Коллаборанты на Харьковщине украли российскую "гуманитарку" и отравились, - СМИ
На временно оккупированной Харьковщине коллаборанты присваивали поступающую из России "гуманитарную помощь" и массово отравились.
Об этом сообщает 24 канал, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о "гуманитарной помощи", поступившей из РФ в Боровскую громаду на Харьковщине. Местные жители рассказывают, что она непригодна к употреблению. По их словам, массово травятся коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом.
"Семья коллаборантов безумно отравилась. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за жадности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя", - рассказала корреспондент Анна Черненко.
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+43 Oleksandr Onys
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+23 arye z.
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+20 Валерий Викторович #508978
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як каже стародавнє прислів"я "навіть сама нікчемна людина, часом може придатися на добру справу",
хоча вони і не думали жертвувати собою, а тільки нажитися.
Навіть труси правильно пошити не можуть.
Там, де у нормальної жіночки перед, чомусь позначено Zад і навпаки
І перед смертю захотів вчинити ще одне, останнє своє лиходійство - взяв 100.000 рублів, оббризкав їх отрутою і в запечатаному пакеті передав у дитячий будинок для роздачі бідним сиротам.
Через день у місті ховали директора дитячого будинку, мера, начальника міської поліції, міського прокурора та начальника фінансової служби.
P.S. Россия - не страна. Это территория с живущей на ней, не населением, а популяцией.