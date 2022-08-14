"Спецтехноэкспорт" передан в управление ГУР Минобороны
Правительство передало "Спецтехноэкспорт" в управление ГУР Минобороны.
Соответствующее постановление № 892 от 12 августа обнародовано на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
Правительство Украины согласилось с предложением разведывательного органа Министерства обороны о передаче дочернего предприятия госкомпании "Укрспецэкспорт" – государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" из сферы управления Минобороны в сферу управления Главного управления разведки Минобороны.
Топ комментарии
+19 vadym sestritsyn
показать весь комментарий14.08.2022 13:15 Ответить Ссылка
+15 Yakov Yakov
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+11 Сергей Гусаченко #510887
показать весь комментарий14.08.2022 13:25 Ответить Ссылка
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Гогилашвили наливает бурбон, насыпает "дорожки" и подкуривает сигару стодолларовой купюрой!
Занавес!
ГУР має займатись розвідкою чи як, розвідкою планів ворога, про напад 24.02.22, про інші операції ворога....
Якого куя, поки вся країна воює "розвідці" передають "економічний блок"?
Всеодно що війскові заводи в управління бригад попередавати...
Вмене кров з очей від таких новин
чим торгуємо?
152 мм снарядами?
чи вже Хаймарсами ?
чи Бєня їх усих, разом з Верховним, годує та й за Приват Бєня ще не все вкількакрат повернув.. та й Велике Відбудівництво от-от Найвеличнівшиве обіцяє для всіх своїх, з якими "в армії не служив і не своїм кумам"
А як там "обов*язки" розподілені не знаю.
Контррозвідка дронами б'є кацапів, замість полювання на зрадників та шпигунів.
Розвідка торгує зброєю.
***! Що за куйня?
Це вже киздець, чи все ще попереду?!