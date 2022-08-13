В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки. ФОТО

В порт "Южный" (Одесская область) прибыло судно под погрузку зерном для Африки. Балкер выйдет в море в составе одного из ближайших караванов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

Судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН по перевозке продовольствия в Эфиопию.

Всемирная продовольственная программа закупила первые 30 тысяч тонн пшеницы. Максимальная емкость зафрахтованного судна – 23 тысячи тонн. Остаток будет в ближайшее время загружен и отправлен на другом судне.

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