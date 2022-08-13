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Из порта "Черноморск" вышли 2 судна с украинским продовольствием

зерно,судно

Из украинского порта "Черноморск" сегодня, 13 августа, вышли еще два судна с украинским продовольствием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Отмечается, что из украинского порта вышли следующие суда:

  • FULMAR S под флагом Барбадоса с 12 тысячами тонн кукурузы отправилось из Черноморска в Искендерун;
  • THOE под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника отправились из Черноморска в Текирдаг.

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В ведомстве отметили, что сегодня в Украину отправится судно для новой закупки зерна.

Автор: 

зерно (1070) Турция (3500) зерновые (99) Черноморское (23)


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вот когда все страны заинтересовались этим вопросом, сразу решили... война не война, враг не враг, ахресар не ахресар ... продовольствия должно вывозится из украины.... вот вся суть политики в нескорльких дейсвтиях
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13.08.2022 10:29 Ответить
Аби потім не довелося завозити продукти в Україну.
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13.08.2022 10:50 Ответить
Ми споживаємо 10-15% від того, що вирощуємо. Все інше - на експорт. Без цього експорту, Українська економіка загнеться дуже швидко.
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13.08.2022 11:22 Ответить
І що це було? Спецоперація по зняттю частини санкцій з Кацапії, та плюс легалізація продажу коаденого українського зерна? Чому до тепер Офісом засекречені підписані домовленості?
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13.08.2022 11:05 Ответить
Там проводиться шмон судна турецькими військовими на наявність зброї та ін.
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13.08.2022 11:23 Ответить
Читала учора,що одно судно має призначення Іран. Дивно,що Україна хм зерно, а вони оркам зброю
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13.08.2022 11:06 Ответить
нашо свистіть? обидва вказані порти призначення в Туреччині. Ви хочете сказати, що Турція із Іраном має дружні відносини?
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13.08.2022 14:07 Ответить
Це вже буденність навіщо про це писати знову і знову?
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13.08.2022 12:03 Ответить
багато коментарів було із занепокоєнням про можливу нестачу зерна для власної промисловості. Я вже був сам запереживав, бо дощі не дають зібрати пшеницю (комбайнів не вистачає).
Але потім здраво розсудив, що коли на великих елеваторах з'являться достатньо вільних ємностей, то при наявності їхніх потужних сушок таки більшість зерна буде збережено від гниття і інших втрат.
Тобто хай вивозять. Кільканадцять тисяч тон зерна на даний момент - це ніщо.
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13.08.2022 14:12 Ответить
 
 