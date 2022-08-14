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"Спецтехноекспорт" передано в управління ГУР Міноборони

спецтехноэкспорт

Уряд передав "Спецтехноекспорт" в управління ГУР Міноборони.

Відповідну постанову № 892 від 12 серпня оприлюднено на сайті Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

Уряд України погодився з пропозицією розвідувального органу Міністерства оборони про передання дочірнього підприємства держкомпанії "Укрспецекспорт" - державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства "Спецтехноекспорт" зі сфери управління Міноборони до сфери управління Головного управління розвідки Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков звільнив директора "Укрспецекспорту" Ноздрю та "Спецтехноекспорту" Ларіна. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Міноборони (7479) розвідка (3881) Спецтехноекспорт (41)


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Топ коментарі
+19
Гогиашвилти теперь олигархом будет ! Вместе с Машей!
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14.08.2022 13:15 Відповісти
+15
розвідники тепер займуться своєю справою, продовжуть торгувати.
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14.08.2022 13:18 Відповісти
+11
Разведчики-торгаши? Пипец оригинально...
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14.08.2022 13:25 Відповісти
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Гогиашвилти теперь олигархом будет ! Вместе с Машей!
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14.08.2022 13:15 Відповісти
С языка сняли!
Гогилашвили наливает бурбон, насыпает "дорожки" и подкуривает сигару стодолларовой купюрой!
Занавес!
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14.08.2022 13:49 Відповісти
поумнели ? на пятом месяце войны.
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14.08.2022 13:16 Відповісти
розвідники тепер займуться своєю справою, продовжуть торгувати.
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14.08.2022 13:18 Відповісти
Розвідників здала Безкутна.
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14.08.2022 13:26 Відповісти
Разведчики-торгаши? Пипец оригинально...
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14.08.2022 13:25 Відповісти
Що за п..дець відбувається...
ГУР має займатись розвідкою чи як, розвідкою планів ворога, про напад 24.02.22, про інші операції ворога....
Якого куя, поки вся країна воює "розвідці" передають "економічний блок"?
Всеодно що війскові заводи в управління бригад попередавати...
Вмене кров з очей від таких новин
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14.08.2022 13:27 Відповісти
який еспорт озброєння під час війни ?

чим торгуємо?
152 мм снарядами?
чи вже Хаймарсами ?
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14.08.2022 13:27 Відповісти
..а уряд не може передати Бєню-баригу в руки Американської Феміди? бо нашій повилазило..
чи Бєня їх усих, разом з Верховним, годує та й за Приват Бєня ще не все вкількакрат повернув.. та й Велике Відбудівництво от-от Найвеличнівшиве обіцяє для всіх своїх, з якими "в армії не служив і не своїм кумам"
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14.08.2022 13:32 Відповісти
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14.08.2022 13:36 Відповісти
а ГУР підпорядковується не МО а Єлдаку, так що все в руках зеленого "всевишнього" тата. Ну тепер доляри нехай начуваються.
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14.08.2022 13:44 Відповісти
ГУР МО.
А як там "обов*язки" розподілені не знаю.
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14.08.2022 14:23 Відповісти
Пролетайрят зеКодомойских казав... хуже не будет..я вам ничего не должен..это вы мне должны 5 миллиардов долларов на мою президентскую компанию...Игорь Валерьевич сказал спасибо толпа в 73%... Дима Гордон тоже казав..дякую чуваки...вы скинули Хунту Порошенко и Турчинова...заживеееммм...
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14.08.2022 13:51 Відповісти
З розвідників зробили "торгашів".А чого так "слабо"? Треба було зразу 95кварталу передати!
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14.08.2022 13:58 Відповісти
Зеля буде здавати країну до самой перемоги!
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14.08.2022 14:13 Відповісти
Ось тільки чиєї...
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14.08.2022 14:26 Відповісти
завідувач канцтоварами керує і зовнішньою політикою і збройними силами.
Контррозвідка дронами б'є кацапів, замість полювання на зрадників та шпигунів.
Розвідка торгує зброєю.
***! Що за куйня?
Це вже киздець, чи все ще попереду?!
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14.08.2022 14:29 Відповісти
В Омані був договорняк Зеленського і Патрушева про капітуляцію України де Ермак став смотрящим від ГРУ РФ. Зрадник зараз виконує роль президента України під контролем агента ГРУ РФ Ермака.
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14.08.2022 15:10 Відповісти
У разведчиков ГУР мало своей работы?Навязывание несвойственных им структур только будет отвлекать и вредить выполнять им свои непосредственные обязанности...Или так задумано Сверху..?
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14.08.2022 16:06 Відповісти
 
 