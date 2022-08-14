Перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус

Перше судно, що покинуло Україну в рамках "зернової угоди", прибуло в сирійський порт Тартус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Судно RAZONI відпливло з українського порту Одеса 1 серпня відповідно до Угоди між Росією і Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.

Вантаж прямував до Лівану, однак покупець відмовився приймати українське зерно через затримки в термінах доставки. Після чого почалися пошуки іншого покупця.

Всього судно перевозить 26 тисяч тонн українського зерна.

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