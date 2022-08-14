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Новини Окуповані території
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Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватися

евакуація

Мешканці Херсонщини, особливо жінки з дітьми, мають евакуюватись, адже йде важка зима.

Про це міністр питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала на відкритті Центру підтримки переселенців у Запоріжжі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога", - закликала вона.

За словами Верещук, якщо немає можливості евакуюватись, люди мають зв'язатись з представниками ОВА.

Наразі з Херсонської області виїхало близько 50% населення.

Читайте: Про обов’язкову евакуацію з підконтрольної українській владі території Харківщини не йдеться, - Синєгубов

Як прокоментував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, ситуація в області дуже напружена.

"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", - сказав очільник області.

Він також додав, що на Херсонщині не працює пошта, загарбники буквально зривають термінали в магазинах, аби люди не могли розраховуватись гривнею, немає українського інтернету та телебачення.

Також читайте: На Херсонщині російські військові захопили та знищили 11 АЗС, - ОВА

Зараз очікують евакуацію більше 20 000 мешканців області.

Автор: 

евакуація (2343) Верещук Ірина (685) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+26
Она уже азовцев эвакуировала.
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14.08.2022 11:33 Відповісти
+19
А звільнити Херсонщину вона не закликає?
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14.08.2022 11:32 Відповісти
+15
Що шатлів до Криму вже не буде?
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14.08.2022 11:40 Відповісти
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А звільнити Херсонщину вона не закликає?
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14.08.2022 11:32 Відповісти
Пусть поселит у себя дома,пару семей.
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14.08.2022 11:43 Відповісти
Вона не закликає. Херсонщину уже звільнив Арестович. І кацапів він там уже взяв в полон.
І багато іншого. Напевно більшого балабола ніж він у владі немає...
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14.08.2022 12:27 Відповісти
Она уже азовцев эвакуировала.
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14.08.2022 11:33 Відповісти
Значить зимувати Херсонщині під орками?
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14.08.2022 11:35 Відповісти
народ вывезут, а на их места зайдут орки поселятся и будут жить.
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14.08.2022 11:40 Відповісти
Що шатлів до Криму вже не буде?
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14.08.2022 11:40 Відповісти
"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога", Джерело:

Що за *уйня? Чи люди не розуміють, що таке війна? Чи не розуміють, що таке зима? Типу ніхто вас не докупує до весни мін. і це такий прояв турботи?!
Херсон, Запоріжжя чекає не зими а ЗСУ!
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14.08.2022 11:42 Відповісти
Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватися
===========
верещук не верещи. Спокійно-боневтік сказав що все звільнить до зими.
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14.08.2022 11:44 Відповісти
Нiначасi..А вдруг панiка,пробки,вiдсутнiсть iнвестицiй?Гаяваспитаю?
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14.08.2022 13:44 Відповісти
Потвора
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14.08.2022 11:44 Відповісти
Цю мерзоту можна евакуювати тільки на якесь дерево, щоб люди могли прийти і плюнуть на тіло цієї фсбешної концерви, на руках якої тисячі смертей українців.
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14.08.2022 11:49 Відповісти
Ну назвiть у тому кублi хоть когось ,хто не потвора...Калiрованi...
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14.08.2022 13:46 Відповісти
Зима спитає хто чим заимався
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14.08.2022 11:45 Відповісти
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14.08.2022 11:48 Відповісти
У зЕ-рмакової шобли реаліті-шоу, з дрг на Банковій, та дерьмаком, голими грудЯми прикриваючого презЕдента від акторів-диверсантів.
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14.08.2022 12:39 Відповісти
ГРАНАТОМІН'ЄТЧИК АБДРИСТОВІЧ.
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14.08.2022 23:08 Відповісти
Одні заклики і ніяких серйозних дій!
Щось таке передчуття , що ця окупація назавжди!
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14.08.2022 11:50 Відповісти
вона знову наступати зібралась .. проти такого напору краще оборону усилити ..ворог у 25 разів сил та засобів та щей падлянки готує.. потрібно чекати та виснажувати цих виродків. на передових позиціях з окопу вилізти нереально
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14.08.2022 11:54 Відповісти
Ушарашить бы тебя "великая эвакуаторша",ты уже тварь зеленая Азовцев "эвакуировала".
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14.08.2022 11:58 Відповісти
От это дааа...эта дурепа проснулась... когда Оманский чяувак сдал юг почти полностью..молчала...
Слава Богу генерал Марченко не дал быдлу путлера идти дальше... если бы не Марчелло..быдло давно бы забрало Одессу Николаев ...
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14.08.2022 12:01 Відповісти
Здійснила купу справ і закликів, але ніякої відповідальності і толку теж нема від її діяльності.
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14.08.2022 12:04 Відповісти
Чому немає толку? Її справи мабудь високо оцінює фсб.
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14.08.2022 16:21 Відповісти
Закликаю верещучку посадити на парасольку.
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14.08.2022 12:05 Відповісти
Насадити..по саму ручку...
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14.08.2022 13:48 Відповісти
Коли воно вже кончить, один вереск
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14.08.2022 12:06 Відповісти
Вообще-то для этого надо выездные блок посты разебошить, машины не выпускают
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14.08.2022 12:16 Відповісти
Туди куди вона евакує пропускають.
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14.08.2022 12:52 Відповісти
https://youtu.be/6qUEISHYToQ
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14.08.2022 12:28 Відповісти
ВЕРЕЩить воно, гівно собаче!
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14.08.2022 12:28 Відповісти
Що з курви взяти ?
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14.08.2022 12:35 Відповісти
И шатлы, шатлы в Крым запустить, для удобства тувинцев,бурятов и других русских.
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14.08.2022 12:46 Відповісти
Вона допомогає евакувати в Ростов.
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14.08.2022 12:48 Відповісти
Г + Г = З е
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14.08.2022 13:20 Відповісти
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14.08.2022 13:28 Відповісти
Виглядають як сiмейна пара...
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14.08.2022 13:50 Відповісти
А коли вже ця гнида буде в камері?
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14.08.2022 14:07 Відповісти
Зелені падлине збираються звільняти південь
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14.08.2022 14:43 Відповісти
У аквафрешів Захарова, в нас Верещук. Навіть морди схожі.
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14.08.2022 15:28 Відповісти
Це вже прогрес. « закликає», а не здає у полон… Чому не розслідують її зв'язки з фсб? Цікаво, яке у неї звання там? Мабудь дали позачергове за « азовців»
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14.08.2022 16:17 Відповісти
Звання таке ж як і у ії чоловіка.
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14.08.2022 16:43 Відповісти
 
 