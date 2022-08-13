РФ готує свій ОПК до тривалої війни в Україні, - ISW
Росія намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для ведення тривалої війни в Україні.
Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Американські експерти звертають увагу на те, що Кремль намагається мобілізувати промисловість для підтримки тривалої війни в Україні. Зокрема, Головне управління розвідки Міноборони України поінформувало, що на початку серпня Москва ініціювала "промислову мобілізацію" оборонних підприємств та заборонила деяким співробітникам і всьому керівництву "Ростеху" брати відпустки.
Військово-промислова комісія РФ під головуванням Путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення та збільшити видатки на 600-700 млрд рублів (близько $10 млрд).
Тим часом міністр оборони РФ Шойгу, ймовірно, 12 серпня відвідав завод "Уралвагонзавод", найбільшого виробника танків у Росії. Зазначається, що в цього підприємства виникли фінансові проблеми через санкції та невиконання державних контрактних зобов’язань.
"Якщо це правда, візит Шойгу може свідчити про те, що Кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу", - пояснили в ISW.
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О как!
Вiн власник вкраденого зерна,тому i вбили,щоб не судився.
К неописуемому восторгу западных производителей оружия - ведь на них обрушится ЦУНАМИ денег!
Навіщо спонсорувати економіку польщі і бути від когось залежним, якщо ми самі можемо це все виробляти?! У нас є все для цього!
Чи відомо тобі, що ракети не здатні знищувати приміщення, які знаходяться під землею?! Я тобі скажу більше, ті калібри мають дуже низьку підривну здатність, якщо мова йде про дуже сильно захищену споруду. Ну а про можливість наведення ракети у складній природній місцевості я взагалі промовчу. Так що хто хоче шукає способи, а хто не хоче - шукає виправдання власної тупості. Можливостей в Україні виробляти зброю дуже багато.
«Фінансові ресурси країн НАТО та їх вплив у жодне порівняння не йдуть із російськими. Оборонний бюджет країн НАТО - 1,3 трильйона доларів на рік. У росії на ці цілі виділяють приблизно 60 мільярдів доларів.» Джерело:
https://2plus2.ua/novyny/nato-proti-rosii-porivnyannya-viyskovogo-potencialu-dvoh-sil https://2plus2.ua/novyny/nato-proti-rosii-porivnyannya-viyskovogo-potencialu-dvoh-sil
Хоча ця країна на відміну від КНР, підтримує Україну.
З Тайванем, ми уже б давно зробили і своє ПВО, і винищувачі.
А КНР , ця китайська комуняцька ДНР, тільки хоче вкрасти МоторСіч і інші технології, скуповує зерно, а допомогає рашці
Де мобілізація країни за для перемоги?
Зелене чекає бабла від Заходу на "відновлення".
Яке відновлення!?
Зелені руки ********* красти.