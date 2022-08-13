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Новости Война
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Войска РФ дважды обстреляли Криворожский район: били из "Ураганов", - облсовет

дніпропетровщина,дніпропетровська

В течение дня российские оккупационные войска дважды обстреляли Криворожский район.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня российские оккупационные войска дважды обстреляли Криворожский район. Из "Ураганов" попали по Широковской громаде, окрестности села Кошевое. В результате обстрела была перебита линия электроснабжения. Кроме этого, обстреляли и Великую Костромку, там также повреждены электросети. В обоих случаях никто не пострадал, разрушений жилых домов нет. По другим районам Днепропетровщины – день прошел тихо. На данный момент ситуация на границах области под полным контролем ВСУ", - рассказал он.

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Кривой Рог (1406) облсовет (538) обстрел (27874) Днепропетровская область (4083)


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13.08.2022 22:13 Ответить
 
 