В Херсонской области российские военные захватили и уничтожили 11 АЗС, - ОВА

В Херсонской области оккупанты уничтожили автозаправочные станции.

Об этом сообщается на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

По сообщению областной госадминистрации, российские военные захватили и уничтожили 11 АЗС возле сел Посад-Покровское, Петропавловка, Чернобаевка, Степановка и Херсоне, Новой Каховке и Бериславе.

Также читайте: Военное руководство оккупантов покидает правый берег Днепра, - Ким

За минувшие сутки украинская Национальная полиция открыла 15 уголовных производств по военным преступлениям военных России на территории Херсонщины. Оккупанты продолжают грабить население и предприятия, похищать людей и проводить обыски в домах у гражданских.