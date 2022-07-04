Украина понемногу выходит из кризиса дефицита горючего, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина понемногу выходит из кризиса нехватки горючего.
Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Глава государства заявил, что "правительство понемногу выполняет задачи по наполнению энергоносителями нашего государства".
"Вы знаете все причины. Кроме разбомбленных наших нефтеперерабатывающих мощностей, кроме этого, вы знаете, что Россия стреляет по любым путям, включая железную дорогу, мосты, любые мостовые переходы и т.д., чтобы мы не получали с вами ни дизель, ни бензин", – заявил президент.
"Однако, я считаю, понемногу мы выходим из этого энергетического кризиса, и наполнение рынка горючим понемногу происходит", – заявил Зеленский.
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видно,не только прокуроры могут позволить :
Єслі заправіть авто нечем тебе мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
ракети коли будемо виробляти???
не мелите чепуху бенз 2 евро литр -хочеш покупай хочеш нет
Про заправки типу Т&Т взагалі промовчу. Звідки у них був і є "бензин" - загадковий лабіринт.
І все ж таки, «я вважаю» чи «виходимо»?
Колись він вважав, що варто «просто перестать стрелять» і буде щастя на землі. А в результаті цього «вважання»?
Неможливо заправити автівку, тому, що або нема пального, або неможливо купити, бо ціни захмарні.
Нагнали в державу дорогезних автівок без розмитнення, тепер пальне з'являється.
А ціни такі ж лишаться?
Правильно пам'ятаю?
А що до притягнення до відповідальності гетманцева?
29 березня 2022,
"Гетманцева потрібно перевірити на причетність до атак на нафтобази в Україні - експерт"
За словами експерта, напередодні він спілкувався з одним із керівників таких уражених баз, який називає причину "надзвичайної точності" військ окупанта під час атаки на нафтобази і просить "дякувати" за неї ініціативу голови податкового комітету Данила Гетманцева.
Добре пам'ятаю 5-годинні черги за бензином, і ліміт 20 літрів.
Вчора: час - 19.45, заправка ... не буду казати, аби не сприйняли за рекламу, але одна з найбільших мереж в Україні. Бензин 95 за 51 гривню, 95 "фірмовий" - 52 гривні.
Простояв хвилин 15-20 (5 машин), заправив 35 літрів.
Але це на Півдні, близько до кордону, знаю, що в центрі ситуація гірша. Хоча, думаю, і там трохи полегше, аніж місяць-два тому.
Так що критики - побійтесь Бога - в нас війна йде!
Бензин таки дійсно зараз з колес йде прямо на заправки і фермерам, жодних сховищ!