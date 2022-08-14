Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватися
Мешканці Херсонщини, особливо жінки з дітьми, мають евакуюватись, адже йде важка зима.
Про це міністр питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала на відкритті Центру підтримки переселенців у Запоріжжі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога", - закликала вона.
За словами Верещук, якщо немає можливості евакуюватись, люди мають зв'язатись з представниками ОВА.
Наразі з Херсонської області виїхало близько 50% населення.
Як прокоментував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, ситуація в області дуже напружена.
"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", - сказав очільник області.
Він також додав, що на Херсонщині не працює пошта, загарбники буквально зривають термінали в магазинах, аби люди не могли розраховуватись гривнею, немає українського інтернету та телебачення.
Зараз очікують евакуацію більше 20 000 мешканців області.
Будь ласка, зачекайте...
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І багато іншого. Напевно більшого балабола ніж він у владі немає...
Що за *уйня? Чи люди не розуміють, що таке війна? Чи не розуміють, що таке зима? Типу ніхто вас не докупує до весни мін. і це такий прояв турботи?!
Херсон, Запоріжжя чекає не зими а ЗСУ!
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верещук не верещи. Спокійно-боневтік сказав що все звільнить до зими.
Щось таке передчуття , що ця окупація назавжди!
Слава Богу генерал Марченко не дал быдлу путлера идти дальше... если бы не Марчелло..быдло давно бы забрало Одессу Николаев ...