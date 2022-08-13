В Херсонской области российские военные захватили и уничтожили 11 АЗС, - ОВА
В Херсонской области оккупанты уничтожили автозаправочные станции.
Об этом сообщается на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
По сообщению областной госадминистрации, российские военные захватили и уничтожили 11 АЗС возле сел Посад-Покровское, Петропавловка, Чернобаевка, Степановка и Херсоне, Новой Каховке и Бериславе.
За минувшие сутки украинская Национальная полиция открыла 15 уголовных производств по военным преступлениям военных России на территории Херсонщины. Оккупанты продолжают грабить население и предприятия, похищать людей и проводить обыски в домах у гражданских.
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Вони лвзуть до нас , як таргани на їжу , ну і мразь рашинська 😠
Экономика должна быть экономной...