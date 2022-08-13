ЗСУ збили ще один російський безпілотник на Донецькому напрямку, - Повітряні сили
На Донецькому напрямку українські військові знищили російський безпілотник типу "Орлан-10".
Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 13 серпня, близько 16.00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Раніше Угруповання об’єднаних сил повідомило, що вранці 13 серпня зенітники ОСУВ Хортиця знищили російський безпілотник Орлан-10.
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