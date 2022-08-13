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Новини Війна Російська агресія
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Військове керівництво окупантів покидає правий берег Дніпра, - Кім

кім

Окупанти потроху виїжджають з правого берега Дніпра, зокрема їхнє керівництво.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є інформація, що весь керівний склад російських військ переміщується за Дніпро, тобто на лівий берег річки.

"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", - написав Кім.

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Раніше голова ОВА зняв відео разом з генералом Марченко та заявив, що у місті триває робота, а про наслідки буде повідомлено після досягнення результатів.

"Генерал Марченко на місці в місті-герої Миколаєві. Працює, роботи вистачає всім. Чим займається, то сказати не можу і не треба, бо це шкідливо. І принципі в інформаційному полі, я за Дмитра Олександровича скажу, що коментарів не буде у найближчий час, до певних результатів. Потім вийдемо на зв'язок", - сказав Віталій Кім.

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армія рф (17833) Миколаївська область (2297) Херсон (3442) Кім Віталій (471) Херсонська область (5882)


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Топ коментарі
+33
Херсон ріденький ми вже скоро будем разом 😘
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13.08.2022 17:18 Відповісти
+24
Аж не віриться, хоча під Києвом теж невіриломь але вони відійшли таки
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13.08.2022 17:15 Відповісти
+24
Ким это николаевский Абдрестович ...
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13.08.2022 17:16 Відповісти
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Гадаєте, Гаваряща Лошать - каза булду?
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13.08.2022 19:06 Відповісти
"Русские своих не бросают".
А просто командиры эвакуируются на другой берег.
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13.08.2022 18:45 Відповісти
ясно. просто вчора почитали сагу абдристовича про його оборону дерьмака, надумавшого стирить бронік не того розміру. й рішили, шо та ну його нафік! бо той для підняття свого рейтингу пред "соцопитуванням" як дістане з за фіранки вкрадений гранатомет, та як почне ним наліво та направо вибивати тигри, бетеери та одну бмд по обидва береги дніпра,..., а потім "офіс в бой весь поведёт", по мінних полях, акі по суху!
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13.08.2022 18:58 Відповісти
На кацапском новоязе они "сделали жест доброй воли". Один из немногих жестов, которые делаются не руками, а ногами
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13.08.2022 18:59 Відповісти
Le ballet de la Merlaison, асt 2.
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13.08.2022 19:06 Відповісти
А чого ж. У нас такі успокоітєльниє вечора (
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13.08.2022 19:10 Відповісти
Лєхко укласться в 2 черних мешка.
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13.08.2022 19:17 Відповісти
Мамулечка, надо сваливать отсюда!(с)
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13.08.2022 19:12 Відповісти
жест доброї волі
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13.08.2022 19:23 Відповісти
Єрмак з ними чи залишається?
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13.08.2022 23:10 Відповісти
Марченко в Николаеве - это к победе. По крайней мере, там.
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14.08.2022 00:09 Відповісти
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