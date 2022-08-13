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Новини Війна
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На правому березі Херсонщини рашисти лишились без належного підкріплення, - Хлань

херсонщина,херсонська

Фактично, на правому березі Херсонщини війська РФ залишаються без належного підкріплення.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ

"Херсонщина. Фактично, на Правому березі рашисти залишаються без належного підкріплення. Це і є початком деокуації Херсонщини - принаймні, її першого етапу", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мости в Херсоні не придатні для переправи військової техніки, витривалість окупаційних сил залежатиме від їхніх запасів на західному березі Дніпра, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17833) Херсон (3442) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5882)


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Топ коментарі
+5
Еще депутатов обрад не было в военных икспердах. Давайте уже всех туда позаписываем и будем друг друга цитировать.
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13.08.2022 11:55 Відповісти
+5
Мости через Дніпро в Херсонській області потрібно зруйнувати повністю, а не бавитись у гру "проїде-непроїде"!
У контрабандистів є такий прийомчик - під'їзджає фура з контрабасом у пункт А недалеко кордону і перевантажується на десяток бусіків, які перетинають митний кордон, як приватні особи, а далі вони з'їзджаються вже у пункті Б на іншій стороні та перевантажуються у іншу фуру, яка їде далі.
А тут для рашистських перевізників снарядів, мін тощо якихось 1 - 2 км переїзду через міст. Треба лише змінні нічні бригади вантажників на обох берегах і відповідну техніку.
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13.08.2022 12:11 Відповісти
+5
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13.08.2022 12:11 Відповісти
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Еще депутатов обрад не было в военных икспердах. Давайте уже всех туда позаписываем и будем друг друга цитировать.
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13.08.2022 11:55 Відповісти
ти дебіл, цей депутат воює у складі ВСУ
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13.08.2022 12:33 Відповісти
И шо, шо воює? Де..ла зеркале увидишь. Депутат воюет в генштабе ЗСУ? Даже в генштабе могут не владеть всей полнотой информации о противнике. А про существование карты с Днепром, с поврежденными мостами знают все и без Хланя. Не, не все, один тут на форуме ошивается.
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13.08.2022 12:39 Відповісти
Мостам гаплик патамушта.
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13.08.2022 11:56 Відповісти
За базар отвечаешь🤔 Зуб даёшь... хотя-бы Ермака 😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 12:04 Відповісти
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13.08.2022 12:06 Відповісти
Все буде УКРАИНА
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13.08.2022 11:58 Відповісти
Ню-ню, хотели б напосмотреть малость, хотя... с такой ОПой, как в Киеве им и мостов шибко не надыть🤔🧐😁 Так, всё-таки, хотелось бы услышать, кто разминировал Чонгар, или это неначаси, етадругое
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13.08.2022 12:03 Відповісти
Мости через Дніпро в Херсонській області потрібно зруйнувати повністю, а не бавитись у гру "проїде-непроїде"!
У контрабандистів є такий прийомчик - під'їзджає фура з контрабасом у пункт А недалеко кордону і перевантажується на десяток бусіків, які перетинають митний кордон, як приватні особи, а далі вони з'їзджаються вже у пункті Б на іншій стороні та перевантажуються у іншу фуру, яка їде далі.
А тут для рашистських перевізників снарядів, мін тощо якихось 1 - 2 км переїзду через міст. Треба лише змінні нічні бригади вантажників на обох берегах і відповідну техніку.
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13.08.2022 12:11 Відповісти
Зачем? Восстанавливать же Украине... Один пролет или весь мост- что лучше?
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13.08.2022 12:14 Відповісти
Рашисты при отступлении ети мосты полностью уничтожат так что забудь и не питай иллюзий. Лучше уже мы уничтожим чтобы потом с меньшими потерями освобождать Херсон
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13.08.2022 12:19 Відповісти
Понимаешь, это шахматная партия. Каждый удар по мосту, - это не только уничтожение, собственно, моста, но и выявление инфраструктуры рашистов (радары, ЗРК, средства РЕБ). На следующей итерации идет уничтожение инфраструктуры... Ну и так далее... Там люди умнее тебя сидят, уж поверь =)
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13.08.2022 12:58 Відповісти
Людям, які вже провели чимало успішних операцій (Зміїний), не треба давати таких порад. Вони і без тебе дуже компетентні, повір =)
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13.08.2022 12:54 Відповісти
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13.08.2022 12:11 Відповісти
може іх трохи пошугати
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13.08.2022 12:12 Відповісти
Le ballet de la Merlaison, асt 1.
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13.08.2022 12:12 Відповісти
Еще один киздабол возомнил себя внуком бабы ванги и незаконнорожденным сыном арестовича...засрали уже весь инет и весь ютуб...иксперды херовы.
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13.08.2022 12:18 Відповісти
Мавзолейное быдло всегда было тупыми вояками...а Логистика самая такая в Мире...вспомните как маршал Жюков штурмовал город Ржев 11 месяцев... вояки блин...
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13.08.2022 12:33 Відповісти
Вы лучшие,против орды,только фины и вы удержались Слава Героям...
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13.08.2022 12:34 Відповісти
Зараз має бути вдалий час, щоб розділити обложену територію на легші сегменти. Якщо вони спробують підсилити обложені села, то ризикують підкріпленням бути обстріляними дорогою, оскільки місцевість рівнинна. Важливо вбити якомога більше цієї обложеної групи, щоб запобігти передислокації та прискорити деморалізацію.
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13.08.2022 12:48 Відповісти
 
 