На правом берегу Херсона рашисты остались без надлежащего подкрепления, - Хлань

Фактически, на правом берегу Херсона войска РФ остаются без надлежащего подкрепления.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Фактически на правом берегу рашисты остаются без должного подкрепления. Это и начало деокуации Херсонщины - по крайней мере, ее первого этапа", - отметил он.

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