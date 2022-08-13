На правом берегу Херсона рашисты остались без надлежащего подкрепления, - Хлань
Фактически, на правом берегу Херсона войска РФ остаются без надлежащего подкрепления.
Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Фактически на правом берегу рашисты остаются без должного подкрепления. Это и начало деокуации Херсонщины - по крайней мере, ее первого этапа", - отметил он.
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+5 vismavista
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+5 Тонка червона лінія
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+5 Drechsler Duddington
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У контрабандистів є такий прийомчик - під'їзджає фура з контрабасом у пункт А недалеко кордону і перевантажується на десяток бусіків, які перетинають митний кордон, як приватні особи, а далі вони з'їзджаються вже у пункті Б на іншій стороні та перевантажуються у іншу фуру, яка їде далі.
А тут для рашистських перевізників снарядів, мін тощо якихось 1 - 2 км переїзду через міст. Треба лише змінні нічні бригади вантажників на обох берегах і відповідну техніку.