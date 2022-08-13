В Литве не будут принимать россиян в популярном туристическом объекте - поместье Пакруойского , - СМИ

Владельцы Пакруойского поместья - крупнейшего из сохранившихся в странах Балтии поместий и наиболее популярного туристического объекта в стране - решили - с 12 августа не принимать туристов из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Этот туристический объект, находящийся на севере Литвы, ежегодно посещают несколько сотен тысяч туристов со всей Европы, особенно многие туристы приезжают из Латвии. Имение находится недалеко от границы с Латвией, рядом с Via Baltica, соединяющей Варшаву с Таллинном и рядом с популярным среди российских туристов Рундальским дворцом.

Несмотря на то, что Литва в начале войны в Украине приняла принципиальное решение не выдавать визы россиянам, Пакруойское имение отмечает и то, что ограничения могут ввести культурные, туристические объекты Литвы, а также гостиницы, рестораны, государственные и частные организации. Представитель Пакруойского поместья Гедрюс Климкявичюс сказал: "Мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день".

"Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники взрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", – сказал Климкявичюс.

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В этом решении есть исключения. Посетить Пакруойское имение смогут те граждане России, которые смогут доказать, что они пострадали от путинского режима и получили вид на жительство в ЕС.

Пакруойское поместье – не только самое большое из сохранившихся комплексов в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных туристических мест в Европе, литовский "Объект туризма года в 2018, 2019, 2021", там ежегодно проходят уникальные фестивали цветов и света, там восстанавливают опыт жизни в имениях в период с начала XIX до начала XX ст.