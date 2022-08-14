Верещук призвала жителей Херсонской области эвакуироваться
Жители Херсонской области, особенно женщины с детьми, должны эвакуироваться, ведь приближается тяжелая зима.
Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала на открытии Центра поддержки переселенцев в Запорожье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эвакируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага", - призвала она.
По словам Верещук, если нет возможности эвакуироваться, люди должны связаться с представителями ОВА.
В настоящее время из Херсонской области выехало около 50% населения.
Как прокомментировал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, ситуация в области очень напряженная.
"Люди ждут деоккупацию. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", - сказал глава области.
Он также добавил, что в Херсонской области не работает почта, захватчики буквально срывают терминалы в магазинах, чтобы люди не могли рассчитываться гривной, нет украинского интернета и телевидения.
Сейчас ожидается эвакуация более 20 000 жителей области.
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І багато іншого. Напевно більшого балабола ніж він у владі немає...
Що за *уйня? Чи люди не розуміють, що таке війна? Чи не розуміють, що таке зима? Типу ніхто вас не докупує до весни мін. і це такий прояв турботи?!
Херсон, Запоріжжя чекає не зими а ЗСУ!
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верещук не верещи. Спокійно-боневтік сказав що все звільнить до зими.
Щось таке передчуття , що ця окупація назавжди!
Слава Богу генерал Марченко не дал быдлу путлера идти дальше... если бы не Марчелло..быдло давно бы забрало Одессу Николаев ...