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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Россияне стреляют в сторону Запорожской АЭС. Не выходите на улицу, - мэр Энергодара Орлов

заес,аес,запорізька

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал горожан ограничить пребывание на улице из-за обстрелов россиян Запорожской АЭС.

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Будьте осторожны и по возможности ограничьте нахождение на улицах Энергодара!" – написал Орлов.

По его словам, поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов.

"По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом незначителен", - сообщил мэр.

Читайте также: Россия использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, - Amnesty International

Автор: 

обстрел (27874) Энергодар (158) Запорожская АЭС (722)


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Топ комментарии
+8
касаби точно як мавпа з гранатою..
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13.08.2022 15:30 Ответить
+8
Понты кремля всегда заканчиваются войной...
Кайзер Вильгельм и Николашка 2 соорудили Першу Мірову ...Ґитлер и Сраліна втору...
Хто сбахає Четверту...здогадайтеся самі...
Тому що Третю дохлий совок програв у 1991 році ...
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13.08.2022 15:51 Ответить
+5
Шантаж кремлівських терористів на ЗАЕС дуже погано для них закінчиться , тому що там не до жартів !
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13.08.2022 15:38 Ответить
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касаби точно як мавпа з гранатою..
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13.08.2022 15:30 Ответить
Не обижайте мавпочек...Дарвин с Создателем устали выяснять чей это продукт... Люцифер также в отказ пошел...
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13.08.2022 16:00 Ответить
Можеш,теж саме,але українською,цеж стосується і Єгорки,зверху🤣🤣🤣
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13.08.2022 15:42 Ответить
Де я вказував?Я попросив перекласти на українську.Ти маєшь щось проти української мови?🤣🤩
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13.08.2022 16:03 Ответить
Да да яяяя Гут вот это называется Этоцид ......украинский ты наш жлоб твой гудок к мове не имеет никакого отношения кроме *************** пропагандонии
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13.08.2022 16:14 Ответить
Це мені відповідь?Не зрозумів ?
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13.08.2022 16:20 Ответить
Ну я народився в Київі,дід мій також,я все життя розмовляв російською,зараз перейшов на українську,багато друзів також,зараз в Києві набагато більше української ніж до лютого місяця.А то писав кацап під проксі.Так що не нервуй🤣
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13.08.2022 16:51 Ответить
Можеш те ж саме , але українською ? Це ж стосується Єгорки зверху . Три коми зайві , не вистачає крапки та знаку питання .
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13.08.2022 16:20 Ответить
Каюсь,не дуже уважно писав,майже ща кермом 🤣
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13.08.2022 16:24 Ответить
Шантаж кремлівських терористів на ЗАЕС дуже погано для них закінчиться , тому що там не до жартів !
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13.08.2022 15:38 Ответить
Ну, якщо попадуть, куди треба, то там уже байдуже, де саме ти знаходишся. В радіусі декількох сотень кілометрів
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13.08.2022 15:51 Ответить
Понты кремля всегда заканчиваются войной...
Кайзер Вильгельм и Николашка 2 соорудили Першу Мірову ...Ґитлер и Сраліна втору...
Хто сбахає Четверту...здогадайтеся самі...
Тому що Третю дохлий совок програв у 1991 році ...
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13.08.2022 15:51 Ответить
ООН побалакали забули.
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13.08.2022 16:06 Ответить
Касапи готують на Запорізькій АЕС провокації з метою звинуватити ЗСУ

Касапські війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію із села Водяне та готуються влаштувати провокацію від імені України. Про це у Facebook 13 серпня https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0319qiGV6Pk6JQ78q3neFoPRMkqeGEeeiL1PwUZLjN6TActsJAJwEKY6pbZbaHwAfKl повідомила прес-служба Головного управління розвідки українського Міністерства оборони (на фото: САУ під українським прапором на в'їзді до Енергодару) . Біля стели на в'їзді в Енергодар росіяни поставили самохідну артилерійську установку "Піон" з літерою "Z", намальованою білою фарбою. Над нею окупанти підняли синьо-жовтий український прапор, тож розвідники припускають, що САУ використовуватимуть для провокаційних обстрілів з метою звинуватити ЗСУ.
За інформацією розвідників, внаслідок одного з артилерійських обстрілів ЗС РФ пошкодили перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. В результаті обстрілів також спалахнули дерева і трава в лісі по сусідству, з'явилося чимало диму, але пожежу загасити не можуть через те, що один із снарядів пошкодив і частково зруйнував пожежну частину, яка відповідає за безпеку електростанції.

Водночас, російські війська влаштовують провокацію для ведення пропаганди. Деякий час тому на ЗАЕС доставили два автобуси з "масівкою", яких найняли грати роль мешканців Енергодару та персоналу станції. Як запевняє ГУР, справжні городяни відмовляються брати участь у постановках.
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13.08.2022 16:13 Ответить
нужен принцип взаимности, иначе хрен что получится
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13.08.2022 16:14 Ответить
причем желательно один к трем как минимум. лучше - к четырем.
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13.08.2022 16:16 Ответить
Іграют в кацапскую рулєтку ? Чи понажиралися і шутят. Умом кацапов не понять.
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13.08.2022 16:18 Ответить
Ейбогу, як та мавпа с гранатой! А если и вправду *****т, про шо кацапы будут скавучать? Шо обвинят ЗСУ, то понятно. Но сам смысл подрыва ЗАЭС?
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13.08.2022 20:05 Ответить
Путін витягнув останню карту.
У нього більше нічого нема.
Херсон Путін фактично втратив,
армія рф забереться з України,після котла ХЕРСОНСЬКОГО.Вирішив помаленьку знищувати АЕС,він не зірве.Буде вимагати переговорів з Заходом.Хоть АЕС у нього в руках буде,іначе його гопники приб'ють його.Путіна знищить його ж банда,він для них тепер теж *****.
Скоро ця історія скінчиться.
Скоро по телевізорах РФ покажуть балет Лєбєдіно Озеро.РФ буде в руках банди.
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14.08.2022 16:41 Ответить
 
 