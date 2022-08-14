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Новини Окуповані території
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Колаборанти на Харківщині вкрали російську "гуманітарку" і потруїлися, - ЗМІ

допомога,гуманітарна

На тимчасово окупованій Харківщині колаборанти привласнювали "гуманітарну допомогу", яка надходила з Росії, і масово потруїлися.

Про це повідомляє 24 канал, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про "гуманітарну допомогу", яка надійшла з РФ до Борівської громади на Харківщині. Місцеві мешканці розповідають, що вона непридатна до споживання. За їхніми словами, масово труяться колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом.

"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", - розповіла кореспондентка Анна Черненко.

Читайте: Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватися

Автор: 

отруєння (945) Харківщина (6054) гуманітарна допомога (1004) колабораціонізм (1171)


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Топ коментарі
+43
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14.08.2022 13:48 Відповісти
+23
Вмирає старий маніяк.
І перед смертю захотів вчинити ще одне, останнє своє лиходійство - взяв 100.000 рублів, оббризкав їх отрутою і в запечатаному пакеті передав у дитячий будинок для роздачі бідним сиротам.
Через день у місті ховали директора дитячого будинку, мера, начальника міської поліції, міського прокурора та начальника фінансової служби.
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14.08.2022 13:58 Відповісти
+20
это весело , но есть еще веселее новость , в одном из госпиталей на роисси травили крыс, в результате чего 4-ро вояк уехали на концерт кабзона , 8 - в крайне тяжёлом состоянии , ........))))))
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14.08.2022 13:49 Відповісти
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14.08.2022 13:48 Відповісти
Бесплатный сыр только в мышеловке... И то для второй мыши...
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14.08.2022 13:49 Відповісти
"Вони не віддали це людям, а залишили собі".
як каже стародавнє прислів"я "навіть сама нікчемна людина, часом може придатися на добру справу",
хоча вони і не думали жертвувати собою, а тільки нажитися.
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14.08.2022 13:49 Відповісти
это весело , но есть еще веселее новость , в одном из госпиталей на роисси травили крыс, в результате чего 4-ро вояк уехали на концерт кабзона , 8 - в крайне тяжёлом состоянии , ........))))))
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14.08.2022 13:49 Відповісти
Дезинфекторы буквально поняли команду травить крыс!
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14.08.2022 14:49 Відповісти
Бог не фраєр, він все бачить.
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14.08.2022 13:50 Відповісти
Щось не туди дивиться
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14.08.2022 14:05 Відповісти
Скорее от пережора отравились . пузо лопнуло
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14.08.2022 13:50 Відповісти
Верещучка хорошую гуманитарку отправляла кацапам,если кто не помнит,про эту суку надо помнить!!!Она слала гуманитарку сразу после окупации рахе(они ее забирали).При самом херовом раскладе город может продержатся без поставок еды от пол года и больше.А эта ***** кормила раху
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14.08.2022 13:51 Відповісти
Якщо своїх солдатів годують простроченими на 7 років пайками, то тут сам бог велів.
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14.08.2022 13:53 Відповісти
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14.08.2022 13:57 Відповісти
Усе у них як не у людей.
Навіть труси правильно пошити не можуть.
Там, де у нормальної жіночки перед, чомусь позначено Zад і навпаки
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14.08.2022 14:03 Відповісти
Там обозначена 3.14 Z да!
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14.08.2022 14:52 Відповісти
Вмирає старий маніяк.
І перед смертю захотів вчинити ще одне, останнє своє лиходійство - взяв 100.000 рублів, оббризкав їх отрутою і в запечатаному пакеті передав у дитячий будинок для роздачі бідним сиротам.
Через день у місті ховали директора дитячого будинку, мера, начальника міської поліції, міського прокурора та начальника фінансової служби.
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14.08.2022 13:58 Відповісти
У 90-ті в один з райцентрів Полтавщини з Німеччини прислали "гуманітарку" - в основному - одяг Більшість - ношена Але була й партія нового - чоловічі костюми Покрій непоганий і якість наче - теж Працівники райадміністрації розтягли їх собі А через деякий час на якомусь публічному заході під відкритим небом ударила раптова гроза І від дощу ті костюми почали розлізаться! Виявилося що то були "костюми для поховань" У них у Німеччині покійників одягають перед покладенням у домовину
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14.08.2022 14:53 Відповісти
Це байка. Такий спеціяльний одяг має розрізи на спині і позаду на штанях - зверху донизу. Для зручності вдягання покійника. Якщо зшити, мабуть можна носити і живим, але хто ж на це зголоситься?
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14.08.2022 15:34 Відповісти
заїбісь
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14.08.2022 14:01 Відповісти
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14.08.2022 14:04 Відповісти
"Жадность фраєра сгубіла"!
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14.08.2022 14:05 Відповісти
добре що люди не постраждали
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14.08.2022 14:11 Відповісти
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14.08.2022 14:11 Відповісти
Те,що їїдять москсвини не можуть їсти навіть укрсвині,не те що люди!
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14.08.2022 14:25 Відповісти
У 2013 році приїжджали до нас гості з Росії І вирішили вони з нашою кішкою подружиться - взяли ту ковбасу що привезли з собою і дали їй шматок Так вона її понюхала і їсти не стала! А вони коли їхали додому то понапокуповували сирів і ковбас копчених: "У нас такой вкуснятины нет!"
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14.08.2022 14:57 Відповісти
вона вже з конвейера сходить прострочена
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14.08.2022 14:34 Відповісти
Слёзы мешают мне говорить.
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14.08.2022 14:44 Відповісти
В данном случае не сроки годности, а территория производителя.
P.S. Россия - не страна. Это территория с живущей на ней, не населением, а популяцией.
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14.08.2022 14:54 Відповісти
Чергова бредятина від cenzor. net
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14.08.2022 15:48 Відповісти
вот же гандоны эти коллаборанты!
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14.08.2022 17:55 Відповісти
Ну перловку, пшено, соль, может быть даже и гречку, они наверняка раздали людям, а вот тушенку, какую-нибудь ставриду в масле и т.п., это конечно только белым людям полагается
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14.08.2022 18:43 Відповісти
Російська гуманітарка воює на боці України!
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14.08.2022 19:56 Відповісти
 
 