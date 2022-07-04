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Новости Война
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Украина понемногу выходит из кризиса дефицита горючего, - Зеленский

бензин

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина понемногу выходит из кризиса нехватки горючего.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Глава государства заявил, что "правительство понемногу выполняет задачи по наполнению энергоносителями нашего государства".

"Вы знаете все причины. Кроме разбомбленных наших нефтеперерабатывающих мощностей, кроме этого, вы знаете, что Россия стреляет по любым путям, включая железную дорогу, мосты, любые мостовые переходы и т.д., чтобы мы не получали с вами ни дизель, ни бензин", – заявил президент.

"Однако, я считаю, понемногу мы выходим из этого энергетического кризиса, и наполнение рынка горючим понемногу происходит", – заявил Зеленский.

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бензин (294) Зеленский Владимир (20290) топливо (627)


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Топ комментарии
+38
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі заправіть авто нечем тебе мой друг

Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
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04.07.2022 20:06
+13
ну да выходит... по 60 грвн только прокулолы и мусора могут себе позволить заправляться
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04.07.2022 19:57
+13
в країні війна, а янелох на бензині піариться
ракети коли будемо виробляти???
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04.07.2022 20:21
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ну да выходит... по 60 грвн только прокулолы и мусора могут себе позволить заправляться
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04.07.2022 19:57 Ответить
Ще бодяжять
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04.07.2022 20:34 Ответить
Как-то много прокуроров на дорогах
видно,не только прокуроры могут позволить :
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04.07.2022 23:14 Ответить
Покупала по 60, уже есть по 38. Кто-то хорошо нагрел руки(
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05.07.2022 00:14 Ответить
а що , сьогодні 10 травня???
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04.07.2022 20:01 Ответить
назад в будущее, это типа того он имел ввиду. или вперёд в прошлое. айкос в жару сегодня отлично вставляет
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04.07.2022 21:14 Ответить
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі заправіть авто нечем тебе мой друг

Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
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04.07.2022 20:06 Ответить
Вангую, завтра кацапи іпануть ракетою по якомусь нафтосховищу.
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04.07.2022 20:09 Ответить
Все пальне, яке завозять автоцистернами зразу йде на АЗС. Так шо ніяких нафтосховищь немає, а якщо і є то глибоко в землі та засекречені.
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04.07.2022 20:46 Ответить
https://twitter.com/SputnikATONews/status/1543985932814131205?t=Gm8f1IgZLNns-xH3MANWrQ&s=09 Нова бавовна в Донецьку
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04.07.2022 20:09 Ответить
Залил вот на окко 20 литров бенза за тыщу с копейками. По дешевке, так сказать.
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04.07.2022 20:13 Ответить
Перейшов на ровера
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04.07.2022 20:16 Ответить
Маєш ровера - файно живеш.
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04.07.2022 20:21 Ответить
Ровер - Датсу 1979 года ..зато електпостеклопакет уже стоял
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04.07.2022 20:26 Ответить
Двоколісний напевно.
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04.07.2022 21:56 Ответить
в країні війна, а янелох на бензині піариться
ракети коли будемо виробляти???
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04.07.2022 20:21 Ответить
Треба було поставити ціну 100 гр. за літр і кризи взагалі не було б.
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04.07.2022 20:23 Ответить
Не подсказывайте
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04.07.2022 21:36 Ответить
Ой да прям, мордохвати на ренжроверах і власниці сосалищ на лєксусах легко і по 300 заправлятимуться. Такі черги стояли, із таких машин, шо аби ті черги показали європейцям, то вони б моментально перестали Україні гроші давать - і це, ясне діло, прості звичайні люди, бо непростим все привозили на стоянку і заправляли там, оскільки непростим, ясне діло, не з руки стоять з холопами у черзі...
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04.07.2022 22:10 Ответить
бензин и в ЕС по 2 евро с чего он в Украине должен быть по 25 грн за литру ,обоснуйте ? Или в Украине нефть дабывается на шару ?А может это массоны-рептилоиды творят ?

не мелите чепуху бенз 2 евро литр -хочеш покупай хочеш нет
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04.07.2022 20:25 Ответить
А нафта в Україні таки видобувається.
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04.07.2022 21:48 Ответить
А переробляється теж в Україні?
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04.07.2022 21:53 Ответить
А зарплатні у нас що до війни, що зараз теж на рівні Європи були і є? Чи до війни у нас якість палива була європейською? Про зараз - якість палива на окко прям таки європейська? Ну так, ведуть звідти, а тут розбадяжать і по ринковій ціні загонять, поки що по 52 грн.

