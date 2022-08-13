В Мелитополь оккупанты привезли для пропагандистских сюжетов 70 гастролеров, - Федоров

Оккупационные власти Мелитополя заявляют для пропагандистских сюжетов о планируемом ремонте дорог.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители сообщают о том, что оккупанты завезли в город 70 гастролеров, чтобы снимать "интервью" для пропагандистских СМИ. Для сюжета представители оккупационных властей рассказали о начале ремонта трассы "Мелитополь - Бердянск" и заявили о выдаче гуманитарных наборов местным жителям.

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Как сообщил Федоров, за последнюю неделю оккупанты забрали в плен 8 мирных жителей и выбивают "признание".