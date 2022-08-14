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Колаборанти на Харківщині вкрали російську "гуманітарку" і потруїлися, - ЗМІ
На тимчасово окупованій Харківщині колаборанти привласнювали "гуманітарну допомогу", яка надходила з Росії, і масово потруїлися.
Про це повідомляє 24 канал, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про "гуманітарну допомогу", яка надійшла з РФ до Борівської громади на Харківщині. Місцеві мешканці розповідають, що вона непридатна до споживання. За їхніми словами, масово труяться колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом.
"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", - розповіла кореспондентка Анна Черненко.
Топ коментарі
+43 Oleksandr Onys
показати весь коментар14.08.2022 13:48 Відповісти Посилання
+23 arye z.
показати весь коментар14.08.2022 13:58 Відповісти Посилання
+20 Валерий Викторович #508978
показати весь коментар14.08.2022 13:49 Відповісти Посилання
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як каже стародавнє прислів"я "навіть сама нікчемна людина, часом може придатися на добру справу",
хоча вони і не думали жертвувати собою, а тільки нажитися.
Навіть труси правильно пошити не можуть.
Там, де у нормальної жіночки перед, чомусь позначено Zад і навпаки
І перед смертю захотів вчинити ще одне, останнє своє лиходійство - взяв 100.000 рублів, оббризкав їх отрутою і в запечатаному пакеті передав у дитячий будинок для роздачі бідним сиротам.
Через день у місті ховали директора дитячого будинку, мера, начальника міської поліції, міського прокурора та начальника фінансової служби.
P.S. Россия - не страна. Это территория с живущей на ней, не населением, а популяцией.