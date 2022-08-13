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Росіяни стріляють в бік Запорізької АЕС. Не виходьте на вулицю, - мер Енергодара Орлов

заес,аес,запорізька

Мер Енергодара Дмитро Орлов закликав містян обмежити перебування на вулиці через обстріли росіянами Запорізької АЕС.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара!" - написав Орлов.

За його словами, надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів.

"За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом незначний", - повідомив мер.

Також читайте: Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу, - Amnesty International

Автор: 

обстріл (29195) Енергодар (264) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+8
касаби точно як мавпа з гранатою..
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13.08.2022 15:30 Відповісти
+8
Понты кремля всегда заканчиваются войной...
Кайзер Вильгельм и Николашка 2 соорудили Першу Мірову ...Ґитлер и Сраліна втору...
Хто сбахає Четверту...здогадайтеся самі...
Тому що Третю дохлий совок програв у 1991 році ...
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13.08.2022 15:51 Відповісти
+5
Шантаж кремлівських терористів на ЗАЕС дуже погано для них закінчиться , тому що там не до жартів !
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13.08.2022 15:38 Відповісти
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касаби точно як мавпа з гранатою..
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13.08.2022 15:30 Відповісти
Не обижайте мавпочек...Дарвин с Создателем устали выяснять чей это продукт... Люцифер также в отказ пошел...
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13.08.2022 16:00 Відповісти
Можеш,теж саме,але українською,цеж стосується і Єгорки,зверху🤣🤣🤣
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13.08.2022 15:42 Відповісти
Де я вказував?Я попросив перекласти на українську.Ти маєшь щось проти української мови?🤣🤩
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13.08.2022 16:03 Відповісти
Да да яяяя Гут вот это называется Этоцид ......украинский ты наш жлоб твой гудок к мове не имеет никакого отношения кроме *************** пропагандонии
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13.08.2022 16:14 Відповісти
Це мені відповідь?Не зрозумів ?
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13.08.2022 16:20 Відповісти
Ну я народився в Київі,дід мій також,я все життя розмовляв російською,зараз перейшов на українську,багато друзів також,зараз в Києві набагато більше української ніж до лютого місяця.А то писав кацап під проксі.Так що не нервуй🤣
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13.08.2022 16:51 Відповісти
Можеш те ж саме , але українською ? Це ж стосується Єгорки зверху . Три коми зайві , не вистачає крапки та знаку питання .
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13.08.2022 16:20 Відповісти
Каюсь,не дуже уважно писав,майже ща кермом 🤣
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13.08.2022 16:24 Відповісти
Шантаж кремлівських терористів на ЗАЕС дуже погано для них закінчиться , тому що там не до жартів !
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13.08.2022 15:38 Відповісти
Ну, якщо попадуть, куди треба, то там уже байдуже, де саме ти знаходишся. В радіусі декількох сотень кілометрів
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13.08.2022 15:51 Відповісти
Понты кремля всегда заканчиваются войной...
Кайзер Вильгельм и Николашка 2 соорудили Першу Мірову ...Ґитлер и Сраліна втору...
Хто сбахає Четверту...здогадайтеся самі...
Тому що Третю дохлий совок програв у 1991 році ...
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13.08.2022 15:51 Відповісти
ООН побалакали забули.
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13.08.2022 16:06 Відповісти
Касапи готують на Запорізькій АЕС провокації з метою звинуватити ЗСУ

Касапські війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію із села Водяне та готуються влаштувати провокацію від імені України. Про це у Facebook 13 серпня https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0319qiGV6Pk6JQ78q3neFoPRMkqeGEeeiL1PwUZLjN6TActsJAJwEKY6pbZbaHwAfKl повідомила прес-служба Головного управління розвідки українського Міністерства оборони (на фото: САУ під українським прапором на в'їзді до Енергодару) . Біля стели на в'їзді в Енергодар росіяни поставили самохідну артилерійську установку "Піон" з літерою "Z", намальованою білою фарбою. Над нею окупанти підняли синьо-жовтий український прапор, тож розвідники припускають, що САУ використовуватимуть для провокаційних обстрілів з метою звинуватити ЗСУ.
За інформацією розвідників, внаслідок одного з артилерійських обстрілів ЗС РФ пошкодили перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. В результаті обстрілів також спалахнули дерева і трава в лісі по сусідству, з'явилося чимало диму, але пожежу загасити не можуть через те, що один із снарядів пошкодив і частково зруйнував пожежну частину, яка відповідає за безпеку електростанції.

Водночас, російські війська влаштовують провокацію для ведення пропаганди. Деякий час тому на ЗАЕС доставили два автобуси з "масівкою", яких найняли грати роль мешканців Енергодару та персоналу станції. Як запевняє ГУР, справжні городяни відмовляються брати участь у постановках.
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13.08.2022 16:13 Відповісти
нужен принцип взаимности, иначе хрен что получится
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13.08.2022 16:14 Відповісти
причем желательно один к трем как минимум. лучше - к четырем.
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13.08.2022 16:16 Відповісти
Іграют в кацапскую рулєтку ? Чи понажиралися і шутят. Умом кацапов не понять.
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13.08.2022 16:18 Відповісти
Ейбогу, як та мавпа с гранатой! А если и вправду *****т, про шо кацапы будут скавучать? Шо обвинят ЗСУ, то понятно. Но сам смысл подрыва ЗАЭС?
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13.08.2022 20:05 Відповісти
Путін витягнув останню карту.
У нього більше нічого нема.
Херсон Путін фактично втратив,
армія рф забереться з України,після котла ХЕРСОНСЬКОГО.Вирішив помаленьку знищувати АЕС,він не зірве.Буде вимагати переговорів з Заходом.Хоть АЕС у нього в руках буде,іначе його гопники приб'ють його.Путіна знищить його ж банда,він для них тепер теж *****.
Скоро ця історія скінчиться.
Скоро по телевізорах РФ покажуть балет Лєбєдіно Озеро.РФ буде в руках банди.
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14.08.2022 16:41 Відповісти
 
 