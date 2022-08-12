Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу, - Amnesty International

Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.

Про це заявила міжнародна правозахисна організація Amnesty International, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія використовує Запорізьку АЕС (Україна) як військову базу. Твердження, які нам надходять безпосередньо з Енергодара, міста, що примикає до атомної станції, красномовно свідчать про те, який жахливий вплив російська мілітаризація справляє на мирних жителів", – ідеться у заяві.

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Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян з них. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.