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Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу, - Amnesty International

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Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.

Про це заявила міжнародна правозахисна організація Amnesty International, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія використовує Запорізьку АЕС (Україна) як військову базу. Твердження, які нам надходять безпосередньо з Енергодара, міста, що примикає до атомної станції, красномовно свідчать про те, який жахливий вплив російська мілітаризація справляє на мирних жителів", – ідеться у заяві.

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Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян з них. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

Автор: 

Amnesty International (100) воєнні злочини (1877) Енергодар (264) Запорізька АЕС (1427)


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Топ коментарі
+34
поздно всрались, репутацию уже не вернешь
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12.08.2022 21:54 Відповісти
+26
Сегодня ВСУ разбили четвертый мост в Херсонской области.
"Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику".
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12.08.2022 22:09 Відповісти
+22
- Альо, гаспадін Лавров, ета амнєсті, ми нє палучілі деньгі за атчьот.
- Какіє гавнєсті? Какой атчьот? Дєнех нєт, но ви держитєсь!
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12.08.2022 22:00 Відповісти
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чарівні пенделі возимєлі дєйствіє?..
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12.08.2022 21:51 Відповісти
решили постираться... споднее

бо надто тхне
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12.08.2022 22:00 Відповісти
Сегодня ВСУ разбили четвертый мост в Херсонской области.
"Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику".
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12.08.2022 22:09 Відповісти
а по дну ?
а на дні - раки !!!

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12.08.2022 22:21 Відповісти
Всего три моста было. Откуда четвертый взялся?
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12.08.2022 23:09 Відповісти
А ти шо мєстний?
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12.08.2022 23:13 Відповісти
Антоновский и ЖД через Днепр. Дарьевский. Чуть дальше Антоновского мост через Конку. Мост на НК ГЭС. Какие три, вы о чем?
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13.08.2022 00:27 Відповісти
хвойди внізапна прозрєлі
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12.08.2022 21:53 Відповісти
але хвойди-завжди хвойди...
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12.08.2022 21:55 Відповісти
Путіні проститушенал
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12.08.2022 22:01 Відповісти
поздно всрались, репутацию уже не вернешь
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12.08.2022 21:54 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

А вы знали, что Amnesty перед выпуском доклада обращалось в МО Украины за разъяснениями некоторых моментов - и ответ должен был быть отработан для недопущения выхода в том виде, как его подали, той самой А. Маляр, у которой сейчас генерал Марченко "вредит стране"? Будете знать.
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12.08.2022 23:41 Відповісти
дякую, курви-інтернешнл не меньші курви ніж маляр, вони і до повномасштабного вторгнення гадили. На приклад під виглядом захисту етнічних меньшин захищають етнічні банди. Але це ж не одне й те саме.
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13.08.2022 00:06 Відповісти
на*уй это здесь: 45°10'43,39" с. ш., 30°55'30,54" в. д.
один раз вступивший в русское говно уже не отмоется......
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12.08.2022 21:55 Відповісти
Це така тактика: один раз сказати правду, а потім десять раз збрехати
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12.08.2022 21:55 Відповісти
а шо ж таке...? Прилетіло? Ага, ВОНО виправляє мненіе...
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12.08.2022 21:58 Відповісти
никто вам денег уже не даст
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12.08.2022 21:58 Відповісти
Якби ж то.
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12.08.2022 22:16 Відповісти
- Альо, гаспадін Лавров, ета амнєсті, ми нє палучілі деньгі за атчьот.
- Какіє гавнєсті? Какой атчьот? Дєнех нєт, но ви держитєсь!
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12.08.2022 22:00 Відповісти
кстати о расее....., там полное ОЧКО.....
https://www.youtube.com/watch?v=417CdgrERgo
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12.08.2022 22:00 Відповісти
гамнести
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12.08.2022 22:01 Відповісти
Русофобія такая русофобія.
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12.08.2022 22:01 Відповісти
вот что спонсоры животворящие делают
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12.08.2022 22:02 Відповісти
ой... и кто это сказал?
не может быть!!! а шо случилось??? диоптрии поменяли....или копчик болит???
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12.08.2022 22:03 Відповісти
Татишо! Нхя собі відкриття! Мабуть прахвесор, котрий відкрив цю істину кандидат в нобеліанти?
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12.08.2022 22:03 Відповісти
5 місяців вже використовує (точніше: касапія шантажує світ катастрофою, в 6 разів потужнішою, ніж Чорнобильська), а вони щойно "проснулись"
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12.08.2022 22:04 Відповісти
ударить туда хаймарсом ,может тогда медлительная европе чтото подумает
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12.08.2022 22:04 Відповісти
поздно пить "Боржоми" когда почки отвалились
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12.08.2022 22:06 Відповісти
Росія навмисно тероризує світ Запорізькою АЕС, щоб провести псевдореферендум на окупованих територіях.

