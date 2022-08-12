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Новости Война
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Россия использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, - Amnesty International

орки,енергодар,окупанти,заес,арміярф,окупант,аес,рашисти,рашист,орк

Россия использует Запорожскую атомную электростанцию в качестве военной базы.

Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International, передает Цензор.НЕТ.

"Россия использует Запорожскую АЭС (Украина) как военную базу. Утверждения, которые нам поступают непосредственно из Энергодара, примыкающего к атомной станции города, красноречиво свидетельствуют о том, какое ужасное влияние российская милитаризация оказывает на мирных жителей", – говорится в заявлении.

Читайте также: Россия не поддерживает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Работники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

Смотрите также: Все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС, - Зеленский. ВИДЕО

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН относительно ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.

Автор: 

Amnesty International (206) военные преступления (1452) Энергодар (158) Запорожская АЭС (720)


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Топ комментарии
+34
поздно всрались, репутацию уже не вернешь
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12.08.2022 21:54 Ответить
+26
Сегодня ВСУ разбили четвертый мост в Херсонской области.
"Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику".
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12.08.2022 22:09 Ответить
+22
- Альо, гаспадін Лавров, ета амнєсті, ми нє палучілі деньгі за атчьот.
- Какіє гавнєсті? Какой атчьот? Дєнех нєт, но ви держитєсь!
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12.08.2022 22:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
чарівні пенделі возимєлі дєйствіє?..
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12.08.2022 21:51 Ответить
решили постираться... споднее

бо надто тхне
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12.08.2022 22:00 Ответить
Сегодня ВСУ разбили четвертый мост в Херсонской области.
"Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику".
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12.08.2022 22:09 Ответить
а по дну ?
а на дні - раки !!!

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12.08.2022 22:21 Ответить
Всего три моста было. Откуда четвертый взялся?
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12.08.2022 23:09 Ответить
А ти шо мєстний?
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12.08.2022 23:13 Ответить
Антоновский и ЖД через Днепр. Дарьевский. Чуть дальше Антоновского мост через Конку. Мост на НК ГЭС. Какие три, вы о чем?
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13.08.2022 00:27 Ответить
хвойди внізапна прозрєлі
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12.08.2022 21:53 Ответить
але хвойди-завжди хвойди...
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12.08.2022 21:55 Ответить
Путіні проститушенал
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12.08.2022 22:01 Ответить
поздно всрались, репутацию уже не вернешь
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12.08.2022 21:54 Ответить
Hellis@13Hellis_13

А вы знали, что Amnesty перед выпуском доклада обращалось в МО Украины за разъяснениями некоторых моментов - и ответ должен был быть отработан для недопущения выхода в том виде, как его подали, той самой А. Маляр, у которой сейчас генерал Марченко "вредит стране"? Будете знать.
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12.08.2022 23:41 Ответить
дякую, курви-інтернешнл не меньші курви ніж маляр, вони і до повномасштабного вторгнення гадили. На приклад під виглядом захисту етнічних меньшин захищають етнічні банди. Але це ж не одне й те саме.
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13.08.2022 00:06 Ответить
на*уй это здесь: 45°10'43,39" с. ш., 30°55'30,54" в. д.
один раз вступивший в русское говно уже не отмоется......
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12.08.2022 21:55 Ответить
Це така тактика: один раз сказати правду, а потім десять раз збрехати
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12.08.2022 21:55 Ответить
а шо ж таке...? Прилетіло? Ага, ВОНО виправляє мненіе...
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12.08.2022 21:58 Ответить
никто вам денег уже не даст
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12.08.2022 21:58 Ответить
Якби ж то.
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12.08.2022 22:16 Ответить
- Альо, гаспадін Лавров, ета амнєсті, ми нє палучілі деньгі за атчьот.
- Какіє гавнєсті? Какой атчьот? Дєнех нєт, но ви держитєсь!
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12.08.2022 22:00 Ответить
кстати о расее....., там полное ОЧКО.....
https://www.youtube.com/watch?v=417CdgrERgo
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12.08.2022 22:00 Ответить
гамнести
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12.08.2022 22:01 Ответить
Русофобія такая русофобія.
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12.08.2022 22:01 Ответить
вот что спонсоры животворящие делают
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12.08.2022 22:02 Ответить
ой... и кто это сказал?
не может быть!!! а шо случилось??? диоптрии поменяли....или копчик болит???
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12.08.2022 22:03 Ответить
Татишо! Нхя собі відкриття! Мабуть прахвесор, котрий відкрив цю істину кандидат в нобеліанти?
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12.08.2022 22:03 Ответить
5 місяців вже використовує (точніше: касапія шантажує світ катастрофою, в 6 разів потужнішою, ніж Чорнобильська), а вони щойно "проснулись"
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12.08.2022 22:04 Ответить
ударить туда хаймарсом ,может тогда медлительная европе чтото подумает
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12.08.2022 22:04 Ответить
поздно пить "Боржоми" когда почки отвалились
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12.08.2022 22:06 Ответить
Росія навмисно тероризує світ Запорізькою АЕС, щоб провести псевдореферендум на окупованих територіях.

