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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Верещук призвала жителей Херсонской области эвакуироваться

евакуація

Жители Херсонской области, особенно женщины с детьми, должны эвакуироваться, ведь приближается тяжелая зима.

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала на открытии Центра поддержки переселенцев в Запорожье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эвакируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага", - призвала она.

По словам Верещук, если нет возможности эвакуироваться, люди должны связаться с представителями ОВА.

В настоящее время из Херсонской области выехало около 50% населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об обязательной эвакуации с подконтрольной украинским властям территории Харьковщины речь не идет, - Синегубов

Как прокомментировал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, ситуация в области очень напряженная.

"Люди ждут деоккупацию. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", - сказал глава области.

Он также добавил, что в Херсонской области не работает почта, захватчики буквально срывают терминалы в магазинах, чтобы люди не могли рассчитываться гривной, нет украинского интернета и телевидения.

Читайте: В Херсонской области российские военные захватили и уничтожили 11 АЗС, - ОВА

Сейчас ожидается эвакуация более 20 000 жителей области.

эвакуация (2102) Верещук Ирина (506) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+26
Она уже азовцев эвакуировала.
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14.08.2022 11:33 Ответить
+19
А звільнити Херсонщину вона не закликає?
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14.08.2022 11:32 Ответить
+15
Що шатлів до Криму вже не буде?
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14.08.2022 11:40 Ответить
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А звільнити Херсонщину вона не закликає?
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14.08.2022 11:32 Ответить
Пусть поселит у себя дома,пару семей.
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14.08.2022 11:43 Ответить
Вона не закликає. Херсонщину уже звільнив Арестович. І кацапів він там уже взяв в полон.
І багато іншого. Напевно більшого балабола ніж він у владі немає...
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14.08.2022 12:27 Ответить
Она уже азовцев эвакуировала.
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14.08.2022 11:33 Ответить
Значить зимувати Херсонщині під орками?
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14.08.2022 11:35 Ответить
народ вывезут, а на их места зайдут орки поселятся и будут жить.
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14.08.2022 11:40 Ответить
Що шатлів до Криму вже не буде?
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14.08.2022 11:40 Ответить
"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога", Джерело:

Що за *уйня? Чи люди не розуміють, що таке війна? Чи не розуміють, що таке зима? Типу ніхто вас не докупує до весни мін. і це такий прояв турботи?!
Херсон, Запоріжжя чекає не зими а ЗСУ!
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14.08.2022 11:42 Ответить
Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватися
===========
верещук не верещи. Спокійно-боневтік сказав що все звільнить до зими.
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14.08.2022 11:44 Ответить
Нiначасi..А вдруг панiка,пробки,вiдсутнiсть iнвестицiй?Гаяваспитаю?
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14.08.2022 13:44 Ответить
Потвора
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14.08.2022 11:44 Ответить
Цю мерзоту можна евакуювати тільки на якесь дерево, щоб люди могли прийти і плюнуть на тіло цієї фсбешної концерви, на руках якої тисячі смертей українців.
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14.08.2022 11:49 Ответить
Ну назвiть у тому кублi хоть когось ,хто не потвора...Калiрованi...
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14.08.2022 13:46 Ответить
Зима спитає хто чим заимався
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14.08.2022 11:45 Ответить
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14.08.2022 11:48 Ответить
У зЕ-рмакової шобли реаліті-шоу, з дрг на Банковій, та дерьмаком, голими грудЯми прикриваючого презЕдента від акторів-диверсантів.
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14.08.2022 12:39 Ответить
ГРАНАТОМІН'ЄТЧИК АБДРИСТОВІЧ.
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14.08.2022 23:08 Ответить
Одні заклики і ніяких серйозних дій!
Щось таке передчуття , що ця окупація назавжди!
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14.08.2022 11:50 Ответить
вона знову наступати зібралась .. проти такого напору краще оборону усилити ..ворог у 25 разів сил та засобів та щей падлянки готує.. потрібно чекати та виснажувати цих виродків. на передових позиціях з окопу вилізти нереально
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14.08.2022 11:54 Ответить
Ушарашить бы тебя "великая эвакуаторша",ты уже тварь зеленая Азовцев "эвакуировала".
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14.08.2022 11:58 Ответить
От это дааа...эта дурепа проснулась... когда Оманский чяувак сдал юг почти полностью..молчала...
Слава Богу генерал Марченко не дал быдлу путлера идти дальше... если бы не Марчелло..быдло давно бы забрало Одессу Николаев ...
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14.08.2022 12:01 Ответить
Здійснила купу справ і закликів, але ніякої відповідальності і толку теж нема від її діяльності.
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14.08.2022 12:04 Ответить
Чому немає толку? Її справи мабудь високо оцінює фсб.
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14.08.2022 16:21 Ответить
Закликаю верещучку посадити на парасольку.
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14.08.2022 12:05 Ответить
Насадити..по саму ручку...
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14.08.2022 13:48 Ответить
Коли воно вже кончить, один вереск
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14.08.2022 12:06 Ответить
Вообще-то для этого надо выездные блок посты разебошить, машины не выпускают
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14.08.2022 12:16 Ответить
Туди куди вона евакує пропускають.
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14.08.2022 12:52 Ответить
https://youtu.be/6qUEISHYToQ
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14.08.2022 12:28 Ответить
ВЕРЕЩить воно, гівно собаче!
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14.08.2022 12:28 Ответить
Що з курви взяти ?
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14.08.2022 12:35 Ответить
И шатлы, шатлы в Крым запустить, для удобства тувинцев,бурятов и других русских.
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14.08.2022 12:46 Ответить
Вона допомогає евакувати в Ростов.
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14.08.2022 12:48 Ответить
Г + Г = З е
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14.08.2022 13:20 Ответить
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14.08.2022 13:28 Ответить
Виглядають як сiмейна пара...
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14.08.2022 13:50 Ответить
А коли вже ця гнида буде в камері?
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14.08.2022 14:07 Ответить
Зелені падлине збираються звільняти південь
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14.08.2022 14:43 Ответить
У аквафрешів Захарова, в нас Верещук. Навіть морди схожі.
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14.08.2022 15:28 Ответить
Це вже прогрес. « закликає», а не здає у полон… Чому не розслідують її зв'язки з фсб? Цікаво, яке у неї звання там? Мабудь дали позачергове за « азовців»
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14.08.2022 16:17 Ответить
Звання таке ж як і у ії чоловіка.
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14.08.2022 16:43 Ответить
 
 