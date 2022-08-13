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В Україну прибуло судно для завантаження зерном для Африки. ФОТО

У порт "Південний" в Одеській області прибуло судно під навантаження зерном для Африки. Балкер вийде в море в складі одного з найближчих караванів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

Судно BRAVE COMMANDER під прапором Ліберії було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН з перевезення продовольства в Ефіопію.

Всесвітня продовольча програма закупила перші 30 тисяч тонн української пшениці. Максимальна місткість зафрахтованого судна - 23 тисячі тонн. Залишок буде найближчим часом завантажений і відправлений на іншому судні.

Також читайте: Ще два судна з українським зерном вийшли в Чорне море

В Україну прибуло судно для завантаження зерном для Африки 01
В Україну прибуло судно для завантаження зерном для Африки 02

Автор: 

Африка (311) зерно (3134) Порт Південний (81) Кубраков Олександр (448)


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#Африка живи!!! ООН довольны?
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13.08.2022 10:03 Відповісти
не пора сформировать из этих "голодающих" какой-нибудь африканский корпус.
а то как то нехорошо получается - одни за то зерно свои жизни и здоровье кладут, а другие под пальмами прохлаждаются.
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13.08.2022 10:10 Відповісти
а може ці манси зробленні не для тих хто купляє, а для тих - хто продає???? так хто ж таки продавець цього зерна, з якого стирчать пейси??!!
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13.08.2022 10:20 Відповісти
періодично різні придурки,або скоріше кремлєботи,скромно прикрившись фіговими листочками-прапорцями іноземних країн пробують "розігнати" антиєврейську істерію.

результат нульовий😄
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13.08.2022 10:49 Відповісти
А росия вербует наёмников для войны в Украине в Эфиопии.
Эфиопы стелится перед Лавровым во время его визита.
И этих обезьян ещё надо кормить украинской кровью.?
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13.08.2022 10:58 Відповісти
А мы потом с голодухи не будем выкупать это зерно обратно?
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13.08.2022 11:36 Відповісти
оон так переживає за африку,то нехай би самі вивозили зерно..
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13.08.2022 12:35 Відповісти
 
 