбуці Марченко є ця інфа.
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13.08.2022 08:41 Відповісти
На закаті радянського совка в ньому теж було дуже багато набоїв, танків, ракет, гармат та літаків. В магазинах були пусті полиці. Люди доїдали останній куй без солі. Скрізь черги та безвихідь. Все працювало на ОПК проти проклятущого імперіалізму.
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13.08.2022 08:35 Відповісти
так сегодня на параше просто откроют курсы заочного питания для крепостных и проблема продовольствия будет решена ))
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13.08.2022 08:49 Відповісти
Правда и то, что ВПК коллективного Запада тоже разворачивается для длительной войны с рф, для поставок всевозможного оружия Украине.
К неописуемому восторгу западных производителей оружия - ведь на них обрушится ЦУНАМИ денег!
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13.08.2022 08:39 Відповісти
Америка з ленд лінзом також розвертає ресурси. Коли оркас тільки підсанкційні допоможуть,то Україні увесь світ. Боріться і перемагайте
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13.08.2022 08:49 Відповісти
Це їм уже не допоможе,від цього тільки швидше економіка кацапстана захлинеця та рухне..хотіли СССР вони це получать і кінець буде таким самим,крах,розпадголод та ніжки Байдена
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13.08.2022 08:39 Відповісти
хай готуються у нас також не сидять просто так ми будемо назло кацапам будівництво хай ******** а ми будуем знову-Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не можуть чекати, коли завершиться війна, .«Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя. Україна зараз потребує відбудови.«Україна потребує відбудови. Зараз! Саме зараз! І тим паче напередодні зимового сезону», - сказав він.
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13.08.2022 08:40 Відповісти
І знов закатують гроші в асфальт,знов "велике годівницво". Зезиденту мало вкраденого особисто для себе 1мільярда $,треба терміново другий.
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13.08.2022 10:03 Відповісти
А Україна НЕ ГОТОВИТЬ, навіть не збирається. Умні люди
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13.08.2022 08:40 Відповісти
А ****** клоуни-мародери навіть не почали будувати патронно-снарядовий завод. Бо в їх тупорилій макітрі, ми вже давно дагаварілісь пасрєдінє і вони почали освоювати сотні мільярдів євро на відбудову країни.
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13.08.2022 08:42 Відповісти
Так они дороги строят и сейчас
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13.08.2022 08:48 Відповісти
Виробляти зброю, а тим більш будувати завод по виробництву зброї та *********** зараз в України - оце як раз був би ідіотизм. Бо завод не сховати від ракет. Кацапи ракетами можуть розбити любий завод бо ми не взмозі перехопити усі ракети. Завод під Житомиром кацапи ********** ще на початку війни. Тому наші домовилися з поляками про розробку та виробництво зброї у Польщі. Де вже напевно працюють наші робітники та виробляють стугни, нептуни та вільхи. Тож аеродром у Криму можливо був розбитий новою українською зброєю.
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13.08.2022 09:01 Відповісти
І де вас таких довпойопів пустоголових набирають?!
Навіщо спонсорувати економіку польщі і бути від когось залежним, якщо ми самі можемо це все виробляти?! У нас є все для цього!
Чи відомо тобі, що ракети не здатні знищувати приміщення, які знаходяться під землею?! Я тобі скажу більше, ті калібри мають дуже низьку підривну здатність, якщо мова йде про дуже сильно захищену споруду. Ну а про можливість наведення ракети у складній природній місцевості я взагалі промовчу. Так що хто хоче шукає способи, а хто не хоче - шукає виправдання власної тупості. Можливостей в Україні виробляти зброю дуже багато.
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13.08.2022 09:32 Відповісти
Але щось можна виробляти і в Україні? Патронна лінія досить компактна. Щось можна ховати під землею. Економіка падає, то ВПК міг би стати опорою нової економіки. Стояти весь час з простягнутою рукою теж не дуже далекоглядно.
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13.08.2022 09:33 Відповісти
Якби відбудову! Тільки розпил,і користуючись В.С. та единим тб крадуть не криючись!
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13.08.2022 10:05 Відповісти
А в нас готуються до ямочного ремонту доріг і нової фігурації "Великого крадівництва", закупляються самоскиди, бульдозери, крани... Вже навіть ідуть далі і домовляються відбудовувати пошкоджені війною міста, як будьто війна виграна, а на оборону, крім американських грошей нічогісінько. Чи хтось бачив нашу техніку, наші ракети? Все ходимо з протягнутою рукою по світу і звинувачуємо і соромимо їх, що нас вбивають, а самі нічогісінько. Чи можливо я помиляюся і Володя на днях покаже нові ракетні вироби, бо вже скоро буде 3,5 років при владі. "Барига" спромігля правдами і неправдами передати готові проекти на 5 ракетних програм, САУ "Богдана", недовершену ППО, яка якраз згодилася би для захисту Миколаєва, Нікополя, Харкова та інших міст, але цього ми не бачимо. "США і НАТО закрийте небо", "де наші Хаймерси"", "де ваші-наші САУ"? "Ви що не бачите, нас вбивають"? Де гроші"?.. А де твої ракети, де наші бюджетні гроші?
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13.08.2022 08:46 Відповісти
Заходу теж треба пітнатужитись -- останніи танк Абрамс був випущении в США в 1992 р.
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13.08.2022 08:53 Відповісти
А мы им ответим новыми дорогами.....как обычно...
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13.08.2022 08:53 Відповісти
Україна повинна розбомбити деякі російські збройові заводи, а потім оголосити, що інші російські заводи, які виготовляють зброю проти України, зрештою також будуть розбомблені.
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13.08.2022 08:56 Відповісти
Чекаємо продуктових карток в Рашке.

