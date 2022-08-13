Україні поки не вистачає зброї для контрнаступу на Херсонщині, - Washington Post

Київ зупинив активності щодо масштабного контрнаступу на Херсонщині в очікуванні постачання зброї.

Про це з посиланням на джерела у Збройних силах України інформує The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За оцінкою журналістів видання, українські військові змушені вести запеклу боротьбу на відкритому просторі, який добре прострілюється, при цьому російські війська останнім часом направили до Херсона значні підкріплення.

За оцінкою співробітника української розвідки, який розмовляв з Washington Post на умовах анонімності, лише за останній тиждень до Херсонської області прибули близько 3 тис. російських військових, і тепер на західному березі Дніпра є щонайменше 15-тисячна армія РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На деокупованих територіях Херсонщини "Укрпошта" почала видавати пенсії, - ОВА

Як зазначив представник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, велика частина цього поповнення - це військові з елітних десантних підрозділів, які допомагають зміцнити російські підрозділи, виснажені багатомісячними боями.

Washington Post пише, що представники України вже досить довго обіцяють контрнаступ, який призведе до звільнення Херсона.

Однак представник українських спецслужб, який говорив з кореспондентами газети, оцінив перспективи наступальної операції так: "Потрібно сказати чесно - поки Україна не має достатньої кількості озброєнь для контрнаступу", - сказав чиновник.

"Досягти результату все ще можливо, але якщо так станеться, то це буде більшою мірою завдяки розумній українській стратегії, а не протидії Росії рівними силами", - зазначив співробітник української розвідки.

Також читайте: На правому березі Херсонщини рашисти лишились без належного підкріплення, - Хлань

Американська газета також цитує інтерв'ю українським ЗМІ генерала Дмитра Марченка, який поскаржився, що "на жаль, кількість військової допомоги, яку нам пообіцяли наші західні партнери, надають нам маленькими партіями, що в принципі дуже ускладнює нам проведення саме наступальних дій". "Я думаю, щойно ми отримаємо повний пакет цієї допомоги, наші контрнаступальні дії будуть дуже швидкими", - сказав Марченко.

Втім, Washington Post також цитує вашингтонського експерта Дмитра Альперовича з аналітичної компанії Silverado Policy Accelerator, на думку якого Росія незабаром сама виведе війська з Херсона через нещодавній напад на авіабазу в Криму та неодноразові удари ЗСУ по шляхах постачання армії РФ на західному березі Дніпро.

Коментуючи можливість наступу у Херсоні, радник українського міністра оборони Юрій Сак сказав журналістам, що "Україна ніколи не піде на дурість, як Росія, і не почне кидати людей у​​ бій, як гарматне м'ясо, щоб задовольнити амбіції їхніх лідерів". "Питання в ціні", - сказав він.