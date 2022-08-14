В гонці за пост прем’єра Британії лідирує Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на 22 відсотки випереджає Ріші Сунака в боротьбі за пост прем’єр-міністра країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Такий результат показало опитування членів Консервативної партії, проведене компанією Opinium Research. Серед 450 членів партії, які вже визначилися, як голосуватимуть на поточних виборах прем'єра, Трасс набрала 61%, а колишній міністр фінансів Сунак - 39%.

Головними причинами підтримки Трасс стали неприязнь до Сунака, більша довіра до глави МЗС і вірність Борису Джонсону. Прихильники Сунака заявили, що він краще розбирається в економіці і є найбільш компетентним з усіх кандидатів.

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Голосування за нового прем'єра проводиться поштою, а переможець має бути оголошений 5 вересня.