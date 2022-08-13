На правому березі Херсонщини рашисти лишились без належного підкріплення, - Хлань
Фактично, на правому березі Херсонщини війська РФ залишаються без належного підкріплення.
Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ
"Херсонщина. Фактично, на Правому березі рашисти залишаються без належного підкріплення. Це і є початком деокуації Херсонщини - принаймні, її першого етапу", - зазначив він.
Топ коментарі
+5 vismavista
показати весь коментар13.08.2022 11:55 Відповісти Посилання
+5 Тонка червона лінія
показати весь коментар13.08.2022 12:11 Відповісти Посилання
+5 Drechsler Duddington
показати весь коментар13.08.2022 12:11 Відповісти Посилання
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У контрабандистів є такий прийомчик - під'їзджає фура з контрабасом у пункт А недалеко кордону і перевантажується на десяток бусіків, які перетинають митний кордон, як приватні особи, а далі вони з'їзджаються вже у пункті Б на іншій стороні та перевантажуються у іншу фуру, яка їде далі.
А тут для рашистських перевізників снарядів, мін тощо якихось 1 - 2 км переїзду через міст. Треба лише змінні нічні бригади вантажників на обох берегах і відповідну техніку.