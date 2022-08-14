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В гонке за пост премьера Британии лидирует Трасс

трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22 процента опережает Риши Сунака в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Такой результат показал опрос членов Консервативной партии, проведенный компанией Opinium Research. Среди 450 членов партии, которые уже определились, как будут голосовать на текущих выборах премьера, Трасс набрала 61%, а бывший министр финансов Сунак – 39%.

Главными причинами поддержки Трасс стали неприязнь к Сунаку, большее доверие к главе МИД и верность Борису Джонсону. Сторонники Сунака заявили, что он лучше разбирается в экономике и наиболее компетентным из всех кандидатов.

Также читайте: Трасс обещает увеличение военной помощи Украине, если станет премьер-министром Британии

Голосование за нового премьера проводится по почте, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

Великобритания (5027) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+35
Як раз має значення. Трасс - проукраїнська, а у Сушняка батько має спільний бізнес із ******.
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14.08.2022 09:28 Ответить
+26
Має велике значення, бо цей ріші зять мільярдера, який пов'язаний з раіссю
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14.08.2022 09:30 Ответить
+13
Ну, щож, буде нова Маргарет Тетчер.
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14.08.2022 09:45 Ответить
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Як на мене, це не має великого значення. Брити вороже налаштовані проти проти кацапів.
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14.08.2022 09:19 Ответить
Як раз має значення. Трасс - проукраїнська, а у Сушняка батько має спільний бізнес із ******.
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14.08.2022 09:28 Ответить
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14.08.2022 11:11 Ответить
Має велике значення, бо цей ріші зять мільярдера, який пов'язаний з раіссю
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14.08.2022 09:30 Ответить
Це як для тебе, типового виборця гундосікавідосіка, какаяразніца п...да ілі задніца...
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14.08.2022 11:58 Ответить
Невже це правда ? Раніше говорили, що в англійських конгресменів лідирує Сунака, якщо переможе Ліз Трас - це буде велика удача для України. Хоча Сунака теж підтримує Україну у цій війні.
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14.08.2022 09:19 Ответить
Британські консерватори на щастя (на відміну від американських), не мають "свого трампа". Вірніше, там такі аферисти є (а вони є скрізь, у всіх партіях), але до керівництва торі вони не допущені. Сунак? Ну, все ж таки він далеко "не трамп"; але щось трампове в ньому вже є...
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14.08.2022 09:33 Ответить
це видавли бажане за дійсне прорашистські ЗМІ
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14.08.2022 11:08 Ответить
Буде за нами
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14.08.2022 09:36 Ответить
Мы будем рады любому демократическому выбору, но лично я буду немного больше рад пани Трасс
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14.08.2022 09:45 Ответить
Ну, щож, буде нова Маргарет Тетчер.
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14.08.2022 09:45 Ответить
Forza, Елізабет.
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14.08.2022 09:45 Ответить
Ну так. Я дуже сподіваюся, що у британців стане розуму не вибирати проросійське індуське чмо.
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14.08.2022 09:48 Ответить
я так думаю, що цей Сунак отримав трохи російських грошей, тому що дуже різко почав колотити проти Джонсона
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14.08.2022 09:52 Ответить
Вот пусть Лиз Трасс и лидирует.
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14.08.2022 09:58 Ответить
Індусятина йде за рашистським коритом.
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14.08.2022 09:58 Ответить
Эта новость подпалит сраки кремлевским мракобесам! )))
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14.08.2022 10:09 Ответить
Британія ще не розуміє з якими талантами вибирає премьра. Якщо Високоповажна Ліз Трасс почне реалізовувати свої задуми, Європу чекаю перша інфо-технологічна революція... а поштовхом стала війна України із росією. Цікаво...
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14.08.2022 10:21 Ответить
З Богом, Ліз
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14.08.2022 10:46 Ответить
 
 