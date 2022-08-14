"Спецтехноекспорт" передано в управління ГУР Міноборони
Уряд передав "Спецтехноекспорт" в управління ГУР Міноборони.
Відповідну постанову № 892 від 12 серпня оприлюднено на сайті Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
Уряд України погодився з пропозицією розвідувального органу Міністерства оборони про передання дочірнього підприємства держкомпанії "Укрспецекспорт" - державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства "Спецтехноекспорт" зі сфери управління Міноборони до сфери управління Головного управління розвідки Міноборони.
Топ коментарі
+19 vadym sestritsyn
показати весь коментар14.08.2022 13:15 Відповісти Посилання
+15 Yakov Yakov
показати весь коментар14.08.2022 13:18 Відповісти Посилання
+11 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар14.08.2022 13:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гогилашвили наливает бурбон, насыпает "дорожки" и подкуривает сигару стодолларовой купюрой!
Занавес!
ГУР має займатись розвідкою чи як, розвідкою планів ворога, про напад 24.02.22, про інші операції ворога....
Якого куя, поки вся країна воює "розвідці" передають "економічний блок"?
Всеодно що війскові заводи в управління бригад попередавати...
Вмене кров з очей від таких новин
чим торгуємо?
152 мм снарядами?
чи вже Хаймарсами ?
чи Бєня їх усих, разом з Верховним, годує та й за Приват Бєня ще не все вкількакрат повернув.. та й Велике Відбудівництво от-от Найвеличнівшиве обіцяє для всіх своїх, з якими "в армії не служив і не своїм кумам"
А як там "обов*язки" розподілені не знаю.
Контррозвідка дронами б'є кацапів, замість полювання на зрадників та шпигунів.
Розвідка торгує зброєю.
***! Що за куйня?
Це вже киздець, чи все ще попереду?!