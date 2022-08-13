УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9862 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 545 1

Війська РФ двічі обстріляли Криворізький район: били з "Ураганів", - облрада

дніпропетровщина,дніпропетровська

Протягом дня російські окупаційні війська двічі обстріляли Криворізький район.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня російські окупаційні війська двічі обстріляли Криворізький район. З "Ураганів" поцілили по Широківській громаді, околиці села Кошове. Внаслідок обстрілу було перебито лінію електропостачання. Окрім цього, обстріляли і Велику Костромку, там також пошкоджено електромережі. В обох випадках ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає. Щодо інших районів Дніпропетровщини – день минув тихо. Наразі ситуація на кордонах області під повним контролем ЗСУ", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кожен військовий РФ, який стріляє по ЗАЕС, стає особливою мішенню для нашої розвідки, спецслужб та армії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Кривий Ріг (1362) облрада (283) обстріл (29195) Дніпропетровська область (3861)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем. По предварительной информации, Стрелков пытался попасть попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. // https://lenta.ru/news/2022/08/13/strr/ lenta.ru
показати весь коментар
13.08.2022 22:13 Відповісти
 
 