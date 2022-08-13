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Новости Война
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На правом берегу Херсона рашисты остались без надлежащего подкрепления, - Хлань

херсонщина,херсонська

Фактически, на правом берегу Херсона войска РФ остаются без надлежащего подкрепления.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Фактически на правом берегу рашисты остаются без должного подкрепления. Это и начало деокуации Херсонщины - по крайней мере, ее первого этапа", - отметил он.

Читайте также: Мосты в Херсоне не пригодны для переправы военной техники, выносливость оккупационных сил будет зависеть от их запасов на западном берегу Днепра, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19674) Херсон (2895) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4891)


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Топ комментарии
+5
Еще депутатов обрад не было в военных икспердах. Давайте уже всех туда позаписываем и будем друг друга цитировать.
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13.08.2022 11:55 Ответить
+5
Мости через Дніпро в Херсонській області потрібно зруйнувати повністю, а не бавитись у гру "проїде-непроїде"!
У контрабандистів є такий прийомчик - під'їзджає фура з контрабасом у пункт А недалеко кордону і перевантажується на десяток бусіків, які перетинають митний кордон, як приватні особи, а далі вони з'їзджаються вже у пункті Б на іншій стороні та перевантажуються у іншу фуру, яка їде далі.
А тут для рашистських перевізників снарядів, мін тощо якихось 1 - 2 км переїзду через міст. Треба лише змінні нічні бригади вантажників на обох берегах і відповідну техніку.
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13.08.2022 12:11 Ответить
+5
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13.08.2022 12:11 Ответить
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Еще депутатов обрад не было в военных икспердах. Давайте уже всех туда позаписываем и будем друг друга цитировать.
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13.08.2022 11:55 Ответить
ти дебіл, цей депутат воює у складі ВСУ
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13.08.2022 12:33 Ответить
И шо, шо воює? Де..ла зеркале увидишь. Депутат воюет в генштабе ЗСУ? Даже в генштабе могут не владеть всей полнотой информации о противнике. А про существование карты с Днепром, с поврежденными мостами знают все и без Хланя. Не, не все, один тут на форуме ошивается.
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13.08.2022 12:39 Ответить
Мостам гаплик патамушта.
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13.08.2022 11:56 Ответить
За базар отвечаешь🤔 Зуб даёшь... хотя-бы Ермака 😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 12:04 Ответить
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13.08.2022 12:06 Ответить
Все буде УКРАИНА
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13.08.2022 11:58 Ответить
Ню-ню, хотели б напосмотреть малость, хотя... с такой ОПой, как в Киеве им и мостов шибко не надыть🤔🧐😁 Так, всё-таки, хотелось бы услышать, кто разминировал Чонгар, или это неначаси, етадругое
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13.08.2022 12:03 Ответить
Мости через Дніпро в Херсонській області потрібно зруйнувати повністю, а не бавитись у гру "проїде-непроїде"!
У контрабандистів є такий прийомчик - під'їзджає фура з контрабасом у пункт А недалеко кордону і перевантажується на десяток бусіків, які перетинають митний кордон, як приватні особи, а далі вони з'їзджаються вже у пункті Б на іншій стороні та перевантажуються у іншу фуру, яка їде далі.
А тут для рашистських перевізників снарядів, мін тощо якихось 1 - 2 км переїзду через міст. Треба лише змінні нічні бригади вантажників на обох берегах і відповідну техніку.
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13.08.2022 12:11 Ответить
Зачем? Восстанавливать же Украине... Один пролет или весь мост- что лучше?
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13.08.2022 12:14 Ответить
Рашисты при отступлении ети мосты полностью уничтожат так что забудь и не питай иллюзий. Лучше уже мы уничтожим чтобы потом с меньшими потерями освобождать Херсон
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13.08.2022 12:19 Ответить
Понимаешь, это шахматная партия. Каждый удар по мосту, - это не только уничтожение, собственно, моста, но и выявление инфраструктуры рашистов (радары, ЗРК, средства РЕБ). На следующей итерации идет уничтожение инфраструктуры... Ну и так далее... Там люди умнее тебя сидят, уж поверь =)
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13.08.2022 12:58 Ответить
Людям, які вже провели чимало успішних операцій (Зміїний), не треба давати таких порад. Вони і без тебе дуже компетентні, повір =)
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13.08.2022 12:54 Ответить
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13.08.2022 12:11 Ответить
може іх трохи пошугати
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13.08.2022 12:12 Ответить
Le ballet de la Merlaison, асt 1.
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13.08.2022 12:12 Ответить
Еще один киздабол возомнил себя внуком бабы ванги и незаконнорожденным сыном арестовича...засрали уже весь инет и весь ютуб...иксперды херовы.
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13.08.2022 12:18 Ответить
Мавзолейное быдло всегда было тупыми вояками...а Логистика самая такая в Мире...вспомните как маршал Жюков штурмовал город Ржев 11 месяцев... вояки блин...
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13.08.2022 12:33 Ответить
Вы лучшие,против орды,только фины и вы удержались Слава Героям...
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13.08.2022 12:34 Ответить
Зараз має бути вдалий час, щоб розділити обложену територію на легші сегменти. Якщо вони спробують підсилити обложені села, то ризикують підкріпленням бути обстріляними дорогою, оскільки місцевість рівнинна. Важливо вбити якомога більше цієї обложеної групи, щоб запобігти передислокації та прискорити деморалізацію.
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13.08.2022 12:48 Ответить
 
 