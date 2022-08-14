Первое судно с украинским зерном прибыло в сирийский порт Тартус

Первое судно, покинувшее Украину в рамках "зернового соглашения", прибыло в сирийский порт Тартус.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Судно RAZONI отплыло из украинского порта Одесса 1 августа в соответствии с Соглашением между Россией и Украиной, заключенным при посредничестве ООН и Турции.

Груз направлялся в Ливан, однако покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержек в сроках доставки. После чего начались поиски другого покупателя.

Всего судно перевозит 26 тысяч тонн украинского зерна.

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