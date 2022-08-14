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Новини
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Перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус

razoni,разоні

Перше судно, що покинуло Україну в рамках "зернової угоди", прибуло в сирійський порт Тартус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Судно RAZONI відпливло з українського порту Одеса 1 серпня відповідно до Угоди між Росією і Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.

Вантаж прямував до Лівану, однак покупець відмовився приймати українське зерно через затримки в термінах доставки. Після чого почалися пошуки іншого покупця.

Всього судно перевозить 26 тисяч тонн українського зерна.

Також читайте: Розблокування українських портів дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, - Зеленський

Автор: 

зерно (3134) Сирія (1869) експорт (4521)


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Топ коментарі
+33
Тоесть мы кормив сирийцев и Асада которые против нас воюют на стороне Рашки? Зашибись ***
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14.08.2022 13:06 Відповісти
+28
Тобто після того, як Сирія придбала в орків наше крадене зерно ми продовжуємо їх годувати??
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14.08.2022 13:05 Відповісти
+22
Вони б ще в Новоросійськ доставили «непотрібне» зерно
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14.08.2022 13:04 Відповісти
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Вони б ще в Новоросійськ доставили «непотрібне» зерно
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14.08.2022 13:04 Відповісти
Тобто після того, як Сирія придбала в орків наше крадене зерно ми продовжуємо їх годувати??
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14.08.2022 13:05 Відповісти
ага, вони ще лугандонів признали своїм "братскім народам"
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14.08.2022 13:22 Відповісти
Рашистська база ВМФ Тартус?
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14.08.2022 15:40 Відповісти
Тоесть мы кормив сирийцев и Асада которые против нас воюют на стороне Рашки? Зашибись ***
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14.08.2022 13:06 Відповісти
бізнес по зеленські , а що ви хотіли це не липецка фабрика.
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14.08.2022 13:55 Відповісти
"Винєпанімаєтє! Ані ґаладают!!"
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14.08.2022 13:07 Відповісти
урааа - це пырымога!!!!
реально ЗАІПАЛИ вде зі своїм зерном!!!! це шо, державне зерно???? кому його привезли - Асаду????
нам то фулі з цього зерна???????😡😡😡😡😡😡
в Пісках і не тільки - пекло для наших!!!!!
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14.08.2022 13:08 Відповісти
кацап, 3 дні терпів, терпів і от тебе прорвало.
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14.08.2022 13:27 Відповісти
Та мені байдуже на тебе,розповідай собі подібним про себе.
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14.08.2022 13:29 Відповісти
Все украинцы, думаю, просто офигеют от счастья после этой новости. Спасибо, великий кормчий Зеля.
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14.08.2022 13:10 Відповісти
Кормим боевиков Асада. Хороший такой зерновой коридор надоговоривали.
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14.08.2022 13:13 Відповісти
Роман Абрамович все оплатил...в доле также Єрдоган и фірма Рога и Копыта...но не путлера..а какого то другого мильярдера...
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14.08.2022 13:17 Відповісти
а переговорщики? Не за спасибо же они зад свой в турцию носили, явно в доле.
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14.08.2022 13:25 Відповісти
Сирию кацапы пусть кормят

Никаких принципов вообще?
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14.08.2022 13:18 Відповісти
і ше цікаво, чи пархаті і Зецыцько, не замутять лахатрон як з масками хаспадін кРадуцкі замутив!! зараз продадуть, а потім будуть купляти в тридорога за НАШІ гроші, і ціни ********* - патамушта многа уражая сгарєла............ 😡😡😡😡😡😡
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14.08.2022 13:27 Відповісти
Голод це улюблена фішка чекістів,українці це відчули як ніхто інший.Історія повторюється,війна,чекісти та жиди...
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14.08.2022 13:32 Відповісти
Тільки ось чекисти клєпали "протоколи сіонських мудрєцов" і п'яту графу у паспорті зробили замість шостикутної зірки. Щось тут в тебе не клеїться.
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14.08.2022 14:20 Відповісти
Маскировались)
На самом это уже позже было
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14.08.2022 14:46 Відповісти
Хвилиночку, казали у нас діпвідносини розірвані з Сіріею. Як ми з ними торгуемо?
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14.08.2022 13:28 Відповісти
"рашистсько -зелений" гешефт на крові українського народу.
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14.08.2022 13:30 Відповісти
Только представьте масштабы *******. Мы покупаем у росийких окупантов удобрения, чтобы посеять на минных полях зерновые, чтобы снять с росийских окупантов и с Абрамовича санкции, чтобы заплатить Ердогану 25% (за договорняк) который скупает с у Рашки наше ворованное зерно, чтобы накормить режим Асада который против нас же воююет. А что получает Украина кроме позора и смертей?
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14.08.2022 13:34 Відповісти
А "жартівник"про сіньйор голодомор на посаді верховного,це ще не ганьба,це смішно мабуть,ну то нехай кожен зіжре скільки зможе лайна жидівського.
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14.08.2022 13:40 Відповісти
Половина выпусков Квартала это насмешки над всем Украинским

Если не больше
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14.08.2022 14:08 Відповісти
Це проєкт фесебе-буратіно,з 2004року.
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14.08.2022 14:18 Відповісти
Так з Сирією здається розірвані дипломатичні відносини!!!! Вони поставляють зброю і визнали незалежність ордло, а ми їм зерно??? WTF??
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14.08.2022 13:44 Відповісти
Да нема нема ніякого голоду і ніколи не було, доля зерна України у світі не більше 10 відсотків, усі медіа друкують не перевірену інфу, посилаючись один на одного, бо десь, колись сказав думку якийсь експерд. Кінцевого отримувача звісно виявити дуже складно, бо схематоз давно в морі.
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14.08.2022 14:16 Відповісти
Дело только в цене

Особенно сейчас

На украинском можно неплохо навариться
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14.08.2022 14:24 Відповісти
зерно пройшло "спецобробку"?
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14.08.2022 14:59 Відповісти
В Омані був договорняк Зеленського і Патрушева про капітуляцію України де Ермак став смотрящим від ГРУ РФ. Зрадник зараз виконує роль президента України під контролем агента ГРУ РФ Ермака.
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14.08.2022 15:05 Відповісти
А воно так і було задумано.
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14.08.2022 15:26 Відповісти
В той час коли асад відправив сотні найманців і вдобавок вони ще отримали крадене зерно ми все одно їх годуєм?
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14.08.2022 16:49 Відповісти
 
 