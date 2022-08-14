РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11963 посетителя онлайн
Новости
8 362 88

Кабмин хочет вернуть акцизы на горючее

азс

Кабинет Министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее.

Соответствующий проект закона №7668 опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Им предусмотрено установку на все виды топлива ставки акциза 100 евро на 1000 литров. Это касается бензина, сжиженного газа, бутана и изобутана.

НДС при этом и дальше будет оставаться без изменений - 7%.

Потребность увеличить акциз, как говорится в законопроекте, вызвана дефицитом средств для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством на развитие сети автомобильных дорог.

"В то же время, реализация его положений позволит, в частности, увеличить поступления в Государственный бюджет Украины акцизного налога по меньшей мере на 2 млрд гривен ежемесячно исходя из нынешних темпов импорта", - отмечается в законопроекте.

Читайте также: Украина понемногу выходит из кризиса дефицита горючего, - Зеленский

Напомним, 8 марта вступил в силу закон, которым временно отменен акциз на горючее и снижена ставка НДС с 20% до 7% на период действия военного положения.

Автор: 

акциз (385) законопроект (3235) Кабмин (14034) топливо (630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+54
Подумаешь война. Этот принцип до сих пор в силе. Даже проще стало с секретностью.

показать весь комментарий
14.08.2022 16:12 Ответить
+39
О так, дочекалися! Я аж нервувати почав, що цього тижня влада не підвищила ні одного податку. Хотілося потикати в них палкою, перевірити, чи не виздихали вони там, але ні, все ок.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:08 Ответить
+38
ще не все освоїли з великого крадівництва ! тож хто наживається на війні , а зелохи ?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нормально, дайош бенз по 85 за літр
показать весь комментарий
14.08.2022 16:04 Ответить
Подумаешь война. Этот принцип до сих пор в силе. Даже проще стало с секретностью.

показать весь комментарий
14.08.2022 16:12 Ответить
Вчи мову пацак!
показать весь комментарий
14.08.2022 19:15 Ответить
ще не все освоїли з великого крадівництва ! тож хто наживається на війні , а зелохи ?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:08 Ответить
Ві не панімаєтє. Єнто другое.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:14 Ответить
О так, дочекалися! Я аж нервувати почав, що цього тижня влада не підвищила ні одного податку. Хотілося потикати в них палкою, перевірити, чи не виздихали вони там, але ні, все ок.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:08 Ответить
Не, ці особи почуваються завжди добре. В них серцеві та інші напади трапляються тільки тоді коли їх викривають за те шо не поділились між собою та беруть за жопу. О, тоді вони дуже кволі робляться за одну ніч
показать весь комментарий
14.08.2022 16:16 Ответить
Обижаете. 10% налог на валюту на импорт. Т.е. весь ГСМ теперь обложат дважды. Золотая горючка будет.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:16 Ответить
Я уже поставил машину на прикол, кстати - когда звонят с логистики и я озвучиваю цены...... Ну в общем, подорожание всего, это продолжение - "хотьпоржем"
показать весь комментарий
14.08.2022 17:25 Ответить
Поділитися:

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&u=https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html https://twitter.com/share?url=https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html

https://www.5.ua/media/pictures/original/164718.jpg?t=1653312310 Данило ГетьманцевФото mygazeta.com

"ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ

23.05.2022 16:25https://www.5.ua/ru/ekonomyka/eto-yskusstvo-oshchypivat-husia-tak-chtobi-on-ne-krychal-hetmantsev-o-nalohooblozhenyy-byznesa-277948.html Читайте по-русски

Керівник комітету ВР з податкової політики також заявив, що корову треба доїти так, "щоб вона завтра давала ще більше молока"

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар у Нацраді відновлення України, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із "мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав".

Формулювання, яке цілком може обурити представників бізнес-спільноти, пролунало під час інтерв'ю народного депутата для видання "https://babel.ua/texts/78947-opodatkuvannya-ce-mistectvo-obshchipuvati-gusaka-tak-shchob-vin-ne-krichav-danilo-getmancev-pro-peticiyu-za-svoyu-vidstavku-marksizm-i-robotu-mitnici-pid-chas-viyni-velike-interv-yu Бабель ".

