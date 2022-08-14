РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12564 посетителя онлайн
Новости
4 784 19

"Спецтехноэкспорт" передан в управление ГУР Минобороны

спецтехноэкспорт

Правительство передало "Спецтехноэкспорт" в управление ГУР Минобороны.

Соответствующее постановление № 892 от 12 августа обнародовано на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

Правительство Украины согласилось с предложением разведывательного органа Министерства обороны о передаче дочернего предприятия госкомпании "Укрспецэкспорт" – государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" из сферы управления Минобороны в сферу управления Главного управления разведки Минобороны.

Также читайте: Резников уволил руководителей "Укрспецэкспорта" и "Спецтехноэкспорта". ДОКУМЕНТ

Минобороны (9425) разведка (4194) Спецтехноэкспорт (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Гогиашвилти теперь олигархом будет ! Вместе с Машей!
показать весь комментарий
14.08.2022 13:15 Ответить
+15
розвідники тепер займуться своєю справою, продовжуть торгувати.
показать весь комментарий
14.08.2022 13:18 Ответить
+11
Разведчики-торгаши? Пипец оригинально...
показать весь комментарий
14.08.2022 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гогиашвилти теперь олигархом будет ! Вместе с Машей!
показать весь комментарий
14.08.2022 13:15 Ответить
С языка сняли!
Гогилашвили наливает бурбон, насыпает "дорожки" и подкуривает сигару стодолларовой купюрой!
Занавес!
показать весь комментарий
14.08.2022 13:49 Ответить
поумнели ? на пятом месяце войны.
показать весь комментарий
14.08.2022 13:16 Ответить
розвідники тепер займуться своєю справою, продовжуть торгувати.
показать весь комментарий
14.08.2022 13:18 Ответить
Розвідників здала Безкутна.
показать весь комментарий
14.08.2022 13:26 Ответить
Разведчики-торгаши? Пипец оригинально...
показать весь комментарий
14.08.2022 13:25 Ответить
Що за п..дець відбувається...
ГУР має займатись розвідкою чи як, розвідкою планів ворога, про напад 24.02.22, про інші операції ворога....
Якого куя, поки вся країна воює "розвідці" передають "економічний блок"?
Всеодно що війскові заводи в управління бригад попередавати...
Вмене кров з очей від таких новин
показать весь комментарий
14.08.2022 13:27 Ответить
який еспорт озброєння під час війни ?

чим торгуємо?
152 мм снарядами?
чи вже Хаймарсами ?
показать весь комментарий
14.08.2022 13:27 Ответить
..а уряд не може передати Бєню-баригу в руки Американської Феміди? бо нашій повилазило..
чи Бєня їх усих, разом з Верховним, годує та й за Приват Бєня ще не все вкількакрат повернув.. та й Велике Відбудівництво от-от Найвеличнівшиве обіцяє для всіх своїх, з якими "в армії не служив і не своїм кумам"
показать весь комментарий
14.08.2022 13:32 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2022 13:36 Ответить
а ГУР підпорядковується не МО а Єлдаку, так що все в руках зеленого "всевишнього" тата. Ну тепер доляри нехай начуваються.
показать весь комментарий
14.08.2022 13:44 Ответить
ГУР МО.
А як там "обов*язки" розподілені не знаю.
показать весь комментарий
14.08.2022 14:23 Ответить
Пролетайрят зеКодомойских казав... хуже не будет..я вам ничего не должен..это вы мне должны 5 миллиардов долларов на мою президентскую компанию...Игорь Валерьевич сказал спасибо толпа в 73%... Дима Гордон тоже казав..дякую чуваки...вы скинули Хунту Порошенко и Турчинова...заживеееммм...
показать весь комментарий
14.08.2022 13:51 Ответить
З розвідників зробили "торгашів".А чого так "слабо"? Треба було зразу 95кварталу передати!
показать весь комментарий
14.08.2022 13:58 Ответить
Зеля буде здавати країну до самой перемоги!
показать весь комментарий
14.08.2022 14:13 Ответить
Ось тільки чиєї...
показать весь комментарий
14.08.2022 14:26 Ответить
завідувач канцтоварами керує і зовнішньою політикою і збройними силами.
Контррозвідка дронами б'є кацапів, замість полювання на зрадників та шпигунів.
Розвідка торгує зброєю.
***! Що за куйня?
Це вже киздець, чи все ще попереду?!
показать весь комментарий
14.08.2022 14:29 Ответить
В Омані був договорняк Зеленського і Патрушева про капітуляцію України де Ермак став смотрящим від ГРУ РФ. Зрадник зараз виконує роль президента України під контролем агента ГРУ РФ Ермака.
показать весь комментарий
14.08.2022 15:10 Ответить
У разведчиков ГУР мало своей работы?Навязывание несвойственных им структур только будет отвлекать и вредить выполнять им свои непосредственные обязанности...Или так задумано Сверху..?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:06 Ответить
 
 