Колаборанти на Харківщині вкрали російську "гуманітарку" і потруїлися, - ЗМІ

На тимчасово окупованій Харківщині колаборанти привласнювали "гуманітарну допомогу", яка надходила з Росії, і масово потруїлися.

Про це повідомляє 24 канал, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про "гуманітарну допомогу", яка надійшла з РФ до Борівської громади на Харківщині. Місцеві мешканці розповідають, що вона непридатна до споживання. За їхніми словами, масово труяться колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом.

"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", - розповіла кореспондентка Анна Черненко.

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