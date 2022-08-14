Перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус
Перше судно, що покинуло Україну в рамках "зернової угоди", прибуло в сирійський порт Тартус.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Судно RAZONI відпливло з українського порту Одеса 1 серпня відповідно до Угоди між Росією і Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.
Вантаж прямував до Лівану, однак покупець відмовився приймати українське зерно через затримки в термінах доставки. Після чого почалися пошуки іншого покупця.
Всього судно перевозить 26 тисяч тонн українського зерна.
Топ коментарі
+33 Valter Valter
показати весь коментар14.08.2022 13:06 Відповісти Посилання
+28 Wildfire
показати весь коментар14.08.2022 13:05 Відповісти Посилання
+22 Ірландія
показати весь коментар14.08.2022 13:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
реально ЗАІПАЛИ вде зі своїм зерном!!!! це шо, державне зерно???? кому його привезли - Асаду????
нам то фулі з цього зерна???????😡😡😡😡😡😡
в Пісках і не тільки - пекло для наших!!!!!
Никаких принципов вообще?
На самом это уже позже было
Если не больше
Особенно сейчас
На украинском можно неплохо навариться