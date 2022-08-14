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Первое судно с украинским зерном прибыло в сирийский порт Тартус

razoni,разоні

Первое судно, покинувшее Украину в рамках "зернового соглашения", прибыло в сирийский порт Тартус.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Судно RAZONI отплыло из украинского порта Одесса 1 августа в соответствии с Соглашением между Россией и Украиной, заключенным при посредничестве ООН и Турции.

Груз направлялся в Ливан, однако покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержек в сроках доставки. После чего начались поиски другого покупателя.

Всего судно перевозит 26 тысяч тонн украинского зерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из порта "Черноморск" вышли 2 судна с украинским продовольствием

зерно (1070) Сирия (3151) экспорт (878)


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Топ комментарии
+33
Тоесть мы кормив сирийцев и Асада которые против нас воюют на стороне Рашки? Зашибись ***
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14.08.2022 13:06 Ответить
+28
Тобто після того, як Сирія придбала в орків наше крадене зерно ми продовжуємо їх годувати??
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14.08.2022 13:05 Ответить
+22
Вони б ще в Новоросійськ доставили «непотрібне» зерно
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14.08.2022 13:04 Ответить
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Вони б ще в Новоросійськ доставили «непотрібне» зерно
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14.08.2022 13:04 Ответить
Тобто після того, як Сирія придбала в орків наше крадене зерно ми продовжуємо їх годувати??
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14.08.2022 13:05 Ответить
ага, вони ще лугандонів признали своїм "братскім народам"
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14.08.2022 13:22 Ответить
Рашистська база ВМФ Тартус?
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14.08.2022 15:40 Ответить
Тоесть мы кормив сирийцев и Асада которые против нас воюют на стороне Рашки? Зашибись ***
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14.08.2022 13:06 Ответить
бізнес по зеленські , а що ви хотіли це не липецка фабрика.
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14.08.2022 13:55 Ответить
"Винєпанімаєтє! Ані ґаладают!!"
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14.08.2022 13:07 Ответить
урааа - це пырымога!!!!
реально ЗАІПАЛИ вде зі своїм зерном!!!! це шо, державне зерно???? кому його привезли - Асаду????
нам то фулі з цього зерна???????😡😡😡😡😡😡
в Пісках і не тільки - пекло для наших!!!!!
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14.08.2022 13:08 Ответить
кацап, 3 дні терпів, терпів і от тебе прорвало.
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14.08.2022 13:27 Ответить
Та мені байдуже на тебе,розповідай собі подібним про себе.
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14.08.2022 13:29 Ответить
Все украинцы, думаю, просто офигеют от счастья после этой новости. Спасибо, великий кормчий Зеля.
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14.08.2022 13:10 Ответить
Кормим боевиков Асада. Хороший такой зерновой коридор надоговоривали.
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14.08.2022 13:13 Ответить
Роман Абрамович все оплатил...в доле также Єрдоган и фірма Рога и Копыта...но не путлера..а какого то другого мильярдера...
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14.08.2022 13:17 Ответить
а переговорщики? Не за спасибо же они зад свой в турцию носили, явно в доле.
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14.08.2022 13:25 Ответить
Сирию кацапы пусть кормят

Никаких принципов вообще?
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14.08.2022 13:18 Ответить
і ше цікаво, чи пархаті і Зецыцько, не замутять лахатрон як з масками хаспадін кРадуцкі замутив!! зараз продадуть, а потім будуть купляти в тридорога за НАШІ гроші, і ціни ********* - патамушта многа уражая сгарєла............ 😡😡😡😡😡😡
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14.08.2022 13:27 Ответить
Голод це улюблена фішка чекістів,українці це відчули як ніхто інший.Історія повторюється,війна,чекісти та жиди...
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14.08.2022 13:32 Ответить
Тільки ось чекисти клєпали "протоколи сіонських мудрєцов" і п'яту графу у паспорті зробили замість шостикутної зірки. Щось тут в тебе не клеїться.
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14.08.2022 14:20 Ответить
Маскировались)
На самом это уже позже было
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14.08.2022 14:46 Ответить
Хвилиночку, казали у нас діпвідносини розірвані з Сіріею. Як ми з ними торгуемо?
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14.08.2022 13:28 Ответить
"рашистсько -зелений" гешефт на крові українського народу.
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14.08.2022 13:30 Ответить
Только представьте масштабы *******. Мы покупаем у росийких окупантов удобрения, чтобы посеять на минных полях зерновые, чтобы снять с росийских окупантов и с Абрамовича санкции, чтобы заплатить Ердогану 25% (за договорняк) который скупает с у Рашки наше ворованное зерно, чтобы накормить режим Асада который против нас же воююет. А что получает Украина кроме позора и смертей?
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14.08.2022 13:34 Ответить
А "жартівник"про сіньйор голодомор на посаді верховного,це ще не ганьба,це смішно мабуть,ну то нехай кожен зіжре скільки зможе лайна жидівського.
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14.08.2022 13:40 Ответить
Половина выпусков Квартала это насмешки над всем Украинским

Если не больше
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14.08.2022 14:08 Ответить
Це проєкт фесебе-буратіно,з 2004року.
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14.08.2022 14:18 Ответить
Так з Сирією здається розірвані дипломатичні відносини!!!! Вони поставляють зброю і визнали незалежність ордло, а ми їм зерно??? WTF??
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14.08.2022 13:44 Ответить
Да нема нема ніякого голоду і ніколи не було, доля зерна України у світі не більше 10 відсотків, усі медіа друкують не перевірену інфу, посилаючись один на одного, бо десь, колись сказав думку якийсь експерд. Кінцевого отримувача звісно виявити дуже складно, бо схематоз давно в морі.
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14.08.2022 14:16 Ответить
Дело только в цене

Особенно сейчас

На украинском можно неплохо навариться
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14.08.2022 14:24 Ответить
зерно пройшло "спецобробку"?
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14.08.2022 14:59 Ответить
В Омані був договорняк Зеленського і Патрушева про капітуляцію України де Ермак став смотрящим від ГРУ РФ. Зрадник зараз виконує роль президента України під контролем агента ГРУ РФ Ермака.
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14.08.2022 15:05 Ответить
А воно так і було задумано.
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14.08.2022 15:26 Ответить
В той час коли асад відправив сотні найманців і вдобавок вони ще отримали крадене зерно ми все одно їх годуєм?
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14.08.2022 16:49 Ответить
 
 