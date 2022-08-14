Коллаборанты на Харьковщине украли российскую "гуманитарку" и отравились, - СМИ

На временно оккупированной Харьковщине коллаборанты присваивали поступающую из России "гуманитарную помощь" и массово отравились.

Об этом сообщает 24 канал, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о "гуманитарной помощи", поступившей из РФ в Боровскую громаду на Харьковщине. Местные жители рассказывают, что она непригодна к употреблению. По их словам, массово травятся коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом.

"Семья коллаборантов безумно отравилась. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за жадности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя", - рассказала корреспондент Анна Черненко.

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