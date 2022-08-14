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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Коллаборанты на Харьковщине украли российскую "гуманитарку" и отравились, - СМИ

допомога,гуманітарна

На временно оккупированной Харьковщине коллаборанты присваивали поступающую из России "гуманитарную помощь" и массово отравились.

Об этом сообщает 24 канал, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о "гуманитарной помощи", поступившей из РФ в Боровскую громаду на Харьковщине. Местные жители рассказывают, что она непригодна к употреблению. По их словам, массово травятся коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом.

"Семья коллаборантов безумно отравилась. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за жадности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя", - рассказала корреспондент Анна Черненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гауляйтер Херсонщины Стремоусов рассказал правду о коллаборантах: "Мы с вами промежность". ВИДЕО

отравление (1584) Харьковщина (5577) гуманитарная помощь (1267) коллаборационизм (883)


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Топ комментарии
+43
В цій новині прекрасне все
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14.08.2022 13:48 Ответить
+23
Вмирає старий маніяк.
І перед смертю захотів вчинити ще одне, останнє своє лиходійство - взяв 100.000 рублів, оббризкав їх отрутою і в запечатаному пакеті передав у дитячий будинок для роздачі бідним сиротам.
Через день у місті ховали директора дитячого будинку, мера, начальника міської поліції, міського прокурора та начальника фінансової служби.
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14.08.2022 13:58 Ответить
+20
это весело , но есть еще веселее новость , в одном из госпиталей на роисси травили крыс, в результате чего 4-ро вояк уехали на концерт кабзона , 8 - в крайне тяжёлом состоянии , ........))))))
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14.08.2022 13:49 Ответить
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14.08.2022 13:48 Ответить
Бесплатный сыр только в мышеловке... И то для второй мыши...
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14.08.2022 13:49 Ответить
"Вони не віддали це людям, а залишили собі".
як каже стародавнє прислів"я "навіть сама нікчемна людина, часом може придатися на добру справу",
хоча вони і не думали жертвувати собою, а тільки нажитися.
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14.08.2022 13:49 Ответить
это весело , но есть еще веселее новость , в одном из госпиталей на роисси травили крыс, в результате чего 4-ро вояк уехали на концерт кабзона , 8 - в крайне тяжёлом состоянии , ........))))))
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14.08.2022 13:49 Ответить
Дезинфекторы буквально поняли команду травить крыс!
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14.08.2022 14:49 Ответить
Бог не фраєр, він все бачить.
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14.08.2022 13:50 Ответить
Щось не туди дивиться
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14.08.2022 14:05 Ответить
Скорее от пережора отравились . пузо лопнуло
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14.08.2022 13:50 Ответить
Верещучка хорошую гуманитарку отправляла кацапам,если кто не помнит,про эту суку надо помнить!!!Она слала гуманитарку сразу после окупации рахе(они ее забирали).При самом херовом раскладе город может продержатся без поставок еды от пол года и больше.А эта ***** кормила раху
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14.08.2022 13:51 Ответить
Якщо своїх солдатів годують простроченими на 7 років пайками, то тут сам бог велів.
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14.08.2022 13:53 Ответить
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14.08.2022 13:57 Ответить
Усе у них як не у людей.
Навіть труси правильно пошити не можуть.
Там, де у нормальної жіночки перед, чомусь позначено Zад і навпаки
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14.08.2022 14:03 Ответить
Там обозначена 3.14 Z да!
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14.08.2022 14:52 Ответить
Вмирає старий маніяк.
І перед смертю захотів вчинити ще одне, останнє своє лиходійство - взяв 100.000 рублів, оббризкав їх отрутою і в запечатаному пакеті передав у дитячий будинок для роздачі бідним сиротам.
Через день у місті ховали директора дитячого будинку, мера, начальника міської поліції, міського прокурора та начальника фінансової служби.
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14.08.2022 13:58 Ответить
У 90-ті в один з райцентрів Полтавщини з Німеччини прислали "гуманітарку" - в основному - одяг Більшість - ношена Але була й партія нового - чоловічі костюми Покрій непоганий і якість наче - теж Працівники райадміністрації розтягли їх собі А через деякий час на якомусь публічному заході під відкритим небом ударила раптова гроза І від дощу ті костюми почали розлізаться! Виявилося що то були "костюми для поховань" У них у Німеччині покійників одягають перед покладенням у домовину
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14.08.2022 14:53 Ответить
Це байка. Такий спеціяльний одяг має розрізи на спині і позаду на штанях - зверху донизу. Для зручності вдягання покійника. Якщо зшити, мабуть можна носити і живим, але хто ж на це зголоситься?
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14.08.2022 15:34 Ответить
заїбісь
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14.08.2022 14:01 Ответить
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14.08.2022 14:04 Ответить
"Жадность фраєра сгубіла"!
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14.08.2022 14:05 Ответить
добре що люди не постраждали
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14.08.2022 14:11 Ответить
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14.08.2022 14:11 Ответить
Те,що їїдять москсвини не можуть їсти навіть укрсвині,не те що люди!
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14.08.2022 14:25 Ответить
У 2013 році приїжджали до нас гості з Росії І вирішили вони з нашою кішкою подружиться - взяли ту ковбасу що привезли з собою і дали їй шматок Так вона її понюхала і їсти не стала! А вони коли їхали додому то понапокуповували сирів і ковбас копчених: "У нас такой вкуснятины нет!"
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14.08.2022 14:57 Ответить
вона вже з конвейера сходить прострочена
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14.08.2022 14:34 Ответить
Слёзы мешают мне говорить.
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14.08.2022 14:44 Ответить
В данном случае не сроки годности, а территория производителя.
P.S. Россия - не страна. Это территория с живущей на ней, не населением, а популяцией.
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14.08.2022 14:54 Ответить
Чергова бредятина від cenzor. net
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14.08.2022 15:48 Ответить
вот же гандоны эти коллаборанты!
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14.08.2022 17:55 Ответить
Ну перловку, пшено, соль, может быть даже и гречку, они наверняка раздали людям, а вот тушенку, какую-нибудь ставриду в масле и т.п., это конечно только белым людям полагается
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14.08.2022 18:43 Ответить
Російська гуманітарка воює на боці України!
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14.08.2022 19:56 Ответить
 
 