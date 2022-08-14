УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11005 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 026 0

На Сіверському напрямку триває ротація окупантів, - Генштаб ЗСУ

рф,армія

На Сіверському напрямку триває ротація окупантів. Обстановка на цьому, а також на Волинському та Поліському напрямках суттєво не змінилася.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому триває ротація підрозділів Західного військового округу. Ворог продовжує обстріли із ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Долини на Слов’янському напрямку, успіху не мали, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 