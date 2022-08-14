На Сіверському напрямку триває ротація окупантів, - Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку триває ротація окупантів. Обстановка на цьому, а також на Волинському та Поліському напрямках суттєво не змінилася.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому триває ротація підрозділів Західного військового округу. Ворог продовжує обстріли із ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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