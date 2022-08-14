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В гонці за пост прем’єра Британії лідирує Трасс

трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на 22 відсотки випереджає Ріші Сунака в боротьбі за пост прем’єр-міністра країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Такий результат показало опитування членів Консервативної партії, проведене компанією Opinium Research. Серед 450 членів партії, які вже визначилися, як голосуватимуть на поточних виборах прем'єра, Трасс набрала 61%, а колишній міністр фінансів Сунак - 39%.

Головними причинами підтримки Трасс стали неприязнь до Сунака, більша довіра до глави МЗС і вірність Борису Джонсону. Прихильники Сунака заявили, що він краще розбирається в економіці і є найбільш компетентним з усіх кандидатів.

Читайте: Трасс обіцяє збільшення військової допомоги Україні, якщо стане прем'єр-міністром Британії

Голосування за нового прем'єра проводиться поштою, а переможець має бути оголошений 5 вересня.

Автор: 

Велика Британія (5663) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+35
Як раз має значення. Трасс - проукраїнська, а у Сушняка батько має спільний бізнес із ******.
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14.08.2022 09:28 Відповісти
+26
Має велике значення, бо цей ріші зять мільярдера, який пов'язаний з раіссю
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14.08.2022 09:30 Відповісти
+13
Ну, щож, буде нова Маргарет Тетчер.
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14.08.2022 09:45 Відповісти
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Як на мене, це не має великого значення. Брити вороже налаштовані проти проти кацапів.
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14.08.2022 09:19 Відповісти
Як раз має значення. Трасс - проукраїнська, а у Сушняка батько має спільний бізнес із ******.
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14.08.2022 09:28 Відповісти
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14.08.2022 11:11 Відповісти
Має велике значення, бо цей ріші зять мільярдера, який пов'язаний з раіссю
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14.08.2022 09:30 Відповісти
Це як для тебе, типового виборця гундосікавідосіка, какаяразніца п...да ілі задніца...
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14.08.2022 11:58 Відповісти
Невже це правда ? Раніше говорили, що в англійських конгресменів лідирує Сунака, якщо переможе Ліз Трас - це буде велика удача для України. Хоча Сунака теж підтримує Україну у цій війні.
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14.08.2022 09:19 Відповісти
Британські консерватори на щастя (на відміну від американських), не мають "свого трампа". Вірніше, там такі аферисти є (а вони є скрізь, у всіх партіях), але до керівництва торі вони не допущені. Сунак? Ну, все ж таки він далеко "не трамп"; але щось трампове в ньому вже є...
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14.08.2022 09:33 Відповісти
це видавли бажане за дійсне прорашистські ЗМІ
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14.08.2022 11:08 Відповісти
Буде за нами
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14.08.2022 09:36 Відповісти
Мы будем рады любому демократическому выбору, но лично я буду немного больше рад пани Трасс
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14.08.2022 09:45 Відповісти
Ну, щож, буде нова Маргарет Тетчер.
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14.08.2022 09:45 Відповісти
Forza, Елізабет.
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14.08.2022 09:45 Відповісти
Ну так. Я дуже сподіваюся, що у британців стане розуму не вибирати проросійське індуське чмо.
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14.08.2022 09:48 Відповісти
я так думаю, що цей Сунак отримав трохи російських грошей, тому що дуже різко почав колотити проти Джонсона
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14.08.2022 09:52 Відповісти
Вот пусть Лиз Трасс и лидирует.
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14.08.2022 09:58 Відповісти
Індусятина йде за рашистським коритом.
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14.08.2022 09:58 Відповісти
Эта новость подпалит сраки кремлевским мракобесам! )))
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14.08.2022 10:09 Відповісти
Британія ще не розуміє з якими талантами вибирає премьра. Якщо Високоповажна Ліз Трасс почне реалізовувати свої задуми, Європу чекаю перша інфо-технологічна революція... а поштовхом стала війна України із росією. Цікаво...
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14.08.2022 10:21 Відповісти
З Богом, Ліз
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14.08.2022 10:46 Відповісти
 
 