рф прискорено призначає строки «референдуму» на окупованих територіях на тлі ескалації навколо захопленої окупантами Запорізької АЕС. Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Терміновий «референдум про возз'єднання з росією» слугує способом легітимації рейдерства ЗАЕС «росатомом».

Після цього українська атомна станція потрапляє під «російську ядерну парасольку» і стає об'єктом шантажу України, Європи і США задля закріплення існуючого статус-кво.

В ООН не розглядають варіант розміщення миротворчого контингенту організації на території ЗАЕС, оскільки вважають, що «Україна і росія самостійно здатні створити периметр безпеки навколо станції». Але який «периметр безпеки» можна створити на ЗАЕС, коли рф готується анексувати території, де вона розташована?
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12.08.2022 22:07 Відповісти
*******-воробушки. правда чтоли
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12.08.2022 22:07 Відповісти
Ти шо кацап? Треба казать горобці - їбунці...
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12.08.2022 23:15 Відповісти
ай да маладца прямо в полете и трусы переодели и тампоны с пркладками поменяли а чего так... наверное им уже сообщили что их их головы на плечах уже никтоне ручается и не гарантирует... а ***** обычно убирает опасных сивдетелей могущих дать показания против него же....например сушки с чаем из цезия...
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12.08.2022 22:11 Відповісти
la Stampa: Жорстоке літо
https://www.lastampa.it/esteri/2022/08/11/video/kiev_e_il_video_ironico_per_i_turisti_russi_in_crimea_la_crema_solare_non_vi_protegge_dal_fumo-6099446/

Страшне та «іронічне» місце України для російських туристів на відпочинку в Криму після бомбардування

Міноборони України опублікувало відео з повідомленням після атаки на кримську авіабазу: "Якщо вони не хочуть неприємно спекотної літньої перерви, ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим. Бо жодна кількість сонцезахисного крему не захистить". від небезпечних наслідків куріння в недозволених місцях». У Міністерстві оборони України спростували напад київських військ на російську авіабазу Саки в Криму. Відео зі звуковим супроводом до фільму Bananarama «Жорстоке літо» перераховує кілька місць літнього відпочинку, які могли б вибрати російські туристи в Криму, і попереджає, що було б великою помилкою зважитися на відпустку в Україну. Потім він вирізає кадри соціальних мереж про вибухи 9 серпня разом із роликами туристів, які тікають із пляжів і плачуть після цього. Слідкуйте за новинами про конфлікт в Україні в прямому ефірі
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12.08.2022 22:11 Відповісти
это 3 мировая,к Вам идут 100 тыс хунвкйбинов Кореи ..
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12.08.2022 22:12 Відповісти
Уже сирійці були.
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12.08.2022 22:19 Відповісти
Мешков и на них хватит!
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12.08.2022 22:50 Відповісти
Ойц, а шо случилось? Донатов видимо поменьше после статьи о ВСУ пошло?
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12.08.2022 22:13 Відповісти
Після того як рашистська провоказія в радбезі ООН не пройшла, ці пройдохи з амнесті вирішили провести операцію прикриття - типу вони об'єктивні. Ага, так ми і повірим в їхню доброчесність - не на тих напали!
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12.08.2022 22:18 Відповісти
а мы думали шо стоянку для звездолётов жыдоугробуряты надыбали...
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12.08.2022 22:18 Відповісти
Amnesty International старательно кланяется, кланяется, кланяется, кланяется...
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12.08.2022 22:20 Відповісти
Транш з оркостану не надійшов? Чи порятунок репутації, якої вже немає?
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12.08.2022 22:22 Відповісти
Та ты шо, заметили наконец то? ))))

