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Новини Війна
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На Херсонщині російські військові захопили та знищили 11 АЗС, - ОВА

херсонщина,херсонська

У Херсонській області окупанти знищили автозаправні станції.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням обласної держадміністрації, російські військові захопили та знищили 11 АЗС біля сіл Посад-Покровське, Петропавлівка, Чорнобаївка, Степанівка та у Херсоні, Новій Каховці та Бериславі.

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За минулу добу українська Національна поліція відкрила 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів військових Росії на території Херсонщини. Окупанти продовжують грабувати населення та підприємства, викрадати людей та проводити обшуки в помешканнях цивільних.

АЗС (1888) армія рф (17833) окупація (6751) Херсонська область (5882)


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це їм не допоможе.
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13.08.2022 17:40 Відповісти
ну шо за нація..реально орки..знищити, зламати, повбивати..мізків що у табуретках
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13.08.2022 17:46 Відповісти
Тільки повне знищення орків , дасть результат , але це не так просто !
Вони лвзуть до нас , як таргани на їжу , ну і мразь рашинська 😠

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13.08.2022 17:46 Відповісти
ДЯКУЄМО , зЕ ! ДЯКУЄМО !
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13.08.2022 17:54 Відповісти
Та невже за пів року здачі Херсонської області на тих АЗС лишилося хоть крапля палива? Бред.
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13.08.2022 18:09 Відповісти
Почему Гитлер не уничтожал инфрастуктуру в дохлом Совке?а где спать будем и харчевацца? дурак ты Гитлер...Зоя Космодемьянская сама все деревни сожжет до тла...а НКВД все взорвет...
Экономика должна быть экономной...
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13.08.2022 18:13 Відповісти
Я знав що вони нюхають 95. Але щоб так ..
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13.08.2022 19:05 Відповісти
андрофаги готуються до відходу; АЗСами вони не обмежаться...
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13.08.2022 19:36 Відповісти
 
 