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Новости Война Российская агрессия
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Военное руководство оккупантов покидает правый берег Днепра, - Ким

кім

Оккупанты понемногу выезжают с правого берега Днепра, в том числе их руководство.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть информация, что весь руководящий состав российских войск перемещается за Днепр, то есть на левый берег реки.

"Не очень, но немного жалко тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал Ким.

Читайте: ПВО сбила вражескую ракету в Николаевской области, - ОВА

Ранее глава ОВА снял видео вместе с генералом Марченко и заявил, что в городе продолжается работа, а о последствиях будет поставлено в известность после достижения результатов.

"Генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве. Работает, работы хватает всем. Чем занимается, то сказать не могу и не надо, потому что это вредно. И в принципе в информационном поле, я при Дмитрии Александровиче скажу, что комментариев не будет в ближайшее время, до определенных результатов. Затем выйдем на связь", - сказал Виталий Ким.

Также смотрите: Ким показал на видео номерные знаки уничтоженных российских "Смерчей". ВИДЕО

армия РФ (19682) Николаевская область (2145) Херсон (2897) Ким Виталий (243) Херсонская область (4893)


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Топ комментарии
+33
Херсон ріденький ми вже скоро будем разом 😘
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13.08.2022 17:18 Ответить
+24
Аж не віриться, хоча під Києвом теж невіриломь але вони відійшли таки
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13.08.2022 17:15 Ответить
+24
Ким это николаевский Абдрестович ...
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13.08.2022 17:16 Ответить
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Гадаєте, Гаваряща Лошать - каза булду?
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13.08.2022 19:06 Ответить
"Русские своих не бросают".
А просто командиры эвакуируются на другой берег.
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13.08.2022 18:45 Ответить
ясно. просто вчора почитали сагу абдристовича про його оборону дерьмака, надумавшого стирить бронік не того розміру. й рішили, шо та ну його нафік! бо той для підняття свого рейтингу пред "соцопитуванням" як дістане з за фіранки вкрадений гранатомет, та як почне ним наліво та направо вибивати тигри, бетеери та одну бмд по обидва береги дніпра,..., а потім "офіс в бой весь поведёт", по мінних полях, акі по суху!
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13.08.2022 18:58 Ответить
На кацапском новоязе они "сделали жест доброй воли". Один из немногих жестов, которые делаются не руками, а ногами
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13.08.2022 18:59 Ответить
Le ballet de la Merlaison, асt 2.
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13.08.2022 19:06 Ответить
А чого ж. У нас такі успокоітєльниє вечора (
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13.08.2022 19:10 Ответить
Лєхко укласться в 2 черних мешка.
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13.08.2022 19:17 Ответить
Мамулечка, надо сваливать отсюда!(с)
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13.08.2022 19:12 Ответить
жест доброї волі
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13.08.2022 19:23 Ответить
Єрмак з ними чи залишається?
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13.08.2022 23:10 Ответить
Марченко в Николаеве - это к победе. По крайней мере, там.
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14.08.2022 00:09 Ответить
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