а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены
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12.08.2022 22:23 Відповісти
и о погоде)))
///
Перекидання не буде. ЗСУ розбили четвертий міст у Херсонській області

Збройні сили України сьогодні влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

Про це повідомляється з посиланням на https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02kwJaf7CriWHfiqNMQP54oMZs5BBE35BoWaP6ftAP6FY2oLefsV4QxbGyVdPU18pul Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Сьогодні ЗСУ влучили в останній четвертий міст, що з'єднував Правий і Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку", - зазначив він.
За його словами, окупанти будуть намагатися ремонтувати мости і шукати альтернативу в переправах, але це займе багато часу. Крім того, противник боїться і готується до контрнаступу українських військ - в Херсоні наставили навіть дерев'яних протитанкових "їжаків".
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12.08.2022 22:23 Відповісти
Не можу погодитися з тим, що не можна(??) на будь-які дії у відповідь застосовувати такі самі.
Чому в такій ситуації (з огляду на успішний обстріл аеродрому в Криму) не почати пострілювати у бік (наприклад Курської АЕС), ну такими, скажімо, не найважчими ракетами?
Таким чином влаштувати паніку кацапам та привернути більшу увагу громадськості на Заході до тероризму РФ на ЗАЕС?
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12.08.2022 22:31 Відповісти
Тепер, можете теревенити хоч до усрачки: всі побачили ваше справжнє нутро!
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12.08.2022 22:33 Відповісти
Що серйозно??? Вони її захищають від ЗСУ??? Чи може вони шантажують нас і всю Європу???? Вас долбодятлів " амнесті" більше не читатиму щоб ви там не писали, чим ви ліпше за монголоїдну пропаганду!!! Ви проспали все що деякі нормальні люди створили!!!!
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12.08.2022 22:36 Відповісти
Ньюанс - Украину обвинили в использовании гражданских как щита, а россию, в расположении войск на АЭС. Разницу чуствуете?
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12.08.2022 22:43 Відповісти
Ее надо брать в окружение (наступлением) и предложить беспрепятственный выход без оружия под наблюдением международных посредников, тем кто там остался, только так без штурма можно решить эту проблему!
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12.08.2022 23:01 Відповісти
Что за бред - контролюють безпеку .
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12.08.2022 23:11 Відповісти
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь.
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12.08.2022 23:17 Відповісти
Навіть зламаній годинник два рази на добу показує правильній час...
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12.08.2022 23:24 Відповісти
В 1960-1980 роках в СРСР був шалений кич щодо Брестської фортеці, недавно товстозадий Че Пушилін відвідував сей район. Але тільки спогади бувшого начштабу в 1941 році армії Сандалова повідали реальну картину. Його мемуари, ясна річ, були не для широкого кола читачів. Так ось він повідав, що по плану оборона фортеці доручалась одному батальону з артдивізіоном. А у фортеці на 22 було розташовано 2 дивізії (без саперних та артчастин). А чому, бо не було іншого казарменного фонду, нари стояли у чотири поверхи. 1 дивізія виходила 4 години чере вузькі ворота, а по іншому плану її на випадок війни мали використовувати як фільтраційний табір НКВД. І фортеця оборонялась не тому, що такий був наказ, а тому, що з неї ніхто не міг вийти. І на другий день в полон здалося 90 процентів солдат і офіцерів. Так само на правому березі Дніпра втратили логістику. До речі, коли комфронту Павлова судили йому такох вмінили цей епізод, він почав відбріхуватись, що то Генштаб розпорядився таке зробити, а маршал Жора почав тицяти просьби самого Павлова на переміщення двох дивізій у фортецю, щоб звільнити їх казарми для танкового корпусу. А в супостата судитимуть 40 відсотків вищих офіцерів Генштабу, які планували війну. А казали, що аналогів не має і не буде. Хер там, Все по аналогії.
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13.08.2022 00:08 Відповісти
круто..
ще можете додати що дощ мокрий
а в антарктиді сніг
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13.08.2022 08:13 Відповісти
Продажная конторка что-то там ******... . Думаю не стоит больше их упоминать в новостях.
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13.08.2022 14:16 Відповісти
 
 