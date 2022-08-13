ВСУ сбили еще один российский беспилотник на Донецком направлении, - Воздушные силы
В Донецком направлении украинские военные уничтожили российский беспилотник типа "Орлан-10".
Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 13 августа, около 16:00 в Донецком направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Ранее Группировка объединенных сил сообщила, что утром 13 августа зенитчики ОСУВ Хортица уничтожили российский беспилотник Орлан-10.
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