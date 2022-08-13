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В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки. ФОТО

В порт "Южный" (Одесская область) прибыло судно под погрузку зерном для Африки. Балкер выйдет в море в составе одного из ближайших караванов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

Судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН по перевозке продовольствия в Эфиопию.

Всемирная продовольственная программа закупила первые 30 тысяч тонн пшеницы. Максимальная емкость зафрахтованного судна – 23 тысячи тонн. Остаток будет в ближайшее время загружен и отправлен на другом судне.

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В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки 01

В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки 02

Автор: 

Африка (281) зерно (1070) Порт Пивденный (14) Кубраков Александр (222)


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#Африка живи!!! ООН довольны?
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13.08.2022 10:03 Ответить
не пора сформировать из этих "голодающих" какой-нибудь африканский корпус.
а то как то нехорошо получается - одни за то зерно свои жизни и здоровье кладут, а другие под пальмами прохлаждаются.
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13.08.2022 10:10 Ответить
а може ці манси зробленні не для тих хто купляє, а для тих - хто продає???? так хто ж таки продавець цього зерна, з якого стирчать пейси??!!
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13.08.2022 10:20 Ответить
періодично різні придурки,або скоріше кремлєботи,скромно прикрившись фіговими листочками-прапорцями іноземних країн пробують "розігнати" антиєврейську істерію.

результат нульовий😄
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13.08.2022 10:49 Ответить
А росия вербует наёмников для войны в Украине в Эфиопии.
Эфиопы стелится перед Лавровым во время его визита.
И этих обезьян ещё надо кормить украинской кровью.?
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13.08.2022 10:58 Ответить
А мы потом с голодухи не будем выкупать это зерно обратно?
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13.08.2022 11:36 Ответить
оон так переживає за африку,то нехай би самі вивозили зерно..
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13.08.2022 12:35 Ответить
 
 