«Фінансові ресурси країн НАТО та їх вплив у жодне порівняння не йдуть із російськими. Оборонний бюджет країн НАТО - 1,3 трильйона доларів на рік. У росії на ці цілі виділяють приблизно 60 мільярдів доларів.» Джерело:

https://2plus2.ua/novyny/nato-proti-rosii-porivnyannya-viyskovogo-potencialu-dvoh-sil https://2plus2.ua/novyny/nato-proti-rosii-porivnyannya-viyskovogo-potencialu-dvoh-sil
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13.08.2022 08:56 Відповісти
Представляю эти уральские танки - ствол из сырого металла на пол шестого, чипы от стиралки, двигатель по карте замены от Т-34.......
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13.08.2022 08:58 Відповісти
Не, у них там комфортные супер-"арматы" со встроенным унитазом, чтобы мысли о мародёрстве в голову не приходили.
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13.08.2022 14:11 Відповісти
Сподіваюсь українська влада робить те ж саме.
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13.08.2022 09:44 Відповісти
Рашці допомогає КНР. А Слуги - Арахамії та інші заради торгівлі з китайськими комуняками, не хочуть визнати легітимрий уряд Китаю на о.Тайвань!
Хоча ця країна на відміну від КНР, підтримує Україну.
З Тайванем, ми уже б давно зробили і своє ПВО, і винищувачі.
А КНР , ця китайська комуняцька ДНР, тільки хоче вкрасти МоторСіч і інші технології, скуповує зерно, а допомогає рашці
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13.08.2022 09:48 Відповісти
А у нас?
Де мобілізація країни за для перемоги?
Зелене чекає бабла від Заходу на "відновлення".
Яке відновлення!?
Зелені руки ********* красти.
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13.08.2022 10:24 Відповісти
Рукожопые уже построили несколько аналоГовнет...подлодка Курск утонула крейсер маськва утонул... что осталось на Трубе москальской?правильно...танк Срамата чи армата..и истрибители Су-57... который Индия послала на большой и толстый...
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13.08.2022 11:07 Відповісти
Краснопузое дерьмо во все стороны равно ..что китайское что рабZeянское...
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13.08.2022 11:11 Відповісти
Мы поедим мы помчимся!Пускай оленей разводят больше.........................
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13.08.2022 11:50 Відповісти
 
 