Про заправки типу Т&Т взагалі промовчу. Звідки у них був і є "бензин" - загадковий лабіринт.
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05.07.2022 00:12 Ответить
«Проте, я вважаю, потроху ми виходимо з цієї енергетичної кризи»
І все ж таки, «я вважаю» чи «виходимо»?
Колись він вважав, що варто «просто перестать стрелять» і буде щастя на землі. А в результаті цього «вважання»?
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04.07.2022 20:31 Ответить
Це на кшталт як кажуть в Одесі "щоб да так не"
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05.07.2022 00:13 Ответить
Вумний - аж страшно!
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05.07.2022 01:52 Ответить
Не знаю, завдяки дефіциту купив собі нарешті велосипед! За 2 місяці -5кг, фізична форма в рази краще і живу на зекономлені кошти майже місяць.... кудись потрібно далеко - БлаБлакар в допомогу!
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04.07.2022 20:32 Ответить
Дуже влучно сказано - саме виходить. Пішки.
Неможливо заправити автівку, тому, що або нема пального, або неможливо купити, бо ціни захмарні.
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04.07.2022 20:43 Ответить
Ну да....
Нагнали в державу дорогезних автівок без розмитнення, тепер пальне з'являється.
А ціни такі ж лишаться?
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04.07.2022 20:43 Ответить
-Через неділю- дві проблема буде вирішина.
Правильно пам'ятаю?
А що до притягнення до відповідальності гетманцева?
29 березня 2022,
"Гетманцева потрібно перевірити на причетність до атак на нафтобази в Україні - експерт"
За словами експерта, напередодні він спілкувався з одним із керівників таких уражених баз, який називає причину "надзвичайної точності" військ окупанта під час атаки на нафтобази і просить "дякувати" за неї ініціативу голови податкового комітету Данила Гетманцева.
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04.07.2022 21:02 Ответить
шановна, цитатою по рилу бройлера- це саме те...
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05.07.2022 08:05 Ответить
Чогось Байден зміг натякнути бензиновим баригам, що не гарно наживатися дуже під час війни, при тому що війна в Україні. А боневтік славить місцевих бариг. Не зрозумів у чому заслуга уряду, що ціни відпустили? А я вважав, шо уряд повинен був сам закупати пальне та качати його через державні трубопроводи.
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04.07.2022 21:04 Ответить
Невже у каломоя газ забрав по14,паскуда?
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04.07.2022 21:17 Ответить
Как-то не заметно. В Киеве даже месяц назад бензом легче было заправиться чем сейчас. Как небыло его, так и нет. И не будет, пока нпз и нефтебазы не отстроят хотя бы частично. А это будет ох как не скоро.
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04.07.2022 21:56 Ответить
заметно, час раз-два в неделю просто еду и вижу очередь из 10-20 машин, хотя недели 3 назад стоял 3-4 часа... на окко 20л, на вог 40 л и очередь гораздо быстрее чем на окко, и карта в приложении показывает где есть...
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04.07.2022 23:24 Ответить
даже почти каждый день вижу что бенз есть просто проезжая мимо...
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04.07.2022 23:25 Ответить
50 гр это очень дорого.Я не могу себе позволить ездить как ездил до войны.А так мне пофиг.Ходу принципиально больше пешком.Если 2-3 месяца не ездить на машине от слова совсем,то можно на сезономленные деньги купить себе электросамокат!А так город маленький.Ходить пешком полезно!!!Здоровье превыше всего!!!
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04.07.2022 21:58 Ответить
Одеса.

Добре пам'ятаю 5-годинні черги за бензином, і ліміт 20 літрів.

Вчора: час - 19.45, заправка ... не буду казати, аби не сприйняли за рекламу, але одна з найбільших мереж в Україні. Бензин 95 за 51 гривню, 95 "фірмовий" - 52 гривні.

Простояв хвилин 15-20 (5 машин), заправив 35 літрів.

Але це на Півдні, близько до кордону, знаю, що в центрі ситуація гірша. Хоча, думаю, і там трохи полегше, аніж місяць-два тому.

Так що критики - побійтесь Бога - в нас війна йде!
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04.07.2022 22:26 Ответить
І так - позавчора повертався із Сергіївки, де три ракети влучили в житловий будинок і базу відпочинку, повз пункт пропуску Паланка на кордоні з Молдовою. Довжелезна черга а машин, з яких десь 70 відсотків - це зерновози, і (як я розумію") пусті вже бензовози. Інші - маршрутчики в Бесарабію, і приватні автівки.

Бензин таки дійсно зараз з колес йде прямо на заправки і фермерам, жодних сховищ!
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04.07.2022 22:32 Ответить
А где причина - долбоебы у власти и крысы таможенники?
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05.07.2022 01:40 Ответить
 
 