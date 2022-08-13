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Росіяни стріляють в бік Запорізької АЕС. Не виходьте на вулицю, - мер Енергодара Орлов
Мер Енергодара Дмитро Орлов закликав містян обмежити перебування на вулиці через обстріли росіянами Запорізької АЕС.
Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара!" - написав Орлов.
За його словами, надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів.
"За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом незначний", - повідомив мер.
Топ коментарі
+8 Alex Sav #513490
показати весь коментар13.08.2022 15:30 Відповісти Посилання
+8 Senator #518037
показати весь коментар13.08.2022 15:51 Відповісти Посилання
+5 Amber
показати весь коментар13.08.2022 15:38 Відповісти Посилання
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Касапські війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію із села Водяне та готуються влаштувати провокацію від імені України. Про це у Facebook 13 серпня https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0319qiGV6Pk6JQ78q3neFoPRMkqeGEeeiL1PwUZLjN6TActsJAJwEKY6pbZbaHwAfKl повідомила прес-служба Головного управління розвідки українського Міністерства оборони (на фото: САУ під українським прапором на в'їзді до Енергодару) . Біля стели на в'їзді в Енергодар росіяни поставили самохідну артилерійську установку "Піон" з літерою "Z", намальованою білою фарбою. Над нею окупанти підняли синьо-жовтий український прапор, тож розвідники припускають, що САУ використовуватимуть для провокаційних обстрілів з метою звинуватити ЗСУ.
За інформацією розвідників, внаслідок одного з артилерійських обстрілів ЗС РФ пошкодили перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. В результаті обстрілів також спалахнули дерева і трава в лісі по сусідству, з'явилося чимало диму, але пожежу загасити не можуть через те, що один із снарядів пошкодив і частково зруйнував пожежну частину, яка відповідає за безпеку електростанції.
Водночас, російські війська влаштовують провокацію для ведення пропаганди. Деякий час тому на ЗАЕС доставили два автобуси з "масівкою", яких найняли грати роль мешканців Енергодару та персоналу станції. Як запевняє ГУР, справжні городяни відмовляються брати участь у постановках.
У нього більше нічого нема.
Херсон Путін фактично втратив,
армія рф забереться з України,після котла ХЕРСОНСЬКОГО.Вирішив помаленьку знищувати АЕС,він не зірве.Буде вимагати переговорів з Заходом.Хоть АЕС у нього в руках буде,іначе його гопники приб'ють його.Путіна знищить його ж банда,він для них тепер теж *****.
Скоро ця історія скінчиться.
Скоро по телевізорах РФ покажуть балет Лєбєдіно Озеро.РФ буде в руках банди.