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Новини Війна
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Мости в Херсоні не придатні для переправи військової техніки, витривалість окупаційних сил залежатиме від їхніх запасів на західному березі Дніпра, - британська розвідка

міст,антонівський

У Херсоні мости пошкоджені ударами ЗСУ й окупанти не можуть їх використовувати.

Про це повідомляють на сторінці міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Два основні автомобільні мости, що ведуть до окупованої Росією території на західному березі Дніпра в Херсонській області, не використовуються для переправи військового спорядження та техніки.

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10 серпня 2022 року високоточні удари української сторони призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки. Останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який залишається структурно підірваним.

Минулого тижня також було додатково пошкоджено магістральний залізничний міст під Херсоном. З кінця липня 2022 року Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання для своїх військових.

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Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться вразливими. Наземне забезпечення кількох тисяч російських військ на західному березі залежить лише від двох понтонних пунктів переправи. Зважаючи на обмежений ланцюжок поставок, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, буде ключовим фактором витривалості російських сил.

армія рф (17833) Велика Британія (5663) Дніпро (3302) міст (1240) Херсон (3442) зовнішня розвідка (479) Херсонська область (5882)


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Топ коментарі
+20
А это не церковные дела, это дела государственной и национальной безопасности, ликвидация филиала ФСБ дело выживания Украинского государства и нации
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13.08.2022 10:08 Відповісти
+12
Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·

https://twitter.com/ukrainesinger/status/1558015328780787713 21 ч

Терміново! Про це ніхто не говорить у твіттері, але я хочу надати розголос.
Прямо зараз у Рівному хочуть звільнити з посади голову облради Сергія Кондрачука за те, що він порушив питання заборони московської церкви на території області. Репост!!!

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13.08.2022 09:58 Відповісти
+7
"Лапотне" видивляйся у дзеркалі - тобі буде зручніше А щодо "свободи совісті" - так я нагадую тобі, що твої "роботодавці" кремлівські заборонили ЄХБ ("свідків Єгови") за "екстремізм" Я так розумію - їх "екстремізм" полягає в тому, що вони відмовляються брать зброю в руки? ТОбто не бажають буть "гарматним м"ясом" для Кремля? "Кремлівські пердуни" вважають це "падрывам абаранаспасобнасти гасударства"! А як ми повинні розцінювать діяльність попів московського патріархату, що прямо закликають до примирення з агресором, капітуляцію перед ним і воздають йому хвалу в молитвах? Це не "підрив обороноздатності держави"? Хай подякують що їх ще "мучениками за віру" не роблять, садячи за антидержавну діяльність в тюрми! А до цього уже йде!
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13.08.2022 10:45 Відповісти
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Теперь ждем вывода британских ученых по поводу того, что делать с мостами
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13.08.2022 09:55 Відповісти
І голови британської розвідки
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13.08.2022 09:56 Відповісти
Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·

https://twitter.com/ukrainesinger/status/1558015328780787713 21 ч

Терміново! Про це ніхто не говорить у твіттері, але я хочу надати розголос.
Прямо зараз у Рівному хочуть звільнити з посади голову облради Сергія Кондрачука за те, що він порушив питання заборони московської церкви на території області. Репост!!!

показати весь коментар
13.08.2022 09:58 Відповісти
А это не церковные дела, это дела государственной и национальной безопасности, ликвидация филиала ФСБ дело выживания Украинского государства и нации
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13.08.2022 10:08 Відповісти
Дуло залепи,кацап.
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13.08.2022 10:21 Відповісти
Нах пошло,тебе сказано.
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13.08.2022 10:34 Відповісти
Щоб убити в собі кацапа, потрібно просто повіситися, цим ти вб'єш і кацапа, і його носія.
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13.08.2022 10:58 Відповісти
"Лапотне" видивляйся у дзеркалі - тобі буде зручніше А щодо "свободи совісті" - так я нагадую тобі, що твої "роботодавці" кремлівські заборонили ЄХБ ("свідків Єгови") за "екстремізм" Я так розумію - їх "екстремізм" полягає в тому, що вони відмовляються брать зброю в руки? ТОбто не бажають буть "гарматним м"ясом" для Кремля? "Кремлівські пердуни" вважають це "падрывам абаранаспасобнасти гасударства"! А як ми повинні розцінювать діяльність попів московського патріархату, що прямо закликають до примирення з агресором, капітуляцію перед ним і воздають йому хвалу в молитвах? Це не "підрив обороноздатності держави"? Хай подякують що їх ще "мучениками за віру" не роблять, садячи за антидержавну діяльність в тюрми! А до цього уже йде!
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13.08.2022 10:45 Відповісти
Непонятно пишете.Кто его хочет сместить?Зеленский?Или депутанги?
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13.08.2022 10:02 Відповісти
голову облради можуть звільнити тільки депутати, тому рівенчанам мабуть потрібно банально відп...ти депутатів
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13.08.2022 10:26 Відповісти
Я бы не недооценивал рашистов. То что для британцев невозможно, для рашистов вполне норма. И мосты пока не лежат на дне реки ими рашисты будут пользоваться для передвижения.
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13.08.2022 10:08 Відповісти
Есть видео, как по мосту в Каховке, маневрирую между дырами едет бензовоз. Значит и лёгкая бронетехника проедет, но танк, вряд ли.
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13.08.2022 10:43 Відповісти
Стоп, пів години назад виклали в новині думку керівника британської розвідки, що ніяких подвижок у нас не буде і щось відвоювати на півдні не вийде. Це не аналітика, а якийсь пізд*ож. Ще є одна подібна контора " Інститут вивчення війни". Конторка має красиву назву, функціонує на чиїсь гранти, і займається тим, що читає наші новини і переказує їх англійською мовою. Потім уже наші змі ще раз їх перекладають і подають як якусь експертну думку. На УП було інтерв'ю з однією експертною (чи експертинею) з цього "інституту". Кому цікаво прочитайте, висновки зробите самі.
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13.08.2022 10:11 Відповісти
Наплодилося щось забагато ''експердів''.
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13.08.2022 10:17 Відповісти
їсти хочеться. а свистіть - не мішки таскать
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13.08.2022 13:36 Відповісти
чтоб ***** дрыстануло мосты добить и развалить...
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13.08.2022 10:22 Відповісти
Мости через Дніпро в Херсонській області потрібно добивати, а не бавитись у гру "проїде-непроїде"!
У контрабандистів є такий прийомчик - під'їзджає фура з контрабасом у пункт А недалеко кордону і перевантажується на десяток бусіків, які перетинають митний кордон, як приватні особи, а далі вони з'їзджаються вже у пункті Б на іншій стороні та перевантажуються у іншу фуру, яка їде далі.
А тут для рашистських перевізників снарядів, мін тощо якихось 1 - 2 км переїзду через міст. Треба лише змінні нічні бригати вантажників на обох берегах і відповідну техніку.
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13.08.2022 12:02 Відповісти
 
 