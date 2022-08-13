РФ готує свій ОПК до тривалої війни в Україні, - ISW

Росія намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для ведення тривалої війни в Україні.

Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Американські експерти звертають увагу на те, що Кремль намагається мобілізувати промисловість для підтримки тривалої війни в Україні. Зокрема, Головне управління розвідки Міноборони України поінформувало, що на початку серпня Москва ініціювала "промислову мобілізацію" оборонних підприємств та заборонила деяким співробітникам і всьому керівництву "Ростеху" брати відпустки.

Військово-промислова комісія РФ під головуванням Путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення та збільшити видатки на 600-700 млрд рублів (близько $10 млрд).

Тим часом міністр оборони РФ Шойгу, ймовірно, 12 серпня відвідав завод "Уралвагонзавод", найбільшого виробника танків у Росії. Зазначається, що в цього підприємства виникли фінансові проблеми через санкції та невиконання державних контрактних зобов’язань.

Також читайте: Кремль проводить приховану "промислову мобілізацію" та контролює пересування персоналу оборонних підприємств, - ГУР

"Якщо це правда, візит Шойгу може свідчити про те, що Кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу", - пояснили в ISW.