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Новости Война
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В Херсонской области российские военные захватили и уничтожили 11 АЗС, - ОВА

херсонщина,херсонська

В Херсонской области оккупанты уничтожили автозаправочные станции.

Об этом сообщается на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

По сообщению областной госадминистрации, российские военные захватили и уничтожили 11 АЗС возле сел Посад-Покровское, Петропавловка, Чернобаевка, Степановка и Херсоне, Новой Каховке и Бериславе.

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За минувшие сутки украинская Национальная полиция открыла 15 уголовных производств по военным преступлениям военных России на территории Херсонщины. Оккупанты продолжают грабить население и предприятия, похищать людей и проводить обыски в домах у гражданских.

АЗС (391) армия РФ (19682) оккупация (10199) Херсонская область (4893)


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це їм не допоможе.
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13.08.2022 17:40 Ответить
ну шо за нація..реально орки..знищити, зламати, повбивати..мізків що у табуретках
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13.08.2022 17:46 Ответить
Тільки повне знищення орків , дасть результат , але це не так просто !
Вони лвзуть до нас , як таргани на їжу , ну і мразь рашинська 😠

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13.08.2022 17:46 Ответить
ДЯКУЄМО , зЕ ! ДЯКУЄМО !
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13.08.2022 17:54 Ответить
Та невже за пів року здачі Херсонської області на тих АЗС лишилося хоть крапля палива? Бред.
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13.08.2022 18:09 Ответить
Почему Гитлер не уничтожал инфрастуктуру в дохлом Совке?а где спать будем и харчевацца? дурак ты Гитлер...Зоя Космодемьянская сама все деревни сожжет до тла...а НКВД все взорвет...
Экономика должна быть экономной...
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13.08.2022 18:13 Ответить
Я знав що вони нюхають 95. Але щоб так ..
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13.08.2022 19:05 Ответить
андрофаги готуються до відходу; АЗСами вони не обмежаться...
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13.08.2022 19:36 Ответить
 
 