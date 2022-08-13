Військове керівництво окупантів покидає правий берег Дніпра, - Кім

Окупанти потроху виїжджають з правого берега Дніпра, зокрема їхнє керівництво.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є інформація, що весь керівний склад російських військ переміщується за Дніпро, тобто на лівий берег річки.

"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", - написав Кім.

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Раніше голова ОВА зняв відео разом з генералом Марченко та заявив, що у місті триває робота, а про наслідки буде повідомлено після досягнення результатів.

"Генерал Марченко на місці в місті-герої Миколаєві. Працює, роботи вистачає всім. Чим займається, то сказати не можу і не треба, бо це шкідливо. І принципі в інформаційному полі, я за Дмитра Олександровича скажу, що коментарів не буде у найближчий час, до певних результатів. Потім вийдемо на зв'язок", - сказав Віталій Кім.

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