рф прискорено призначає строки «референдуму» на окупованих територіях на тлі ескалації навколо захопленої окупантами Запорізької АЕС. Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Терміновий «референдум про возз'єднання з росією» слугує способом легітимації рейдерства ЗАЕС «росатомом».

Після цього українська атомна станція потрапляє під «російську ядерну парасольку» і стає об'єктом шантажу України, Європи і США задля закріплення існуючого статус-кво.

В ООН не розглядають варіант розміщення миротворчого контингенту організації на території ЗАЕС, оскільки вважають, що «Україна і росія самостійно здатні створити периметр безпеки навколо станції». Але який «периметр безпеки» можна створити на ЗАЕС, коли рф готується анексувати території, де вона розташована?
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12.08.2022 22:07 Ответить
*******-воробушки. правда чтоли
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12.08.2022 22:07 Ответить
Ти шо кацап? Треба казать горобці - їбунці...
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12.08.2022 23:15 Ответить
ай да маладца прямо в полете и трусы переодели и тампоны с пркладками поменяли а чего так... наверное им уже сообщили что их их головы на плечах уже никтоне ручается и не гарантирует... а ***** обычно убирает опасных сивдетелей могущих дать показания против него же....например сушки с чаем из цезия...
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12.08.2022 22:11 Ответить
la Stampa: Жорстоке літо
https://www.lastampa.it/esteri/2022/08/11/video/kiev_e_il_video_ironico_per_i_turisti_russi_in_crimea_la_crema_solare_non_vi_protegge_dal_fumo-6099446/

Страшне та «іронічне» місце України для російських туристів на відпочинку в Криму після бомбардування

Міноборони України опублікувало відео з повідомленням після атаки на кримську авіабазу: "Якщо вони не хочуть неприємно спекотної літньої перерви, ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим. Бо жодна кількість сонцезахисного крему не захистить". від небезпечних наслідків куріння в недозволених місцях». У Міністерстві оборони України спростували напад київських військ на російську авіабазу Саки в Криму. Відео зі звуковим супроводом до фільму Bananarama «Жорстоке літо» перераховує кілька місць літнього відпочинку, які могли б вибрати російські туристи в Криму, і попереджає, що було б великою помилкою зважитися на відпустку в Україну. Потім він вирізає кадри соціальних мереж про вибухи 9 серпня разом із роликами туристів, які тікають із пляжів і плачуть після цього. Слідкуйте за новинами про конфлікт в Україні в прямому ефірі
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12.08.2022 22:11 Ответить
это 3 мировая,к Вам идут 100 тыс хунвкйбинов Кореи ..
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12.08.2022 22:12 Ответить
Уже сирійці були.
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12.08.2022 22:19 Ответить
Мешков и на них хватит!
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12.08.2022 22:50 Ответить
Ойц, а шо случилось? Донатов видимо поменьше после статьи о ВСУ пошло?
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12.08.2022 22:13 Ответить
Після того як рашистська провоказія в радбезі ООН не пройшла, ці пройдохи з амнесті вирішили провести операцію прикриття - типу вони об'єктивні. Ага, так ми і повірим в їхню доброчесність - не на тих напали!
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12.08.2022 22:18 Ответить
а мы думали шо стоянку для звездолётов жыдоугробуряты надыбали...
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12.08.2022 22:18 Ответить
Amnesty International старательно кланяется, кланяется, кланяется, кланяется...
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12.08.2022 22:20 Ответить
Транш з оркостану не надійшов? Чи порятунок репутації, якої вже немає?
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12.08.2022 22:22 Ответить
Та ты шо, заметили наконец то? ))))

