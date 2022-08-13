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Новини Війна
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До Мелітополя окупанти привезли для пропагандистських сюжетів 70 гастролерів, - Федоров

мелітополь

Окупаційна влада Мелітополя заявляє про запланований ремонт доріг для пропагандистських сюжетів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці повідомляють про те, що окупанти завезли до міста 70 гастролерів, щоб знімати "інтерв’ю" для пропагандистських ЗМІ. Для сюжету представники окупаційної влади розповіли про початок ремонту траси "Мелітополь – Бердянськ" та заявили про видачу гуманітарних наборів місцевим мешканцям.

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Як повідомив Федоров, за останній тиждень окупанти забрали в полон 8 мирних мешканців та вибивають "зізнання".

Мелітополь (773) окупація (6751) пропаганда (2825) Федоров Іван (651)


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13.08.2022 12:33 Відповісти
Ушатать место пребывания "гастролеров", желание "гастролировать" у других не возникнет.
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13.08.2022 12:36 Відповісти
А можно по ним потратить один снаряд Химарса? Или на такое гавно даже снаряда жалко ?
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13.08.2022 12:40 Відповісти
 
 