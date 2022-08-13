В Україну прибуло судно для завантаження зерном для Африки. ФОТО
У порт "Південний" в Одеській області прибуло судно під навантаження зерном для Африки. Балкер вийде в море в складі одного з найближчих караванів.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
Судно BRAVE COMMANDER під прапором Ліберії було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН з перевезення продовольства в Ефіопію.
Всесвітня продовольча програма закупила перші 30 тисяч тонн української пшениці. Максимальна місткість зафрахтованого судна - 23 тисячі тонн. Залишок буде найближчим часом завантажений і відправлений на іншому судні.
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а то как то нехорошо получается - одни за то зерно свои жизни и здоровье кладут, а другие под пальмами прохлаждаются.
результат нульовий😄
Эфиопы стелится перед Лавровым во время его визита.
И этих обезьян ещё надо кормить украинской кровью.?