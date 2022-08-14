Кабмин хочет вернуть акцизы на горючее

Кабинет Министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее.

Соответствующий проект закона №7668 опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Им предусмотрено установку на все виды топлива ставки акциза 100 евро на 1000 литров. Это касается бензина, сжиженного газа, бутана и изобутана.

НДС при этом и дальше будет оставаться без изменений - 7%.

Потребность увеличить акциз, как говорится в законопроекте, вызвана дефицитом средств для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством на развитие сети автомобильных дорог.

"В то же время, реализация его положений позволит, в частности, увеличить поступления в Государственный бюджет Украины акцизного налога по меньшей мере на 2 млрд гривен ежемесячно исходя из нынешних темпов импорта", - отмечается в законопроекте.

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Напомним, 8 марта вступил в силу закон, которым временно отменен акциз на горючее и снижена ставка НДС с 20% до 7% на период действия военного положения.