"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдасться знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - заявив Гетманцев.

Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев "влаштував істерику" та https://www.5.ua/polityka/vlashtuvav-isteryku-hetmantsev-vystupyv-proty-vydilennia-hroshei-dlia-ukrainskykh-viiskovykh-268956.html виступив проти виділення додаткових коштів для українських військових .

https://t.me/news_5ua Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на https://t.me/news_5ua "5 канал" у Telegram . Хвилина - і ви в курсі подій.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:30 Ответить
Гусь #баний
показать весь комментарий
14.08.2022 16:33 Ответить
Головне мобілізація,а паливо не менше двох баксів! А то шо це ціна як у Американців,неподобство.
показать весь комментарий
14.08.2022 22:25 Ответить
Забув додать у 2019 очі бачили що купували? Їжте хоч подавіться!!!!
показать весь комментарий
14.08.2022 22:27 Ответить
Тоді їздитимуть тільки депутати, та особи приблизні до президента.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:09 Ответить
Вони те паливо ще собі й відшкодують.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:34 Ответить
ну так..аренда житла, ТЗ, техобслуговуваня та паливо мастильні метеріали депутатській шоблі компенсуються за рахунок державних коштів
показать весь комментарий
14.08.2022 16:57 Ответить
Так отож.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:01 Ответить
наближені, особи наближені до... але сенс правильний.
показать весь комментарий
14.08.2022 17:43 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2022 16:09 Ответить
треба вже запозичати в інших мовах..
показать весь комментарий
14.08.2022 16:11 Ответить
...може, тому англійська стане обов'язковою?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:14 Ответить
англ не така багата на матюки - польську краще тоді))
показать весь комментарий
14.08.2022 16:36 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2022 16:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Польский военачальник отчитывает подчиненных
показать весь комментарий
14.08.2022 16:41 Ответить
ОТ курва!!!
показать весь комментарий
14.08.2022 16:56 Ответить
от і велике крадівництво..

ну падли, зла не вистачає на них...

підвищення цін на пальне - це автоматичне підвищення на все - харчування, ліки, медицина, комуналка...

ну це вже повний пздц...грабувати народ, який ледь виживає, в розореній війною країні..

а він, бл, гівномемуари свої видає за державний кошт, відосики, падло клоунське, знімає...пам'ятники демонтує..це вже повна алярма..
показать весь комментарий
14.08.2022 16:10 Ответить
Ничего. Вечером в ящик вылезут два этих организма и объяснят что это хорошо, а во всем виноваты папередники. И люмпен благодарно схавает.

показать весь комментарий
14.08.2022 16:22 Ответить
Це вони регочуть зі слів про тортури АЗОВців з біжучого рядочка ?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:35 Ответить
це вони ржуть зі всього, нарки...

бо, якщо б в зедовбнів офшори повилучали до казни, було б не до приколів
показать весь комментарий
14.08.2022 16:39 Ответить
господи..да ща Ви у кожній темі ці рагульські харі пхаєте..і так жах на жаху й жахом поганяє
показать весь комментарий
14.08.2022 16:38 Ответить
"Мудрий" нарид должен видеть что привел к власти в 2019 году. Пока не стошнит кровавой отрыжкой. Может и поумнеют.
показать весь комментарий
14.08.2022 17:23 Ответить
Машина не роскошь, а средство передвижения.
Може рівень життя збільшився, а не чули?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:11 Ответить
Ось такі в нас керуни: треба гроші? не питання, збільшуємо акцизи, підіймаємо податки, штрафи.. Нахіба нам такі? Може їх трішки пострігти?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:12 Ответить
**** и так тут лишний раз стараешься машину не заводить, чтоб лишние 100 грамм не использовать, а тут еще эти упыри не уймутся.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:12 Ответить
просто нет слов , выкидывают сумасшедшие бабки на соц-опросы по рейтингу - это норм для бюджета , а оставить топливо по старой цене - это не хорошо , ...................УМА ПАЛАТА А НЕ РАДА.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:18 Ответить
Крєпкіе хазяйствєнікі, а #фулі ви хотіли...
показать весь комментарий
14.08.2022 16:19 Ответить
Бенина школа.

