Верещук призвала жителей Херсонской области эвакуироваться

Жители Херсонской области, особенно женщины с детьми, должны эвакуироваться, ведь приближается тяжелая зима.

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала на открытии Центра поддержки переселенцев в Запорожье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эвакируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага", - призвала она.

По словам Верещук, если нет возможности эвакуироваться, люди должны связаться с представителями ОВА.

В настоящее время из Херсонской области выехало около 50% населения.

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Как прокомментировал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, ситуация в области очень напряженная.

"Люди ждут деоккупацию. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", - сказал глава области.

Он также добавил, что в Херсонской области не работает почта, захватчики буквально срывают терминалы в магазинах, чтобы люди не могли рассчитываться гривной, нет украинского интернета и телевидения.

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Сейчас ожидается эвакуация более 20 000 жителей области.