Войска РФ дважды обстреляли Криворожский район: били из "Ураганов", - облсовет
В течение дня российские оккупационные войска дважды обстреляли Криворожский район.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"В течение дня российские оккупационные войска дважды обстреляли Криворожский район. Из "Ураганов" попали по Широковской громаде, окрестности села Кошевое. В результате обстрела была перебита линия электроснабжения. Кроме этого, обстреляли и Великую Костромку, там также повреждены электросети. В обоих случаях никто не пострадал, разрушений жилых домов нет. По другим районам Днепропетровщины – день прошел тихо. На данный момент ситуация на границах области под полным контролем ВСУ", - рассказал он.
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walshebneg
показать весь комментарий13.08.2022 22:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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