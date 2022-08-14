На Северском направлении идет ротация оккупантов, - Генштаб ВСУ

На Северском направлении идет ротация оккупантов. Обстановка на этом, а также Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем идет ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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