Россияне стреляют в сторону Запорожской АЭС. Не выходите на улицу, - мэр Энергодара Орлов
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал горожан ограничить пребывание на улице из-за обстрелов россиян Запорожской АЭС.
Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Будьте осторожны и по возможности ограничьте нахождение на улицах Энергодара!" – написал Орлов.
По его словам, поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов.
"По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом незначителен", - сообщил мэр.
Топ комментарии
+8 Alex Sav #513490
показать весь комментарий13.08.2022 15:30 Ответить Ссылка
+8 Senator #518037
показать весь комментарий13.08.2022 15:51 Ответить Ссылка
+5 Amber
показать весь комментарий13.08.2022 15:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кайзер Вильгельм и Николашка 2 соорудили Першу Мірову ...Ґитлер и Сраліна втору...
Хто сбахає Четверту...здогадайтеся самі...
Тому що Третю дохлий совок програв у 1991 році ...
Касапські війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію із села Водяне та готуються влаштувати провокацію від імені України. Про це у Facebook 13 серпня https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0319qiGV6Pk6JQ78q3neFoPRMkqeGEeeiL1PwUZLjN6TActsJAJwEKY6pbZbaHwAfKl повідомила прес-служба Головного управління розвідки українського Міністерства оборони (на фото: САУ під українським прапором на в'їзді до Енергодару) . Біля стели на в'їзді в Енергодар росіяни поставили самохідну артилерійську установку "Піон" з літерою "Z", намальованою білою фарбою. Над нею окупанти підняли синьо-жовтий український прапор, тож розвідники припускають, що САУ використовуватимуть для провокаційних обстрілів з метою звинуватити ЗСУ.
За інформацією розвідників, внаслідок одного з артилерійських обстрілів ЗС РФ пошкодили перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. В результаті обстрілів також спалахнули дерева і трава в лісі по сусідству, з'явилося чимало диму, але пожежу загасити не можуть через те, що один із снарядів пошкодив і частково зруйнував пожежну частину, яка відповідає за безпеку електростанції.
Водночас, російські війська влаштовують провокацію для ведення пропаганди. Деякий час тому на ЗАЕС доставили два автобуси з "масівкою", яких найняли грати роль мешканців Енергодару та персоналу станції. Як запевняє ГУР, справжні городяни відмовляються брати участь у постановках.
У нього більше нічого нема.
Херсон Путін фактично втратив,
армія рф забереться з України,після котла ХЕРСОНСЬКОГО.Вирішив помаленьку знищувати АЕС,він не зірве.Буде вимагати переговорів з Заходом.Хоть АЕС у нього в руках буде,іначе його гопники приб'ють його.Путіна знищить його ж банда,він для них тепер теж *****.
Скоро ця історія скінчиться.
Скоро по телевізорах РФ покажуть балет Лєбєдіно Озеро.РФ буде в руках банди.