Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватися

Мешканці Херсонщини, особливо жінки з дітьми, мають евакуюватись, адже йде важка зима.

Про це міністр питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала на відкритті Центру підтримки переселенців у Запоріжжі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога", - закликала вона.

За словами Верещук, якщо немає можливості евакуюватись, люди мають зв'язатись з представниками ОВА.

Наразі з Херсонської області виїхало близько 50% населення.

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Як прокоментував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, ситуація в області дуже напружена.

"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", - сказав очільник області.

Він також додав, що на Херсонщині не працює пошта, загарбники буквально зривають термінали в магазинах, аби люди не могли розраховуватись гривнею, немає українського інтернету та телебачення.

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Зараз очікують евакуацію більше 20 000 мешканців області.