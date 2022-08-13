Мости в Херсоні не придатні для переправи військової техніки, витривалість окупаційних сил залежатиме від їхніх запасів на західному березі Дніпра, - британська розвідка
У Херсоні мости пошкоджені ударами ЗСУ й окупанти не можуть їх використовувати.
Про це повідомляють на сторінці міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
Два основні автомобільні мости, що ведуть до окупованої Росією території на західному березі Дніпра в Херсонській області, не використовуються для переправи військового спорядження та техніки.
10 серпня 2022 року високоточні удари української сторони призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки. Останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який залишається структурно підірваним.
Минулого тижня також було додатково пошкоджено магістральний залізничний міст під Херсоном. З кінця липня 2022 року Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання для своїх військових.
Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться вразливими. Наземне забезпечення кількох тисяч російських військ на західному березі залежить лише від двох понтонних пунктів переправи. Зважаючи на обмежений ланцюжок поставок, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, буде ключовим фактором витривалості російських сил.
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@ukrainesinger
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https://twitter.com/ukrainesinger/status/1558015328780787713 21 ч
Терміново! Про це ніхто не говорить у твіттері, але я хочу надати розголос.
Прямо зараз у Рівному хочуть звільнити з посади голову облради Сергія Кондрачука за те, що він порушив питання заборони московської церкви на території області. Репост!!!
У контрабандистів є такий прийомчик - під'їзджає фура з контрабасом у пункт А недалеко кордону і перевантажується на десяток бусіків, які перетинають митний кордон, як приватні особи, а далі вони з'їзджаються вже у пункті Б на іншій стороні та перевантажуються у іншу фуру, яка їде далі.
А тут для рашистських перевізників снарядів, мін тощо якихось 1 - 2 км переїзду через міст. Треба лише змінні нічні бригати вантажників на обох берегах і відповідну техніку.