Из порта "Черноморск" вышли 2 судна с украинским продовольствием
Из украинского порта "Черноморск" сегодня, 13 августа, вышли еще два судна с украинским продовольствием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Отмечается, что из украинского порта вышли следующие суда:
- FULMAR S под флагом Барбадоса с 12 тысячами тонн кукурузы отправилось из Черноморска в Искендерун;
- THOE под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника отправились из Черноморска в Текирдаг.
В ведомстве отметили, что сегодня в Украину отправится судно для новой закупки зерна.
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Але потім здраво розсудив, що коли на великих елеваторах з'являться достатньо вільних ємностей, то при наявності їхніх потужних сушок таки більшість зерна буде збережено від гниття і інших втрат.
Тобто хай вивозять. Кільканадцять тисяч тон зерна на даний момент - це ніщо.