На Северском направлении идет ротация оккупантов, - Генштаб ВСУ
На Северском направлении идет ротация оккупантов. Обстановка на этом, а также Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем идет ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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