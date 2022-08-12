Россия использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, - Amnesty International
Россия использует Запорожскую атомную электростанцию в качестве военной базы.
Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International, передает Цензор.НЕТ.
"Россия использует Запорожскую АЭС (Украина) как военную базу. Утверждения, которые нам поступают непосредственно из Энергодара, примыкающего к атомной станции города, красноречиво свидетельствуют о том, какое ужасное влияние российская милитаризация оказывает на мирных жителей", – говорится в заявлении.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Работники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН относительно ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.
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бо надто тхне
"Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику".
а на дні - раки !!!
А вы знали, что Amnesty перед выпуском доклада обращалось в МО Украины за разъяснениями некоторых моментов - и ответ должен был быть отработан для недопущения выхода в том виде, как его подали, той самой А. Маляр, у которой сейчас генерал Марченко "вредит стране"? Будете знать.
один раз вступивший в русское говно уже не отмоется......
- Какіє гавнєсті? Какой атчьот? Дєнех нєт, но ви держитєсь!
https://www.youtube.com/watch?v=417CdgrERgo
не может быть!!! а шо случилось??? диоптрии поменяли....или копчик болит???
рф прискорено призначає строки «референдуму» на окупованих територіях на тлі ескалації навколо захопленої окупантами Запорізької АЕС. Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Терміновий «референдум про возз'єднання з росією» слугує способом легітимації рейдерства ЗАЕС «росатомом».
Після цього українська атомна станція потрапляє під «російську ядерну парасольку» і стає об'єктом шантажу України, Європи і США задля закріплення існуючого статус-кво.
В ООН не розглядають варіант розміщення миротворчого контингенту організації на території ЗАЕС, оскільки вважають, що «Україна і росія самостійно здатні створити периметр безпеки навколо станції». Але який «периметр безпеки» можна створити на ЗАЕС, коли рф готується анексувати території, де вона розташована?
https://www.lastampa.it/esteri/2022/08/11/video/kiev_e_il_video_ironico_per_i_turisti_russi_in_crimea_la_crema_solare_non_vi_protegge_dal_fumo-6099446/
Страшне та «іронічне» місце України для російських туристів на відпочинку в Криму після бомбардування
Міноборони України опублікувало відео з повідомленням після атаки на кримську авіабазу: "Якщо вони не хочуть неприємно спекотної літньої перерви, ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим. Бо жодна кількість сонцезахисного крему не захистить". від небезпечних наслідків куріння в недозволених місцях». У Міністерстві оборони України спростували напад київських військ на російську авіабазу Саки в Криму. Відео зі звуковим супроводом до фільму Bananarama «Жорстоке літо» перераховує кілька місць літнього відпочинку, які могли б вибрати російські туристи в Криму, і попереджає, що було б великою помилкою зважитися на відпустку в Україну. Потім він вирізає кадри соціальних мереж про вибухи 9 серпня разом із роликами туристів, які тікають із пляжів і плачуть після цього. Слідкуйте за новинами про конфлікт в Україні в прямому ефірі
а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены
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Перекидання не буде. ЗСУ розбили четвертий міст у Херсонській області
Збройні сили України сьогодні влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.
Про це повідомляється з посиланням на https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02kwJaf7CriWHfiqNMQP54oMZs5BBE35BoWaP6ftAP6FY2oLefsV4QxbGyVdPU18pul Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
"Сьогодні ЗСУ влучили в останній четвертий міст, що з'єднував Правий і Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку", - зазначив він.
За його словами, окупанти будуть намагатися ремонтувати мости і шукати альтернативу в переправах, але це займе багато часу. Крім того, противник боїться і готується до контрнаступу українських військ - в Херсоні наставили навіть дерев'яних протитанкових "їжаків".
Чому в такій ситуації (з огляду на успішний обстріл аеродрому в Криму) не почати пострілювати у бік (наприклад Курської АЕС), ну такими, скажімо, не найважчими ракетами?
Таким чином влаштувати паніку кацапам та привернути більшу увагу громадськості на Заході до тероризму РФ на ЗАЕС?
ще можете додати що дощ мокрий
а в антарктиді сніг