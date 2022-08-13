Війська РФ двічі обстріляли Криворізький район: били з "Ураганів", - облрада

Протягом дня російські окупаційні війська двічі обстріляли Криворізький район.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня російські окупаційні війська двічі обстріляли Криворізький район. З "Ураганів" поцілили по Широківській громаді, околиці села Кошове. Внаслідок обстрілу було перебито лінію електропостачання. Окрім цього, обстріляли і Велику Костромку, там також пошкоджено електромережі. В обох випадках ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає. Щодо інших районів Дніпропетровщини – день минув тихо. Наразі ситуація на кордонах області під повним контролем ЗСУ", - розповів він.

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