На Херсонщині російські військові захопили та знищили 11 АЗС, - ОВА
У Херсонській області окупанти знищили автозаправні станції.
Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
За повідомленням обласної держадміністрації, російські військові захопили та знищили 11 АЗС біля сіл Посад-Покровське, Петропавлівка, Чорнобаївка, Степанівка та у Херсоні, Новій Каховці та Бериславі.
За минулу добу українська Національна поліція відкрила 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів військових Росії на території Херсонщини. Окупанти продовжують грабувати населення та підприємства, викрадати людей та проводити обшуки в помешканнях цивільних.
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Вони лвзуть до нас , як таргани на їжу , ну і мразь рашинська 😠
Экономика должна быть экономной...