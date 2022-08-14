Первое судно с украинским зерном прибыло в сирийский порт Тартус
Первое судно, покинувшее Украину в рамках "зернового соглашения", прибыло в сирийский порт Тартус.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Судно RAZONI отплыло из украинского порта Одесса 1 августа в соответствии с Соглашением между Россией и Украиной, заключенным при посредничестве ООН и Турции.
Груз направлялся в Ливан, однако покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержек в сроках доставки. После чего начались поиски другого покупателя.
Всего судно перевозит 26 тысяч тонн украинского зерна.
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реально ЗАІПАЛИ вде зі своїм зерном!!!! це шо, державне зерно???? кому його привезли - Асаду????
нам то фулі з цього зерна???????😡😡😡😡😡😡
в Пісках і не тільки - пекло для наших!!!!!
Никаких принципов вообще?
На самом это уже позже было
Если не больше
Особенно сейчас
На украинском можно неплохо навариться