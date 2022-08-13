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Новости Война Российская агрессия
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Генсек ООН назначил координатора Черноморской зерновой инициативы

зерно

За экспортом зерна из Украины будет наблюдать координатор ООН Амир Махмуд Абдулла.

Об этом сообщается на странице ООН, передает Цензор.НЕТ.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш объявил 12 августа о назначении Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором Организации Объединенных Наций Черноморской зерновой инициативы.

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Инициатива была начата Украиной, Турцией, Российской Федерацией и ООН 22 июля 2022 года с целью возобновления экспорта из Украины зерна, продуктов питания и удобрений, в частности аммиака, через безопасный морской гуманитарный коридор.

Господин Абдулла сменил Фредерика Кенни из Соединенных Штатов, назначенного Международной морской организацией как временный координатор ООН в Совместном координационном центре.

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Господин Абдулла имеет более чем 30-летний опыт в области гуманитарного реагирования и управления Всемирной продовольственной программой (ВПП), а также специализированный опыт по чрезвычайным операциям, цепи поставок и безопасности. С 2009 г. по июнь 2022 г. он занимал должность заместителя исполнительного директора и главного операционного директора WFP, контролируя ее гуманитарные операции по всему миру.

Автор: 

зерно (1070) экспорт (878) зерновые (99) Гутерриш Антониу (340)


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Смотрящего назначили.После войны ООН и ОБСЕ надо разогнать на фиг паразитов.
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13.08.2022 10:09 Ответить
после войны - это значит никогда
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13.08.2022 10:11 Ответить
ООН -- подстилка параши. Пусть остановит агрессию в Украине,
а смотрящих и сочувствующих здесь хватало, а толку ни какого.
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13.08.2022 10:52 Ответить
Араба? Арабы хуже парашенцев! Кто-то сомневается? Это дикари из10 века...
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13.08.2022 11:12 Ответить
 
 