Генсек ООН призначив координатора Чорноморської зернової ініціативи

За експортом зерна з України наглядатиме координатор ООН - Амір Махмуд Абдулла.

Про це повідомляється на сторінці ООН, передає Цензор.НЕТ.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш оголосив 12 серпня про призначення Аміра Махмуда Абдулли з Судану Координатором Організації Об’єднаних Націй Чорноморської зернової ініціативи.

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Ініціатива була започаткована Україною, Туреччиною, Російською Федерацією та ООН 22 липня 2022 року з метою відновлення експорту з України зерна, продуктів харчування та добрив, зокрема аміаку, через безпечний морський гуманітарний коридор.

Пан Абдулла змінив Фредеріка Кенні зі Сполучених Штатів, який був призначений Міжнародною морською організацією як тимчасовий координатор ООН у Спільному координаційному центрі.

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Пан Абдулла має більш ніж 30-річний досвід у сфері гуманітарного реагування та управління Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), а також спеціалізований досвід у надзвичайних операціях, ланцюгу поставок і безпеці. З 2009 по червень 2022 року він обіймав посаду заступника виконавчого директора та головного операційного директора WFP, контролюючи її гуманітарні операції по всьому світу.