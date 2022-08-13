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Новини Війна
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ЗСУ збили ще один російський безпілотник на Донецькому напрямку, - Повітряні сили

рф,орлан,безпілотник

На Донецькому напрямку українські військові знищили російський безпілотник типу "Орлан-10".

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13 серпня, близько 16.00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни збили ворожий безпілотник типу "Орлан-10", - Повітряне командування "Південь"

Раніше Угруповання об’єднаних сил повідомило, що вранці 13 серпня зенітники ОСУВ Хортиця знищили російський безпілотник Орлан-10.

Автор: 

армія рф (17833) безпілотник (4338) ліквідація (4081) знищення (7571) Повітряні сили (2763)


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13.08.2022 20:29 Відповісти
Слава ППО України.
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13.08.2022 20:35 Відповісти
потушили руські баньки
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13.08.2022 20:39 Відповісти
Ібо ***** на нас через оптику дивитись
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13.08.2022 21:17 Відповісти
Невидимии глаз був потушен
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13.08.2022 21:47 Відповісти
 
 