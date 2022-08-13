На правому березі Херсонщини рашисти лишились без належного підкріплення, - Хлань

Фактично, на правому березі Херсонщини війська РФ залишаються без належного підкріплення.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ

"Херсонщина. Фактично, на Правому березі рашисти залишаються без належного підкріплення. Це і є початком деокуації Херсонщини - принаймні, її першого етапу", - зазначив він.

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