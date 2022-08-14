Кабмин хочет вернуть акцизы на горючее
Кабинет Министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее.
Соответствующий проект закона №7668 опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
Им предусмотрено установку на все виды топлива ставки акциза 100 евро на 1000 литров. Это касается бензина, сжиженного газа, бутана и изобутана.
НДС при этом и дальше будет оставаться без изменений - 7%.
Потребность увеличить акциз, как говорится в законопроекте, вызвана дефицитом средств для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством на развитие сети автомобильных дорог.
"В то же время, реализация его положений позволит, в частности, увеличить поступления в Государственный бюджет Украины акцизного налога по меньшей мере на 2 млрд гривен ежемесячно исходя из нынешних темпов импорта", - отмечается в законопроекте.
Напомним, 8 марта вступил в силу закон, которым временно отменен акциз на горючее и снижена ставка НДС с 20% до 7% на период действия военного положения.
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https://www.5.ua/media/pictures/original/164718.jpg?t=1653312310 Данило ГетьманцевФото mygazeta.com
"ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ
23.05.2022 16:25https://www.5.ua/ru/ekonomyka/eto-yskusstvo-oshchypivat-husia-tak-chtobi-on-ne-krychal-hetmantsev-o-nalohooblozhenyy-byznesa-277948.html Читайте по-русски
Керівник комітету ВР з податкової політики також заявив, що корову треба доїти так, "щоб вона завтра давала ще більше молока"
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар у Нацраді відновлення України, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із "мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав".
Формулювання, яке цілком може обурити представників бізнес-спільноти, пролунало під час інтерв'ю народного депутата для видання "https://babel.ua/texts/78947-opodatkuvannya-ce-mistectvo-obshchipuvati-gusaka-tak-shchob-vin-ne-krichav-danilo-getmancev-pro-peticiyu-za-svoyu-vidstavku-marksizm-i-robotu-mitnici-pid-chas-viyni-velike-interv-yu Бабель ".
"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдасться знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - заявив Гетманцев.
Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".
Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев "влаштував істерику" та https://www.5.ua/polityka/vlashtuvav-isteryku-hetmantsev-vystupyv-proty-vydilennia-hroshei-dlia-ukrainskykh-viiskovykh-268956.html виступив проти виділення додаткових коштів для українських військових .
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ну падли, зла не вистачає на них...
підвищення цін на пальне - це автоматичне підвищення на все - харчування, ліки, медицина, комуналка...
ну це вже повний пздц...грабувати народ, який ледь виживає, в розореній війною країні..
а він, бл, гівномемуари свої видає за державний кошт, відосики, падло клоунське, знімає...пам'ятники демонтує..це вже повна алярма..
бо, якщо б в зедовбнів офшори повилучали до казни, було б не до приколів
Може рівень життя збільшився, а не чули?
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&u=https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html https://twitter.com/share?url=https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html
https://www.5.ua/media/pictures/original/164718.jpg?t=1653312310 Данило ГетьманцевФото mygazeta.com
"ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ
23.05.2022 16:25https://www.5.ua/ru/ekonomyka/eto-yskusstvo-oshchypivat-husia-tak-chtobi-on-ne-krychal-hetmantsev-o-nalohooblozhenyy-byznesa-277948.html Читайте по-русски
Керівник комітету ВР з податкової політики також заявив, що корову треба доїти так, "щоб вона завтра давала ще більше молока"
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар у Нацраді відновлення України, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із "мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав".
Формулювання, яке цілком може обурити представників бізнес-спільноти, пролунало під час інтерв'ю народного депутата для видання "https://babel.ua/texts/78947-opodatkuvannya-ce-mistectvo-obshchipuvati-gusaka-tak-shchob-vin-ne-krichav-danilo-getmancev-pro-peticiyu-za-svoyu-vidstavku-marksizm-i-robotu-mitnici-pid-chas-viyni-velike-interv-yu Бабель ".
"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдасться знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - заявив Гетманцев.
Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".
Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев "влаштував істерику" та https://www.5.ua/polityka/vlashtuvav-isteryku-hetmantsev-vystupyv-proty-vydilennia-hroshei-dlia-ukrainskykh-viiskovykh-268956.html виступив проти виділення додаткових кошті
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А где эти дороги, кабмин рассказать и показать не хочет?
падли не гребують навіть гуманітаркою торгувати - олх завалений просто...
В Одессе корабли зерном грузятся - еще успеете.
Всё буде как есть ! Удивились ?
Это заявил, типа эксперт нефтерынка, с соответствующей фамилией - Куюн !
Ну, не долбо&б ???
Покайтеся, суки!
Нехай я не буду оригінальним, але саме така перша думка