показать весь комментарий
14.08.2022 16:24 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2022 16:44 Ответить
чого взагалі голову морочити. забирати 3/4 зарплатні у роботяг і все
показать весь комментарий
14.08.2022 16:20 Ответить
Молодцы,разгоняй инфляцию,взвинчивай цены,работай по принципу - нам нужны деньги,мы у вас их заберем сколько захотим,
показать весь комментарий
14.08.2022 16:24 Ответить
ну...якщо ціни до небес, доляр по 200 грн, а печатний станок не врубати - то можна і пригальмувати крах економіки, прав да за зп в 30 баксів їх просто перевішають на стовпах
показать весь комментарий
14.08.2022 16:43 Ответить
Верстат працює 2,5 роки каденції шмарклі. Для цього голови НБ змінювали.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:56 Ответить
але не на повну..наразі у три змни почнуть друкувати
показать весь комментарий
14.08.2022 16:59 Ответить
"Велике будівництво" - ще вилізить нам боком.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:27 Ответить
Боком вылазит голосование 2019. Все остальное - в том числе и война - только следствие
показать весь комментарий
14.08.2022 16:28 Ответить
не голосування, а заміна бюллетнів
показать весь комментарий
14.08.2022 16:44 Ответить
Поділитися:

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&u=https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html https://twitter.com/share?url=https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html

https://www.5.ua/media/pictures/original/164718.jpg?t=1653312310 Данило ГетьманцевФото mygazeta.com

"ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ

23.05.2022 16:25https://www.5.ua/ru/ekonomyka/eto-yskusstvo-oshchypivat-husia-tak-chtobi-on-ne-krychal-hetmantsev-o-nalohooblozhenyy-byznesa-277948.html Читайте по-русски

Керівник комітету ВР з податкової політики також заявив, що корову треба доїти так, "щоб вона завтра давала ще більше молока"

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар у Нацраді відновлення України, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із "мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав".

Формулювання, яке цілком може обурити представників бізнес-спільноти, пролунало під час інтерв'ю народного депутата для видання "https://babel.ua/texts/78947-opodatkuvannya-ce-mistectvo-obshchipuvati-gusaka-tak-shchob-vin-ne-krichav-danilo-getmancev-pro-peticiyu-za-svoyu-vidstavku-marksizm-i-robotu-mitnici-pid-chas-viyni-velike-interv-yu Бабель ".

"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдасться знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - заявив Гетманцев.

Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев "влаштував істерику" та https://www.5.ua/polityka/vlashtuvav-isteryku-hetmantsev-vystupyv-proty-vydilennia-hroshei-dlia-ukrainskykh-viiskovykh-268956.html виступив проти виділення додаткових кошті
показать весь комментарий
14.08.2022 16:28 Ответить
ця потвора - гон@он
показать весь комментарий
14.08.2022 16:33 Ответить
Не следует забывать,что этот фигурант восемь лет работал помощником агента фсб сивковича.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:26 Ответить
А "великі" садівництва та будівництва зупинити не хочуть?
,
показать весь комментарий
14.08.2022 16:30 Ответить
Кабмін хоче повернути акцизи на пальне - зменшіть зарплати депутатам суддям мусорам і всій іншій чиновницькій кодлі тоді і акцизи не потрібні
показать весь комментарий
14.08.2022 16:31 Ответить
Єврейська мудрість
показать весь комментарий
14.08.2022 16:36 Ответить
Потреба збільшити акциз, як йдеться у законопроєкті, викликана дефіцитом коштів для виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, які були залучені державою на розвиток мережі автомобільних доріг. Джерело:

