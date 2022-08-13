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В Литве не будут принимать россиян в популярном туристическом объекте - поместье Пакруойского , - СМИ

литва

Владельцы Пакруойского поместья - крупнейшего из сохранившихся в странах Балтии поместий и наиболее популярного туристического объекта в стране - решили - с 12 августа не принимать туристов из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Этот туристический объект, находящийся на севере Литвы, ежегодно посещают несколько сотен тысяч туристов со всей Европы, особенно многие туристы приезжают из Латвии. Имение находится недалеко от границы с Латвией, рядом с Via Baltica, соединяющей Варшаву с Таллинном и рядом с популярным среди российских туристов Рундальским дворцом.

Несмотря на то, что Литва в начале войны в Украине приняла принципиальное решение не выдавать визы россиянам, Пакруойское имение отмечает и то, что ограничения могут ввести культурные, туристические объекты Литвы, а также гостиницы, рестораны, государственные и частные организации. Представитель Пакруойского поместья Гедрюс Климкявичюс сказал: "Мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день".

"Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники взрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", – сказал Климкявичюс.

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В этом решении есть исключения. Посетить Пакруойское имение смогут те граждане России, которые смогут доказать, что они пострадали от путинского режима и получили вид на жительство в ЕС.

Пакруойское поместье – не только самое большое из сохранившихся комплексов в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных туристических мест в Европе, литовский "Объект туризма года в 2018, 2019, 2021", там ежегодно проходят уникальные фестивали цветов и света, там восстанавливают опыт жизни в имениях в период с начала XIX до начала XX ст.

Литва (2504) россия (96192) туризм (1543) ограничение (119)


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ну правильно. Пусть на Алтай в Кулунду едут - там красиво.
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13.08.2022 16:09 Ответить
"красіво" - як правило там,де маскалів нема.
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13.08.2022 16:31 Ответить
Москалей там нет. Там ойроты и прочие тубалары. От москалей отличаются только акцентом, и тем, что они на порядок беднее. Хотя, куда уж можно беднее... А так в голове то же говно вместо мозга - те же андрофаги, только горные и более дикие. Их сейчас на фронтах больше, чем москалей, именно они отличались нездоровой страстью к стиралкам, потому что в каких нибудь Маральих Рожках или в Усть-Козлухе индезитов никто не видел.
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13.08.2022 19:21 Ответить
На Тамбовщину хай їдуть до вовків!
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13.08.2022 16:20 Ответить
Концлагерь путлера Освенцим это не ГУЛАГ Сралина...нечто покруче... хтя по большому счету это называется собачятник для Шариковых ..
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13.08.2022 16:25 Ответить
Боюсь что россияне не понимают что такое европейская культура. Им пляжи да дискотеку подавай, Турцию одним словом.
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13.08.2022 16:58 Ответить
Супер!!!
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13.08.2022 18:38 Ответить
 
 