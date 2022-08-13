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В Мелитополь оккупанты привезли для пропагандистских сюжетов 70 гастролеров, - Федоров

мелітополь

Оккупационные власти Мелитополя заявляют для пропагандистских сюжетов о планируемом ремонте дорог.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители сообщают о том, что оккупанты завезли в город 70 гастролеров, чтобы снимать "интервью" для пропагандистских СМИ. Для сюжета представители оккупационных властей рассказали о начале ремонта трассы "Мелитополь - Бердянск" и заявили о выдаче гуманитарных наборов местным жителям.

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Как сообщил Федоров, за последнюю неделю оккупанты забрали в плен 8 мирных жителей и выбивают "признание".

Автор: 

Мелитополь (616) оккупация (10199) пропаганда (3698) Федоров Иван (469)


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13.08.2022 12:33 Ответить
Ушатать место пребывания "гастролеров", желание "гастролировать" у других не возникнет.
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13.08.2022 12:36 Ответить
А можно по ним потратить один снаряд Химарса? Или на такое гавно даже снаряда жалко ?
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13.08.2022 12:40 Ответить
 
 