А где эти дороги, кабмин рассказать и показать не хочет?
показать весь комментарий
14.08.2022 16:43 Ответить
аха..на танках
показать весь комментарий
14.08.2022 16:46 Ответить
Всім іншим проїзд платний.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:50 Ответить
О! Це виходить для погашення запозичень, що "держава брала на розвиток автомобільних доріг?" Так пусть Боневтік, Ермак, Арахімія и Трухин, как главные бенефициары из полученных гешефтов и отдают эти "запозичення"!
показать весь комментарий
14.08.2022 16:47 Ответить
Влада шукає де взяти гроші, але дозволити 200000 морякам работу та віїзд за кордон навіть не розглядує.Тим часом цю нішу займають моряки їнших скраїн.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:48 Ответить
Гетьманцівагент рашки падлу на гилляку
показать весь комментарий
14.08.2022 16:50 Ответить
Я так понимаю, хлеб по 40грн/буханку и гречка по 130грн/кг еще не предел? Зато нам рассказывают как мы спасаем своим зерном сирийских мальчиков в трусиках, и как хорошо окупанты ездят по нашим новым дорогам в Херсоне и на дамбасе. Нам же мало того что запретили евробляхи и антибиотики, еще и бензин будут продавать в бутылках по пол зарплаты/литр как с африканских нищих странах.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:53 Ответить
ні..то була репетиція - схаває піпл чи ні..піпл схавал..і оппаньки, відразу після відвантаження зерна почались приколяси..знову асфальтування (військові підривають, автодор асфальтує...крисота), пдняття цін на все, урізання соціалок..

падли не гребують навіть гуманітаркою торгувати - олх завалений просто...
показать весь комментарий
14.08.2022 17:04 Ответить
Я купую хліб по 24 і гречку по 90 гривень за кілограм. Може ваші діти ходять в магазин і такі ціни вам озвучують?
показать весь комментарий
14.08.2022 17:22 Ответить
а тіпа гречка по 90 то норма? бачу що дитина тут тільки ти
показать весь комментарий
14.08.2022 20:56 Ответить
А обкласти податками "депутатські плюшки" вони нехочуть?! Вже отих "керувників" при владі пора обкладати! І не матюками...
показать весь комментарий
14.08.2022 16:53 Ответить
Клоуны, похоже вам на выход.

В Одессе корабли зерном грузятся - еще успеете.
показать весь комментарий
14.08.2022 17:07 Ответить
Поки всякі феесбешні рила обоСранцеви будуть шастати при владі у нас добра не буде
показать весь комментарий
14.08.2022 17:11 Ответить
Цікаво, чому той бензин дорожчає? Хіба у нас війна?
показать весь комментарий
14.08.2022 17:23 Ответить
Никакого повышения, при вводимом акцизе (учитывая курс евро + НДС) на 4,50 грн., не будет !?
Всё буде как есть ! Удивились ?
Это заявил, типа эксперт нефтерынка, с соответствующей фамилией - Куюн !
Ну, не долбо&б ???
показать весь комментарий
14.08.2022 17:54 Ответить
Дуже вже воно дешеве для населення. Владі це не до вподоби.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:28 Ответить
Гетьманцев і ко хоче як найскоріше добитись зубожіння Українського народу, а потім просунути "мирний" договір з мордором!!! А не ПНХ, тварюки!!!!
показать весь комментарий
14.08.2022 18:30 Ответить
Гетьманцев а инициатива? Ещё одних гусей нашёл?) налоговики от бога епт.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:31 Ответить
После этого налог на любую орг и компьютерную технику будут дороже чем в рашке. Про продукты и проезд тоже не забываем. А потом по кругу.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:33 Ответить
не, ну а шо - пора гусей щипать, а то ты глянь, не щипанные и жирные
показать весь комментарий
14.08.2022 18:50 Ответить
Жадібність - гріх.
Покайтеся, суки!
показать весь комментарий
14.08.2022 20:20 Ответить
Таке враження, що Гетьманцев працює на ерефію і допомагає путіну добивати українців! Н
показать весь комментарий
14.08.2022 20:48 Ответить
А що є якісь сумніви після вимоги оприлюдненя gps координат усіх нафтобаз
показать весь комментарий
14.08.2022 21:03 Ответить
А що, не вистачає на ще одну Лєнкєну фотосесію в журналі Vogue ???
показать весь комментарий
14.08.2022 20:55 Ответить
********...

Нехай я не буду оригінальним, але саме така перша думка
показать весь комментарий
14.08.2022 21:17 Ответить
 
 