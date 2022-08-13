Из порта "Черноморск" вышли 2 судна с украинским продовольствием

Из украинского порта "Черноморск" сегодня, 13 августа, вышли еще два судна с украинским продовольствием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Отмечается, что из украинского порта вышли следующие суда:

FULMAR S под флагом Барбадоса с 12 тысячами тонн кукурузы отправилось из Черноморска в Искендерун;

THOE под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника отправились из Черноморска в Текирдаг.

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В ведомстве отметили, что сегодня в Украину отправится судно для новой закупки зерна.