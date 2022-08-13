В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки. ФОТО
В порт "Южный" (Одесская область) прибыло судно под погрузку зерном для Африки. Балкер выйдет в море в составе одного из ближайших караванов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
Судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН по перевозке продовольствия в Эфиопию.
Всемирная продовольственная программа закупила первые 30 тысяч тонн пшеницы. Максимальная емкость зафрахтованного судна – 23 тысячи тонн. Остаток будет в ближайшее время загружен и отправлен на другом судне.
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а то как то нехорошо получается - одни за то зерно свои жизни и здоровье кладут, а другие под пальмами прохлаждаются.
результат нульовий😄
Эфиопы стелится перед Лавровым во время его визита.
И этих обезьян ещё надо кормить украинской кровью.?