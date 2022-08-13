До Мелітополя окупанти привезли для пропагандистських сюжетів 70 гастролерів, - Федоров
Окупаційна влада Мелітополя заявляє про запланований ремонт доріг для пропагандистських сюжетів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, місцеві мешканці повідомляють про те, що окупанти завезли до міста 70 гастролерів, щоб знімати "інтерв’ю" для пропагандистських ЗМІ. Для сюжету представники окупаційної влади розповіли про початок ремонту траси "Мелітополь – Бердянськ" та заявили про видачу гуманітарних наборів місцевим мешканцям.
Як повідомив Федоров, за останній тиждень окупанти забрали в полон 8 мирних мешканців та вибивають "зізнання".
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Валентин Коваль
показати весь коментар13.08.2022 12:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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