В гонке за пост премьера Британии лидирует Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22 процента опережает Риши Сунака в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Такой результат показал опрос членов Консервативной партии, проведенный компанией Opinium Research. Среди 450 членов партии, которые уже определились, как будут голосовать на текущих выборах премьера, Трасс набрала 61%, а бывший министр финансов Сунак – 39%.
Главными причинами поддержки Трасс стали неприязнь к Сунаку, большее доверие к главе МИД и верность Борису Джонсону. Сторонники Сунака заявили, что он лучше разбирается в экономике и наиболее компетентным из всех кандидатов.
Голосование за нового премьера проводится по почте, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.
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