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Новости Война
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ВСУ сбили еще один российский беспилотник на Донецком направлении, - Воздушные силы

рф,орлан,безпілотник

В Донецком направлении украинские военные уничтожили российский беспилотник типа "Орлан-10".

Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 13 августа, около 16:00 в Донецком направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Ранее Группировка объединенных сил сообщила, что утром 13 августа зенитчики ОСУВ Хортица уничтожили российский беспилотник Орлан-10.

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Супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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13.08.2022 20:29 Ответить
Слава ППО України.
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13.08.2022 20:35 Ответить
потушили руські баньки
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13.08.2022 20:39 Ответить
Ібо ***** на нас через оптику дивитись
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13.08.2022 21:17 Ответить
Невидимии глаз був потушен
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13.08.2022 21:47 Ответить
 
 