а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены
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12.08.2022 22:23 Ответить
и о погоде)))
///
Перекидання не буде. ЗСУ розбили четвертий міст у Херсонській області

Збройні сили України сьогодні влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

Про це повідомляється з посиланням на https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02kwJaf7CriWHfiqNMQP54oMZs5BBE35BoWaP6ftAP6FY2oLefsV4QxbGyVdPU18pul Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Сьогодні ЗСУ влучили в останній четвертий міст, що з'єднував Правий і Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку", - зазначив він.
За його словами, окупанти будуть намагатися ремонтувати мости і шукати альтернативу в переправах, але це займе багато часу. Крім того, противник боїться і готується до контрнаступу українських військ - в Херсоні наставили навіть дерев'яних протитанкових "їжаків".
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12.08.2022 22:23 Ответить
Не можу погодитися з тим, що не можна(??) на будь-які дії у відповідь застосовувати такі самі.
Чому в такій ситуації (з огляду на успішний обстріл аеродрому в Криму) не почати пострілювати у бік (наприклад Курської АЕС), ну такими, скажімо, не найважчими ракетами?
Таким чином влаштувати паніку кацапам та привернути більшу увагу громадськості на Заході до тероризму РФ на ЗАЕС?
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12.08.2022 22:31 Ответить
Тепер, можете теревенити хоч до усрачки: всі побачили ваше справжнє нутро!
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12.08.2022 22:33 Ответить
Що серйозно??? Вони її захищають від ЗСУ??? Чи може вони шантажують нас і всю Європу???? Вас долбодятлів " амнесті" більше не читатиму щоб ви там не писали, чим ви ліпше за монголоїдну пропаганду!!! Ви проспали все що деякі нормальні люди створили!!!!
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12.08.2022 22:36 Ответить
Ньюанс - Украину обвинили в использовании гражданских как щита, а россию, в расположении войск на АЭС. Разницу чуствуете?
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12.08.2022 22:43 Ответить
Ее надо брать в окружение (наступлением) и предложить беспрепятственный выход без оружия под наблюдением международных посредников, тем кто там остался, только так без штурма можно решить эту проблему!
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12.08.2022 23:01 Ответить
Что за бред - контролюють безпеку .
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12.08.2022 23:11 Ответить
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь.
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12.08.2022 23:17 Ответить
Навіть зламаній годинник два рази на добу показує правильній час...
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12.08.2022 23:24 Ответить
В 1960-1980 роках в СРСР був шалений кич щодо Брестської фортеці, недавно товстозадий Че Пушилін відвідував сей район. Але тільки спогади бувшого начштабу в 1941 році армії Сандалова повідали реальну картину. Його мемуари, ясна річ, були не для широкого кола читачів. Так ось він повідав, що по плану оборона фортеці доручалась одному батальону з артдивізіоном. А у фортеці на 22 було розташовано 2 дивізії (без саперних та артчастин). А чому, бо не було іншого казарменного фонду, нари стояли у чотири поверхи. 1 дивізія виходила 4 години чере вузькі ворота, а по іншому плану її на випадок війни мали використовувати як фільтраційний табір НКВД. І фортеця оборонялась не тому, що такий був наказ, а тому, що з неї ніхто не міг вийти. І на другий день в полон здалося 90 процентів солдат і офіцерів. Так само на правому березі Дніпра втратили логістику. До речі, коли комфронту Павлова судили йому такох вмінили цей епізод, він почав відбріхуватись, що то Генштаб розпорядився таке зробити, а маршал Жора почав тицяти просьби самого Павлова на переміщення двох дивізій у фортецю, щоб звільнити їх казарми для танкового корпусу. А в супостата судитимуть 40 відсотків вищих офіцерів Генштабу, які планували війну. А казали, що аналогів не має і не буде. Хер там, Все по аналогії.
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13.08.2022 00:08 Ответить
круто..
ще можете додати що дощ мокрий
а в антарктиді сніг
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13.08.2022 08:13 Ответить
Продажная конторка что-то там ******... . Думаю не стоит больше их упоминать в новостях.
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13.08.2022 14:16 Ответить
 
 