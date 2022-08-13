На Херсонщині російські військові захопили та знищили 11 АЗС, - ОВА

У Херсонській області окупанти знищили автозаправні станції.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням обласної держадміністрації, російські військові захопили та знищили 11 АЗС біля сіл Посад-Покровське, Петропавлівка, Чорнобаївка, Степанівка та у Херсоні, Новій Каховці та Бериславі.

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За минулу добу українська Національна поліція відкрила 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів військових Росії на території Херсонщини. Окупанти продовжують грабувати населення та підприємства, викрадати людей та проводити обшуки в помешканнях цивільних.

