Росіяни стріляють в бік Запорізької АЕС. Не виходьте на вулицю, - мер Енергодара Орлов

Мер Енергодара Дмитро Орлов закликав містян обмежити перебування на вулиці через обстріли росіянами Запорізької АЕС.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара!" - написав Орлов.

За його словами, надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів.

"За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом незначний", - повідомив мер.

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